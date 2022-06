100 pasos y un gran obstáculo

Fiel a su estilo, sin gestos ampulosos ni grandes despliegues y, sobre todo, de forma gradual, Horacio Rodríguez Larreta comenzó a asumir un mayor protagonismo en el escenario público nacional. Un gesto que le venían reclamando desde hace ya varios meses no sólo sus principales socios y aliados políticos sino también varios actores claves del establishment que ven con buenos ojos su candidatura.

En los hechos, este movimiento del alcalde porteño implica abandonar su zona de confort para adentrarse en las turbulentas y opacas aguas de la política nacional. Si bien se trataba de una decisión inevitable para avanzar en la construcción de su candidatura presidencial, la incertidumbre y la profundización de la crisis parecen haber acelerado los tiempos electorales, forzando a un “tiempista” como Larreta a adelantar sus definiciones. Y, además, a actuar espasmódicamente, reaccionando a los movimientos de sus adversarios y rivales, en lugar de manejar una agenda proactiva, como suele preferir el jefe de gobierno.

La idea de que tras las legislativas de 2021 era conveniente replegarse a una gestión municipal que tenía buenos resultados que mostrar, terminó eclosionando. Las encuestas pronto comenzaron a mostrar que, si bien el jefe de Gobierno porteño conservaba altos niveles de imagen positiva, la “gestión” no alcanzaba como una estrategia de acumulación de poder para dar esos 100 pasos que separan la histórica sede del gobierno porteño (Bolívar 1) de la Casa Rosada.

En esta decisión pesó, sin dudas, ya no sólo el temprano posicionamiento de Patricia Bullrich, su principal rival en una hipotética interna en el PRO, sino la reaparición en el centro de la escena de quien otrora fuera su mentor en la política, Mauricio Macri. Es que ante las incógnitas que el mismo ex presidente deja planteadas en relación a su futuro, desde las filas del jefe de gobierno temen quedar tanto quedar bajo su sombra como recibir un “abrazo de oso”.

En este contexto, y sin abandonar su perfil moderado, Larreta calibró su estrategia para posicionarse en el pelotón de punta de la “maratón” presidencial y comenzó no sólo a explicitar el programa con el que buscará llegar al codiciado “Sillón de Rivadavia” sino también a intentar proyectar una imagen propia y distintiva que le permita recuperar ese posicionamiento privilegiado que supo ostentar hasta finales de 2021.

Así, cerró una semana en la que al raid mediático se le sumó la continuidad de una seguidilla de encuentros públicos y privados que mantuvo con los principales referentes del establishment para “explicar su visión de país”. Tras sus exposiciones ante el Foro de Llao Llao, la Amcham, la Asociación Empresaria Argentina y la Fundación Libertad, cerró la semana en la Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC), presentando los ejes de su plan económico y político para 2023 ante las autoridades de las principales cámaras de la industria, la construcción, el campo, la bolsa y el comercio.

Las definiciones más relevantes de Larreta, que obviamente no eludió los principales temas económicos que preocupan al establishment, estuvieron, no obstante, enfocadas en el plano político. Sin moverse ni un ápice de su tono moderado y conciliador, manifestó que cree en los acuerdos y que será imprescindible que el próximo gobierno construya un “consenso amplio” para salir de la crisis y volver a generar confianza. No se quedó en el nivel meramente enunciativo, sino que en todo momento se esforzó por mostrar que no sólo cree en este tipo de construcción política, sino que la práctica en la Ciudad, donde hoy el espacio de Juntos por el Cambio logró sumar -más allá de la CC y las distintas vertientes de la UCR-, a Confianza Pública de Ocaña, el Partido Socialista de Roy Cortina y el GEN, de Margarita Stolbizer.

El mensaje, en este caso, fue más que claro: no sólo sabe lo que hay que hacer sino también cómo hacerlo. La estrategia, diría un consultor, es el contraste. Y aquí es precisamente donde el jefe de gobierno insistirá durante su campaña, diferenciándose de sus adversarios internos y rivales externos, señalando que la “confrontación no es una opción” y que se necesita “construir un verdadero gobierno de coalición”. En este sentido, se animó incluso a explicitar su intención de “terminar con la grieta” para realizar las transformaciones necesarias en materia económica y dar señales de continuidad, más allá de las alternancias de gobiernos.

En este camino, sabe que chocará frontalmente -entre otros- con Mauricio Macri, que rechaza de plano esa estrategia, y se envalentona con el retorno de la polarización. Una estrategia que, por cierto, el gobierno nacional ha querido revitalizar con las recientes críticas del presidente al propio Macri.

Si bien es evidente que eligió mostrarse como el candidato del consenso y la concertación, marcó los límites de futuras alianzas, y alertó que “nunca me pondría de acuerdo con los extremos populistas”, en una referencia que apunta no sólo al kirchnerismo sino también a los sectores libertarios con quienes coquetean desde hace meses algunos de sus socios en la coalición.

Convencido de que la carrera presidencial se gana en el “medio” y no en los extremos, Larreta buscará blindar su armado amplio, mostrándose como el garante de un cambio “tranquilo”, apuntalado por su tono y estilo moderado, y no sólo por los resultados de su gestión sino por la amplitud de las fuerzas políticas que le dan sustento político. De esa forma, mostrando además un plan integral, cree poder “vender” expectativas no sólo al círculo rojo sino también a amplios sectores de la opinión pública, mostrar “músculo” político para enfrentar al peronismo, y proyectar un relato anclado en el “sentido común”.

Su principal escollo no será probablemente Milei, sino el propio Macri. Por ello, apelando al pensamiento freudiano, deberá “matar al padre”, figura metafórica con la que el padre del psicoanálisis representó el proceso en el que uno se libra de su tutela para volar libre fuera del nido. En su caso personal, si ese padre es una carga opresiva y condicionante, no le quedará otra.

