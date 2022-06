La transformación de Chaco

Uno de los trabajos de construcción en la provincia de Chaco

En 800 km no se puede conocer la provincia. Poder recorrer cada rincón, hablar con las y los chaqueños de los 69 municipios, nos permite a diario, seguir buscando herramientas para poner en marcha más y mejores políticas públicas que les lleven soluciones.

Para eso estamos y así entendemos la función pública. Es el gobernador Jorge Capitanich quien desde el momento en que me sumó a su gestión, me demostró que es su propósito fundamental y compromiso inalienable con el pueblo del Chaco .

La provincia tiene 99.633 Km2, en 800 km no se puede decir con arrogancia que se conoce mi provincia, y mucho menos es posible entender las necesidades y los logros de nuestra gente en 8 visitas.

Desde el primer día que asumí como ministro de Planificación, Economía e Infraestructura, comencé a escuchar a las familias, visitando sus casas y hablando con ellas mirándolos a los ojos tal como me lo encomendó el gobernador. Yo puedo y podré, aún cuando ya no esté en esta función, seguir haciéndolo porque trabajo a diario en mi compromiso con ellas y ellos. ¿Pueden hacerlo todos los ex funcionarios que visitaron ocho o menos veces el Chaco? ¿Saben lo que les significó a cada chaqueña y cada chaqueño la desinversión de esos cuatro años de su gestión?

Hablar casi románticamente de las y los jóvenes chaqueños y sus necesidades en una nota de opinión, no borra el absoluto desinterés que hubo en los cuatro años macristas sin una sola política pública para la juventud. Fuimos nosotros quienes entendimos que era fundamental apuntalarlos con programas específicos que respondan a sus necesidades. Así, implementamos “Enfoque” que otorga becas y pasantías a estudiantes universitarios y terciarios, o el programa “Más Inclusión Digital” que les financia computadoras a tasa cero para achicar la brecha digital que dejaron, por ejemplo, al paralizar “Conectar Igualdad”, entre otras decisiones de esa gestión.

Encontramos una provincia que venía de cuatro años de una desinversión en infraestructura que jamás había vivido nuestro suelo.

El contacto con los sectores productivos, empresarios e industriales me permitió dimensionar no sólo las necesidades más urgentes que poco a poco, en plena pandemia, fuimos dando respuesta, sino que también fueron ejes de la planificación y ejecución de obras fundamentales para el desarrollo de nuestra provincia.

Santiago Pérez Pons, ministro de Planificación de Chaco junto con el gobernador Jorge Capitanich

Ferrocarriles, puertos y desarrollo logístico

El ferrocarril ha sido históricamente una herramienta que potencia la producción agrícola en toda la región y el desarrollo de las cadenas de valor. En el Chaco, el Belgrano Cargas se ha presentado como indispensable para bajar costos logísticos y es una oportunidad única para desarrollar nuestros puertos. Sin embargo, en la gestión macrista se ha llevado adelante el camino contrario. Han implementado políticas en total detrimento del Chaco y en favor de un modelo de concentración de riquezas en la zona centro del país. No les importó el Chaco.

Me permito graficar esto con un claro ejemplo. Una de las obras más importantes para el desarrollo productivo de la Provincia es la finalización del Ramal C3 del Belgrano Cargas, en el tramo Avia Terai - Barranqueras. Esta obra estaba planificada para llevarse adelante en la gestión anterior, bajo la conducción de Dietrich y Macri, permitiría conectar la zona productiva de la Provincia con el Puerto. Contábamos en ese momento con un stock de 22 mil toneladas de rieles para poder llevar adelante la obra. Solo debía ser ejecutada. Sin embargo, él hombre que caminó 800km decidió cambiar el destino de estos rieles y utilizarlos para fortalecer la red troncal (Jujuy - Rosario - Buenos Aires), destruyendo en un instante las oportunidades de cientos de miles de chaqueños y chaqueñas. Podemos afirmar que respondió a otros intereses, pero no a los de los productores chaqueños. Otro dato de color, en esa gestión sí se utilizó el Puerto de Barranqueras vía barcazas. Ingresaron 50 mil toneladas más de rieles pero para luego ser trasladados por camiones, fuera de la Provincia.

Afortunadamente, el actual gobierno nacional retomó el anhelo de la población chaqueña invirtiendo en nuevas obras que puedan ayudar a desarrollar las cadenas de valor de la provincia, con una mirada federal. Se ejecutaron obras de acceso al Puerto de Barranqueras, en él se inauguró la Zona Primaria Aduanera y una balanza fiscal. También se está avanzando en la habilitación del depósito fiscal y en la playa de estacionamiento para 200 camiones.

En esa misma línea, mediante el Programa Provincias II, ejecutado por el Ministerio del Interior de la Nación con financiamiento del BID, se están llevando adelante obras por 502 millones de pesos en el Puerto Las Palmas. Algo impensado años atrás.

Así, en 2023 la Provincia contará con dos puertos operativos. Potenciando las cadenas de valor del Chaco y redundando en un mayor bienestar para todas las familias chaqueñas.

Otras mejoras en materia de transporte

Seguimos desarrollando un sistema de transporte moderno y que permita una mayor conectividad.

Estamos llevando adelante, en conjunto con el gobierno nacional, obras de construcción y refacción de terminales de ómnibus en 13 localidades de la Provincia. Muchas de ellas contarán por primera vez con una infraestructura semejante en materia de transporte y mejorarán su conectividad al interior y exterior de la Provincia.

En materia aeronáutica, incorporamos nuevos destinos comerciales y ampliamos el número de frecuencias. Actualmente la Provincia cuenta con más de 20 vuelos semanales a Buenos Aires, 4 vuelos semanales a Córdoba y 2 vuelos semanales a Salta, siendo ésta última una ruta que no existía previamente.

Al mismo tiempo, seguimos bregando por una mirada Federal que potencie el desarrollo de la Provincia, participando activamente en proyectos de envergadura y ámbitos relevantes como el Consejo Federal del Norte Grande, el Corredor Bioceánico Norte, el Consejo Federal de la Hidrovía y el Ente Nacional de Control y Gestión de la Vía Navegable.

Una de las tareas de construcción que difunde el ministro Santiago Pérez Pons

Obras de comunicación vial

Si hablamos de rutas, el gobernador Jorge Capitanich ha hecho historia en nuestro territorio. En tres mandatos constitucionales alcanzará la ejecución de 1.150 kilómetros de rutas pavimentadas. La visión fue y es invertir en infraestructura y conectividad para apuntalar el desarrollo de nuestro pueblo mediante la reducción de los costos de transporte y la facilidad de llevar su producción a destino. Sólo entre 2021 y 2022 se proyecta una inversión total en obras viales de 35 mil millones de pesos.

¿Qué logramos con esto? Conectar parajes, ciudades, localidades enteras entre sí. Damos mayores posibilidades de crecimiento económico para la producción e industria, damos oportunidades a cada familia chaqueña, achicando distancias y brechas entre las localidades cercanas a la capital con las más lejanas. Generamos inclusión e integración territorial.

En este camino, hay una mirada especial hacia nuestro Impenetrable Chaqueño. Además de las obras realizadas hasta el momento, se avanza en la tercera etapa de pavimentación de las rutas provinciales N°100, N°9, N°61 y el Acceso a Misión Nueva Pompeya; y la cuarta etapa de la ruta Provincial 61, desde Nueva Pompeya hasta Fuerte Esperanza, obras que representarán una inversión total de 6.338 millones de pesos.

A través de estas obras, logramos una verdadera reparación histórica hacia esas comunidades que han sido olvidadas.

Si miramos hacia el sudoeste y Charata, nuestra “Perla del oeste” y uno de los centros productivos más importantes de nuestra tierra es innegable su crecimiento y empuje. Por ello el estado ha mostrado su acompañamiento a través de una inversión sin precedentes que se ha reflejado en nuevas rutas, como la ruta 6, además del “Acueducto del Sudoeste” recientemente inaugurado, que garantiza el derecho esencial de acceder al agua potable algo que fue un sueño por muchos años y que gracias a la convicción de este Gobierno, hoy es realidad para miles de familias de la región.

Sin mencionar las proyecciones 2022/2023 como por ejemplo el proyecto próximo a licitarse del Anillado Eléctrico del Sudoeste Chaqueño, una obra estructural de alta, media y baja tensión que permitirá reforzar y fortalecer la provisión de energía eléctrica en decenas de ciudades y localidades chaqueñas.

Para garantizar el acceso a la salud de toda nuestra población hemos invertido más de 8.800 millones de pesos en 205 obras sanitarias, 116 de ellas se tratan de hospitales nuevos. La refuncionalización, refacción y ampliación de los hospitales de General San Martín, Charata, Colonia Elisa, Las Breñas y de Presidencia Roque Saénz Peña han demandado una inversión millonaria que hemos asumido, sabiendo que de esta manera mejoramos la calidad de vida de miles de familias chaqueñas.

Mientras la gestión macrista eliminaba el Ministerio de Salud, en Chaco multiplicamos los esfuerzos y recursos para asegurar la asistencia sanitaria. Esto permitió que, a pesar de las adversidades, se logré una gestión ordenada y una respuesta efectiva en el contexto de pandemia.

Así como la salud , la educación ha sido una prioridad en la planificación de políticas públicas. Para el período 2022-2023 se proyecta la concreción de 254 obras, destinando más de 15 mil millones de pesos en infraestructura. Nuestro objetivo es que las y los alumnos, como las y los docentes, cuenten con aulas cómodas, seguras y en condiciones para cada día de clase. Esto se complementa con medidas curriculares y de fortalecimiento escolar, que apuntan a una educación de calidad en todas las instituciones educativas de la provincia.

Resulta fácil desde la oposición, ya en campaña electoral, elaborar un discurso romántico y emotivo de lo que les ha dejado 8 visitas a mi provincia.

Nosotros preferimos seguir golpeando a la puerta de cada familia chaqueña y que nos sigan abriendo sus hogares. Juntarnos con las y los jóvenes y escucharlos para acercarles soluciones. Elaborar políticas públicas para las personas mayores que han dejado su gran aporte a nuestro Chaco y ahora debemos acompañar con herramientas que hagan que disfruten de la etapa de jubilación.

Estamos pendientes de lo que les aflige a cada chaqueño o chaqueña, nosotros no somos el futuro. Chaco es el presente, y el presente es el de una provincia con una constante recuperación económica. Somos la provincia que más trabajo privado genuino a generado en los últimos años. Aquí creció la venta de cemento a granel, para obras públicas y también crecieron las ventas de cemento en bolsas, lo cual significa que las familias chaqueñas también construyen y mejoran sus viviendas y sus comercios.

Chaco no se reduce a 800 km2 y ocho visitas. Mi provincia tiene la fuerza y el empuje de su gente que cuenta con un Estado que acompaña y extiende sus brazos para seguir creciendo y desarrollándose juntos.

*Ministro de Planificación, economía e Infraestructura de la provincia del Chaco

SEGUIR LEYENDO: