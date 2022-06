Cuba y un olvido de Alberto Fernández

El presidente Alberto Fernández junto al presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel.

El presidente emitió una opinión contra el bloqueo estadounidense a Cuba como si este fuera el problema central de ese pueblo hermano, al hacerlo nos describe una nueva ignorancia. Olvida que una cruel dictadura utiliza al bloqueo como excusa que no es “del proletariado” sino de una esclerosada burocracia que habita más en la delación que en la “revolución”. Resulta triste y exagerada su actitud, con todos los condimentos de la “fe del converso” que comparte sin duda con los Kirchner. Duele repetir pero es necesario hacerlo, ni Néstor, ni Cristina ni mucho menos Alberto, tuvieron nada que ver en los tiempos donde todo compromiso significaba un riesgo.

El kirchnerismo no es ni se asume heredero del peronismo ni conoce ni reivindica su historia, ni siquiera les interesó jamás aquella etapa. Tampoco fueron dignos luchadores contra la dictadura, solo supieron asimilarse a dignidades ajenas. Ellos acompañaron a Menem en lo peor de su destrucción, un ejemplo es la privatización de YPF y la multiplicación del juego. Reivindicar a la guerrilla y a los restos de viejas izquierdas no implica acercarse al pueblo, esos sectores nunca lo lograron y Cuba nada aporto a la justicia en nuestro continente.

Asumir, aceptar, que la justicia social es un debate y proyecto hoy ausente nos obliga a todos a revisar nuestras ideas. El peronismo nunca desarrolló el resentimiento, los Kirchner solo se apoyaron en él. No tenemos izquierda, al menos como fuerza electoral, el gobierno lejos esta de expresarla. La cruel consecuencia de tanto extravío y deformación es el riesgo de terminar en más derecha y que alguien como Macri intente completar la destrucción del Estado ejecutada por la dictadura y Menem, y nos reduzca a una miseria sin salida. El kirchnerismo vuelve a estar agotado, solo la extrema derecha que asume hoy Macri y su triste ideólogo Duran Barba le pueden devolver nuevamente su vigencia. Los radicales van reaccionando con fuerza y se convierten en la verdadera política, ellos que en su larga historia nunca se llevaron bien con los conservadores. La destrucción del peronismo nos somete a una gran dificultad para recuperar el verdadero mensaje del General. Menem es la traición por derecha, Kirchner se diferencia por tener acciones rescatables, pero nada tiene que ver con la izquierda. Ambos participan, de distinta manera en el empobrecimiento de nuestra sociedad.

El Presidente es patético intentando expresar ideas que ni comparte ni conoce y mucho menos comprende. Los proyectos políticos no se modifican por implantes, el kirchnerismo terminó debilitando al peronismo sin aportarle nada a la sociedad o - peor aún- le aportó una voluntad de confrontación que necesita del enemigo para encontrar una identidad que no tiene. Ahora vivimos las consecuencias de ese error y sufrimos la carencia de proyecto y candidato, el oportunismo suele terminar en el extravío que hoy habitamos.

El radicalismo, aquel que instalo la democracia, va recuperando su mística y su conciencia, con Alfonsín participó del socialismo, ahora sus socios los tensan demasiado, y el PRO va perdiendo su soberbia y su oportunidad. En Capital, los negocios inmobiliarios agreden a sus propios votantes. Una cosa es ser de derechas y otra, interpretar solamente a los ricos; hay demasiados pobres para que un hombre del Pro se instale nuevamente. Siguen conservando la absurda convicción del anti peronismo como manera de consolidar una fuerza. Tiene la virtud de una clientela fija y el defecto de no poder convertirse en mayoría. A los radicales los pueden votar los peronistas defraudados, esos que otros intentan arrastrar al PRO reivindicando la traición de Menem.

Los extremos se tocan, es un lugar común que a veces explica coyunturas. Una gran parte de la derecha aguantaba, soportaba a los radicales solo como acompañantes obedientes, pero ahora se les complica imaginarlos conduciendo. La ideología de los negocios vuelve a asumirse como el partido cuyos miembros nunca soportaron la política y es por eso que hay tantos economistas de directores técnicos, ellos no necesitan más complicaciones. Cuando hablan de “setenta años” mezclan democracia con golpe de Estado, sin atreverse a asumir que ellos heredan y reiteran las ideas de todos los golpes de estado. Claro que luego, cuando suman y amontonan a Menem con los Kirchner, en ese caso dejan al supuesto peronismo acusado carente de abogado defensor.

La política en todas sus versiones se ocupó de acumular empleados públicos sin siquiera proponer un sistema productivo. Y hasta demasiados hicieron juicios al Estado, robando subsidios sin sentir vergüenza al hacerlo. Sobrevuela la idea del Estado enemigo y el privado benefactor, el resultado es que al ciudadano lo desprecian los dos. Precisamos un gobierno digno que se ocupe de devolvernos un lugar en el mundo. Los del PRO solo generan concentración y deuda, por ahora no tienen otros objetivos. El peronismo no sobrevive sin candidatos ni proyecto. Vamos a terminar en un bipartidismo entre radicales y macristas a los que no llamo conservadores porque nunca se ocuparon de conservar nada, venden y endeudan sin una mínima cuota de patriotismo. No hay sociedad capitalista sin burguesía industrial, sin un sistema productivo que se apoye en el Estado y lo impulse en su desarrollo. Sumando intermediarios y sindicalistas enriquecidos solo se consolida una colonia, que es lo que hoy estamos viviendo. Necesitamos un proyecto que se asiente en el patriotismo y luego armonice de la mejor manera posible las libertades con las necesidades. La geografía nos regaló recursos, explotarlos genera trabajo y divisas, cederlos solo sirve para convertirnos en rentistas sin destino.

El peronismo ya no expresa nada ni a nadie, recuperemos sus ideas junto al radicalismo, que ese encuentro fue la última voluntad del General. Patria o colonia, somos una sociedad capitalista aplastada por la concentración económica y la dependencia extranjera que hace tanto o más daño que el marxismo. Y terminen con el cuento de “los medios hegemónicos”. El Estado tiene varios, anuncia e impone rumbos, lejos está de favorecer la pluralidad que dice defender. Solo nos deja libres para pensar como ellos. Y luego los privados que están en manos de las grandes empresas. Está prohibido cuestionar la concentración, ellos dicen que expresan “la modernidad”. Y también está Rodríguez Larreta que anuncia en todos los programas. Yo estoy en contra de todo eso y así, lentamente paso a la clandestinidad. No soy ni marxista ni liberal de mercado, los medios hegemónicos se olvidan de llamarnos, las radios en especial no se atreven a arriesgar su publicidad. Eso sí, ambos lo hacen en nombre de la libertad y la igualdad, ofenden nuestra inteligencia y lo que es peor, hoy están en condiciones de hacerlo.

