Delirio: el tabaquismo consume $20.000 millones del sistema de salud, pero el oficialismo propone bajarle impuestos a las tabacaleras

El nivel de delirio de la política argentina es astronómico. Mientras el país se encuentra inmerso en una fragilidad económica y política con muy poco precedente, el oficialismo parece no haber tomado nota de la gravedad por la que atraviesa la República Argentina.

El dólar en su máximo histórico, cierre de las importaciones, deuda que solo se logra refinanciar a muy corto plazo con tasas de interés que no son sostenibles en el tiempo, una economía que empieza a tener serios problemas para respirar a causa de la falta de gasoil, escases de insumos, falta de precios en buena parte de la cadena comercial y miles de sobrevivientes que no saben bien qué es lo que va a pasar al día siguiente en materia cambiaria y regulatoria no parecen ser suficiente alerta para quienes tienen en sus manos el destino del país. Entre tanto Alberto Fernández dedica su día a visitar en Jujuy a una delincuente condenada por la justicia para transmitirle su solidaridad y afecto sin parecer importarle lo que ocurre a sus espaldas en un país a la deriva.

La desorientación no solo atraviesa a. Presidente: en todas las líneas de Gobierno y en todos los poderes el nivel de desconexión con la realidad parece ser total.

La carátula del proyecto de ley

El dislate esta vez pasa por un lugar impensado: el tabaco. El tabaquismo es una adicción significan en el país 44.000 muertes por año, afecta a una de cada cuatro personas y consume el 12% del presupuesto sanitario total, unos $20.000 millones. Los números son alarmantes. Sin embargo el Gobernador Axel Kicillof hace tiempo que está obsesionado con una medida algo peculiar: prohibir la venta de tabaco en un radio de 100 metros alrededor de las escuelas. A este proyecto se le intentó dar curso el año pasado y este año probablemente conozca su aprobación parlamentaria. Si bien a priori suena algo elemental (los chicos pueden caminar más de una cuadra y conseguir los cigarrillos que gusten), debe primar la buena intención del gobernador kirchnerista en estar alineado en la lucha contra el tabaquismo. Sim embargo parece no ser la idea de su coalición gobernante. Paradójicamente, un diputado del Frente de Todos, Héctor Orlando Bárbaro, plantea un proyecto de ley que aplica importantes reducciones impositivas a las grandes tabacaleras. Por un lado nos asustamos del consumo y por el otro incentivamos la actividad: la incongruencia es total.

Parece que las miles de pymes que reclaman a diario una reducción impositiva no están en la agenda de la política. Tampoco lo están los de cada uno de los argentinos que día a día sufren los avatares de la fulminante presión impositiva. Mientras piensan como único proyecto de reducción de impuestos el beneficio fiscal a las tabacaleras (lo que de por si resulta sugestivo), los empleados en relación de dependencia siguen devastados tener que destinar buena parte de su día laboral a producir para pagar impuestos: quiénes trabajan una jornada típica de 9 a 18 horas, hasta las 14:25 lo harán para el fisco y el resto, para ellos.

No solo las pymes y los empleados en relación de dependencia están agobiados por la locura fiscal: cualquier persona que teniendo ingresos registrados o, por el contrario, absolutamente informales, cuando visita un supermercado el Estado se le queda con un 42% de su compra. Es más, solo en Ingresos Brutos (uno de los impuestos provinciales más distorsivos) se van 11 de cada 100 pesos abonados en el ticket de las compras de alimentos y bebidas.

Resulta absolutamente increíble que la política se encuentre tan desconectada de la realidad, una realidad que pide a gritos atención y que la política parece no estar dispuesta a dársela, mientras el país se termina de desangrar ante tanta indiferencia de quienes nos gobiernan.