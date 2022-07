Cristina Kirchner (Franco Fafasuli)

La inocencia, a veces la ceguera y también la más vil perversión tienen la convicción de pertenecer al bando de los buenos, de los mejores, asignando a los otros toda la responsabilidad acerca de la existencia del mal. La moralina, esa concepción grotesca que señala al robo como causante de la totalidad de nuestros males y que además ubica a la honestidad sólo en su propia clase, funciona en el barro de nuestra decadencia. No olvidemos el virus de la mediocridad, instalado en los grises de la grieta. Todo eso define candidatos y mentores. Si escribieran el libro de los nuevos ricos, esos que surgen en el último golpe o en sus arrabales, que parasitaron la destrucción del Estado y lograron el nacimiento de los desesperados, se observaría que todo fue iniciado en el último golpe, y desde esa atroz dictadura ya nunca se intentó siquiera revertir. Esa desdicha premeditada vino a degradar una sociedad integrada y convertida en esto que hoy lastima la vista, casi una sociedad de posguerra. No habría dos demonios pero es claro que mataban de los dos lados y se condenaron a los sicarios más allá de su grado de conciencia. Lo cierto es que nadie cuestionó el poder ahora superior de los mentores de la destrucción de aquella sociedad con vocación de patria, que no era peronista, era de todos. Engendraron dos relatos deformantes, uno de derechos humanos para premiar a quienes se ocupaban de violarlos y otro de liberalismo de negocios para justificar a los mentores de la deuda y el saqueo.

La democracia, la que se había instalado en nombre de la paz, la que había arribado a un encuentro superador de viejos enfrentamientos, no tuvo herederos, no logró instalarse nunca más. Vendría después un “pacto de Olivos” y una edulcorada Constituyente pero el tiempo dejó al desnudo ese debate de formas huecas que poco o nada tendría que ver con el futuro colectivo. El golpe nació para asesinar izquierdistas e imponer una nueva visión económica. A veces surge la duda de si fue un daño premeditado, pensado por los actuales triunfadores o el fruto amargo de una ausencia de grandeza. Conozco a quienes esta sociedad les resulta más justa que la anterior ya que se han convertido en sus dueños, habitantes de la desmesura.

Hubo tiempos donde los industriales triunfadores compraban los reproductores de la Rural de Palermo, había trabajo y ningún caído habitaba las veredas. Rememorando mi experiencia como ejemplo de una generación, con todos los Partidos participando, llegué a diputado después de diez y ocho años del peronismo prohibido, así como suena, prohibido hasta la mención. Era la modalidad de una “revolución libertadora” que había eliminado en diversas formas, bombardeando la Plaza indefensa, asesinando en los basurales de José León Suarez o por orden del poder, como al General Valle y sus compañeros. El peronismo no tiene muertos en su historia; sus enemigos -los antis- mataron cada vez que golpearon, siempre. Sólo con Macri lograron un triunfo electoral pero aun así no dejaron de endeudar. Pude ver un señor que fue parte del gobierno de Menem explicando que fuimos un “gran país”, de los más grandes, hasta que vino el populismo. ¿A qué momento de la historia se refería? Nunca aceptaron ni siquiera la revolución industrial, payasos, ni hablemos de la democracia, la derrocaron siempre hasta apenas poco más de cuatro décadas.

El cuento de grandeza tiene una parte digna y es que aquella clase alta tenía vocación patriótica, pero no caigan además en el delito ideológico, con la cantidad de delitos económicos que ejecutan deberían conformarse. Derrocar a Yrigoyen no pueden asumirlo como una muestra de grandeza. Y el tratado Roca-Runciman no lo llevó a cabo el populismo. Sociedad rentista, siempre, como aquellos países que descubrían petróleo, corrían la carpa, compraban los lujos para sus poderosos y no por eso llegaría la revolución industrial. La fábula de la grandeza fruto de la religión liberal es absurda y patética, la revolución industrial tanto como la democracia les quedaba grande, de allí nace su enorme pequeñez.

Cada tanto rememoran el sueño del pasado glorioso, fuimos ricos, no queda duda, “rico como un argentino” podemos encontrar esa frase en “Viaje al fin de la noche” del cuestionado pero talentoso Ferdinand Céline. Fuimos ricos por la naturaleza, por la conquista y la coyuntura pero luego nos quedamos sin clase dirigente. Ricos los que mandaban, ricos los ricos, que reivindican el valor de los negocios por sobre los ciudadanos, de los que poco o nada les importa. Existió un Irigoyen que marca una etapa, a Alvear vale la pena recordarlo, luego Perón hasta su muerte. Liberales no hubo, los inmigrantes fueron mayoría, la historia se quiebra y se rehace con ese “aluvión zoológico” que va a invadir calles con su torso desnudo de fundadores “descamisados”. Liberales no hubo, sí gente de trabajo, productores agropecuarios que se enamoraron de Europa, importaron su arte y su arquitectura y que merecen el mayor de nuestros respetos pero no para asignarles ideologías que no tuvieron. No hubo clase dirigente adelantada a su tiempo, se enamoraron del retroceso, tanto que hasta hoy nos hablan en contra de la sustitución de importaciones. Son hijos de la aduana y rememoran glorias que no forjaron. Ya sabemos que no hubo inscriptos en la lista de grandes países sin democracia y sin industria. Por eso mencionemos a Perón después de Irigoyen, dos etapas de avance social, ambas democráticas porque esos que ahora buscan travestirse en “liberales” fueron siempre el golpe y el atraso. Alfonsín fue el acierto político y el fracaso económico, en alguna medida Balbín tuvo mayor conciencia histórica. Menem fue la traición a la misma política y los Kirchner, ambos, se apropiaron de resentimientos ajenos para convertirlos en historia propia. La viveza derrotó a la inteligencia, los ricos impusieron su “relato”, la izquierda o sus restos le hicieron de corifeos y la patria se quedó sin destino. Y aquí estamos, habitando la depresión del atraso que no logramos detener, atribuyendo aciertos en el espacio del romanticismo literario y un realismo nada mágico para el dolor de los necesitados. Entre la dictadura, Menem y Macri destruyeron el Estado y multiplicaron las deudas, engendraron esta miseria de la cual tratan de hacer responsable al peronismo, y tienen derecho, buena parte de la destrucción se llevó a cabo en nuestro nombre. Y con los Kirchner no fue demasiado lo que mejoramos y recuperamos. Esto no los libera a ellos, como en el caso de los desaparecidos de la dictadura, de haber sido responsables por idea y ejecución.

Ahora vienen los supuestos revolucionarios a defender a Milagros Sala, los mapuches y el todes, enamorados del caos que es sin duda el peor de los extravíos, pero es la más pura expresión del vacío de principios en el que suelen terminar los cultores del oportunismo. Salvo que alguien haya decidido apoyar sin limitaciones la candidatura presidencial de Gerardo Morales, salvo esta imperceptible sutileza, enfrentar a la Suprema Corte y al Gobernador de Jujuy sin asumir la exagerada debilidad de la institución que ocupa, implica una inconciencia exagerada, aunque no hay nada nuevo bajo el sol. Roma no paga traidores, la política tampoco, “ya no nos queda ni el pucho en la oreja”.

SEGUIR LEYENDO: