Jugando con fuego se reformula el orden internacional

Alberto Fernández en los BRICS

Durante ciertos períodos de la Guerra Fría, existieron tres bloques de países relativamente definidos. Uno apoyaba a EEUU, otro a URSS y otro tercero, más difuso, llamado de “Tercera Posición Internacional”, que tomó forma de “Movimiento de Países No Alineados” entre 1955 y 1961, estaba relacionado a la etapa de descolonización de las potencias europeas. Las figuras iniciales más descollantes fueron Jawaharlal Nehru (India), Ahmed Sukarno (Indonesia), Gamal Abdel Nasser (Egipto), Josip Broz “Tito” (Yugoslavia) y Kwame Nkrumah (Ghana). Argentina ingresó en los “No alineados” en 1973, en vísperas del retorno a la presidencia del general Juan Domingo Perón.

Por más que EEUU y China prefieran que el mundo se organice exclusivamente a través de sus respectivos liderazgos, la actual guerra entre Rusia y Occidente (EEUU +EU), está mostrando una nueva realidad en el orden internacional. Muchos países, algunos grandes y poderosos, otros en desarrollo, están tomando distancia de este conflicto, subrayando su independencia y negándose a participar de las sanciones a Rusia. Sería un nuevo “no alineamiento”, que, como existe objetivamente una Tríada de Poder (EEUU, China, Rusia) correspondería llamarse ahora, “Cuarta Posición Internacional”, sin confundirla con la “Cuarta Internacional” trotskista.

Washington participó de una reunión en Yakarta, con 10 miembros de la Asociación de Estados del Sureste Asiático (ASEAN), donde no logró declaraciones sobre la invasión de Rusia a Ucrania. También es bien visible que los países de África han roto esa vieja relación de cierta dependencia entre ellos y las metrópolis que los colonizaron. En las votaciones realizadas en la Asamblea General de las Naciones Unidas, un conjunto de países viene absteniéndose en lugar de apoyar a una u otra posición, mostrando neutralidad. Son países más preocupados por sus problemas reales: aumento de los precios de la energía y de los alimentos y la creación de empleo, en medio de una reestructuración de las cadenas de valor globales. Son principalmente países de África y Asia, que, si bien tienen sentimientos encontrados con China, no dejan de seguir interesados en su enorme mercado y su potencialidad económica. Se manejan de acuerdo a sus intereses y no según alineamientos ideológicos; parece que las prioridades de Occidente no son sus prioridades. El liderazgo indiscutido de ese grupo de países, lo tiene India, siempre bien relacionado con Rusia, desde los tiempos de su independencia. Otro es Arabia Saudita, muy interesado en la provisión de energía a China. Mientras se mantenga el conflicto en territorio europeo, esta situación se mantendrá estable, pero si escalase un conflicto por Taiwán, entre China y EEUU/Japón, la situación podría cambiar.

La maniobra táctica en curso de EEUU, para frenar el avance chino, se basa en debilitar primero a Rusia por medio de esta guerra proxy, de modo de evitar que el poder nuclear ruso se sume, eventualmente, a las defensas estratégicas de China. La OTAN, en su reunión de Madrid, acordó incorporar a las ex neutrales, Suecia y Finlandia, aceptando las duras exigencias de Turquía con respecto a los “terroristas” kurdos; se verá si ello es posible a lo largo de los próximos tres meses. EEUU y sus socios también decidieron incrementar el despliegue en Europa de 300.000 soldados (antes 40.000) y de misiles variados. Todo esto revela que EEUU, con bases militares en 80 países, sigue presionando a Europa con su principal fortaleza, que es la militar. Aunque ahora ha incorporado otra maniobra, de índole financiera a gran escala (600.000 M USD) para “ayudar” a los países que considere imprescindibles para contrarrestar el avance chino, principalmente en Asia y África, por lo que deduzco que la inflación mundial no disminuirá por largo tiempo. Lo hace para competir con el Proyecto chino de la “Nueva Ruta de la Seda”, cuyas “ayudas” le han generado relaciones diplomáticas, lazos comerciales y dependencias financieras con muchos países.

India quiere capitalizar su toma de posición internacional, intentando un liderazgo global, representando a los países más pobres, pero sin pelarse con Occidente, con los cuales acordó tratar temas de desarrollo y ambientales, en la reciente reunión del G7. También integra el QUAD - Diálogo de Seguridad Cuadrilateral (EEUU, India, Japón, Australia), un embrión de la OTAN en el Pacífico. Por otro lado, tiene muy en cuenta que EEUU es su principal mercado de exportación, muy necesario para su crecimiento anual. A su vez, defiende el incremento masivo de sus compras de gas ruso, más barato que los de otros orígenes, para bajar la inflación y ayudar a reducir el precio de los alimentos; que en particular afecta muy seriamente a la gran mayoría de pobres de la India y a los países en igual condición. India insta a acelerar negociaciones para resolver el conflicto de Ucrania por vía diplomática y el diálogo. Una frase del primer ministro Modi es bien elocuente: “Una familia pobre tiene el mismo derecho a la energía que los ricos y las tensiones geopolíticas son responsables de su aumento”. EEUU tampoco puede pelearse con la India, porque la necesita para contener el avance de China en Asia y la considera un socio estratégico en la región Indo-Pacífico. India tiene conflictos en sus dos fronteras principales: con Pakistán por Cachemira y con China por los altos del Himalaya, desde donde salen los ríos de agua dulce. Pero también India está bien relacionado con Rusia, quien es su principal proveedor de sistemas de armas. India no está sola en su no alineación; muchos países, por motivos diversos, se suman al modelo de “autonomía estratégica”, sea las relaciones económicas con China, o por motivos militares o de seguridad: Sri Lanka, Indonesia, Filipinas, Vietnam y varios africanos, entre otros.

BRICS. Este foro ha sido de gran ayuda para Rusia en la actualidad. En el último encuentro, India aportó equilibrio y una visión de desarrollo económico integral, con la creación de nuevos bancos de fomento. China sigue pidiendo “paz”, para ganar tiempo y hacerse más fuerte económicamente. Cree que BRICS puede ser una herramienta política, de apoyos mutuos, basada en su Iniciativa de Seguridad Global (oposición al unilateralismo y respeto a la pluralidad de las naciones). Rusia criticó el “egoísmo” occidental y que la crisis económica no es producto de la guerra sino de “mecanismos financieros”. Sudáfrica pidió mayor democratización global, más solidaridad y cooperación y la necesidad de una rápida recuperación económica. Brasil pide que se reforme las Naciones Unidas, con una representación más equilibrada del Consejo de Seguridad, el Banco Mundial y el FMI. Se trataron otros temas, entre ellos los de Afganistán, de la Península de Corea, el tema nuclear iraní y se pidió la rápida adopción de la Convención Integral sobre Terrorismo Internacional dentro del marco de la ONU.

Irán. Hace pocos días atrás comenzaron negociaciones en Doha entre EEUU e Irán, mediante la mediación de la UE. Para ambas partes, parece que “no hay otra alternativa”. Irán necesita que se le retire el bloqueo económico de EEUU porque limita sus exportaciones de petróleo, lo cual afecta directamente a su economía, que ya tiene graves problemas de pobreza, inflación (40% anual), huelgas, protestas populares, todo lo cual erosiona la política interna. Es un régimen nacionalista burgués dirigido por el clero, pero tiene un enorme potencial, por sus vastos recursos sin explotar, que podrían acelerar su crecimiento y desarrollo. EEUU observa que el plan nuclear iraní igualmente avanza y que sería mejor negociar ahora antes que llegue a niveles peligrosos para EEUU y sus aliados vecinos (Israel). Por otro lado, Biden también tiene problemas con la inflación interna, un gran aumento del precio de los combustibles, que le trae disconformidad popular en un año de elecciones. Si se logra hacer un acuerdo donde todos ganen, Irán podría liberar inmediatamente su vasto stock de petróleo (100 M barriles) y aumentar su producción para incrementar sus exportaciones de 1M a 1,3 M bpd. Lo cual haría disminuir rápidamente el alto precio actual del petróleo, afectando así directamente a Rusia y creando una alternativa de provisión para Europa, que busca depender menos de Rusia. Hay fuerzas moderadas dentro de Irán que ayudarán al acuerdo, pero nada está escrito de antemano. Si ocurriese, sería un nuevo punto de inflexión en el orden mundial emergente. Extrañamente el comunicado final de los líderes del G7, reunidos en un castillo de Baviera, muestra su destreza conciliadora y diplomática para eludir tradicionales argumentos, ya que llamó la atención la ausencia de acusaciones de vincular a Irán con el terrorismo. Israel, más que preocupada, sigue muy de cerca todas estas negociaciones. Tomen nota en Argentina de este eventual cambio geopolítico.

Europa debería preguntarse si Rusia, un país con un PIB inferior al de muchos países europeos, es realmente una potencia que quiere “invadir Europa”, o es una amenaza global que solo se puede frenar con una inversión que ya ronda los 10.000 M USD en armas y seguridad por parte de EEUU. Como no hay respuestas claras, sigue sin saber cómo tratar a Rusia, a la que no han podido aislar y hasta creo que desean, por razones económicas, no tener que romper definitivamente los lazos con Moscú. Las nuevas sanciones económicas dirigidas a la economía, la energía y la energía rusa y a la importación de oro, parecen ser poco relevantes, excepto las que se están tomando en la OTAN de índole militar. La alta inflación, la desaceleración del crecimiento y el espectro de escasez de energía en el próximo invierno, están perjudicando más a Europa que a Rusia. La razón principal para invitar a India, Indonesia, Sudáfrica, Senegal y Argentina a la cumbre del G7, fue expandir la alianza global contra Rusia, pero la estrategia parece que no funcionó.

Otros aspectos del conflicto son el olvido de los objetivos del G7 del 2015, en orden a disminuir el hambre y la pobreza para el 2030, pero cuyas cifras han aumentado desde el 2017; en el 2022 hay más de 150 M de personas sufriendo desnutrición. El clima es otro ejemplo. Al no querer comprar gas ruso (barato), Alemania debe recibir gas licuado de EEUU (muy caro) y como eso complica su competitividad industrial, comienzan a importar carbón (más barato), para promediar los precios, pero resulta que el carbón es mucho más contaminante que el gas. ¿Dónde han quedado las manifestaciones de los países centrales, en aquellas reuniones ambientales, desde el Acuerdo de París (COP 21) hasta la última en Glasgow (COP 26), en la cual amenazaron a los países medianos y chicos con sanciones comerciales si no cumplían los dictados de esas cumbres? ¿Qué dirán ahora en noviembre 2022 en Egipto (COP 27)? Los países del G7 están dando vueltas sin saber cómo navegar para salir de este infierno. Las “verdades” de su supuesta “supremacía intelectual” están siendo cuestionadas por incoherentes e hipócritas; se rechaza el “haz lo que yo digo, pero no lo que yo hago”. Todos están jugando con fuego, alimentado por la nafta que le tiran las empresas dedicadas a la producción y venta de armas. Podría quemarse el mundo.

