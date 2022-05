Dos desafíos, tres problemas y una demanda de la sociedad imposible de cumplir, por ahora

Alberto Fernández y Martín Guzmán (Nicolás Stulberg)

Como le vengo contando hasta cansarlo o cansarla, el acuerdo con el Fondo “cierra” con una tasa de inflación “parecida” a la del año pasado.

Una inflación del 50/60% anual es parte del programa con el Fondo y no una consecuencia inesperada, porque es ese impuesto inflacionario el que mejora los ingresos nominales y licúa los gastos, y complementa la baja de subsidios al consumo de servicios públicos, que es la medida central del ajuste fiscal.

Adicionalmente, el plan requiere un cambio de precios relativos, con el aumento de los precios de los servicios públicos y una devaluación del peso contra el dólar oficial más en línea con la tasa de inflación.

Con este marco, el primer desafío para el plan era lograr ese cambio de precios relativos, sin presionar aún más la tasa de inflación.

En paralelo, el aumento del precio del dólar y una política monetaria menos expansiva, formaban parte de las herramientas disponibles para la meta de acumulación de reservas, achicando la brecha, con la suba del piso y un freno al techo.

El segundo desafío del acuerdo, entonces, era lograr un sobrante mayor de dólares en las arcas del Banco Central, sin tener que incrementar aún más las restricciones a las importaciones

Es decir, tratando de afectar lo menos posible el nivel de actividad.

Ambos caminos convergían para el cumplimiento de las metas, la fiscal, y la de acumulación de reservas.

Pero sucede que estos dos desafíos se están viendo amenazados por tres sucesos. Dos internacionales y uno estrictamente local.

Respecto de los internacionales, el primero se vincula con los efectos sobre los precios de exportación de nuestros productos agroindustriales y de importación de gas y gas oil. El segundo, se relaciona con las consecuencias de los cambios en la política monetaria de la Reserva Federal que fortalece el dólar. Ambos factores presionan adicionalmente sobre la tasa de inflación de estos meses y sobre el sector externo local.

Antes de pasar al suceso local, permítanme una digresión.

Mucho se ha discutido en las últimas semanas sobre eliminar el peso y reemplazarlo directamente por la moneda de ahorro de los argentinos, el dólar, como forma de bajar cuasi automáticamente la tasa de inflación.

Más allá de la imposibilidad práctica de hacer esta conversión legal hoy, a un tipo de cambio “razonable” por la ausencia de reservas en el Banco Central, imaginemos por un momento que ya estamos dolarizados.

Martín Guzmán

Entonces, la FED, el Banco Central de Estados Unidos, que ahora sería, además “nuestro” Banco Central, decide, como en este momento, una política monetaria que fortalece al dólar respecto de las monedas de nuestros socios comerciales.

En este caso, dado que no tenemos la competitividad de la economía norteamericana, necesitaríamos deflacionar todos los precios y salarios de nuestra economía para mantener la competitividad y evitar una recesión profunda.

Es decir, la dolarización tiene ventajas, pero tiene serios costos para una economía como la nuestra, que comercia, fundamentalmente, con países con moneda propia distinta del dólar.

Retomo.

A esos dos sucesos internacionales comentados, se les suma un problema local, la interna dentro de la coalición oficialista.

Y esa interna pega de dos maneras.

Sobre las expectativas, porque el kirchnerismo duro quiere voltear al acuerdo con el Fondo, y renegociarlo y eso introduce una gran cuota de incertidumbre al cumplimiento del programa. Y sobre la política económica, porque el kirchnerismo blando, en su intento por mantener unida a la coalición intenta medidas para “suavizar” las consecuencias del acuerdo con el Fondo. Y eso también ha disparado las expectativas y presionado sobre la tasa de inflación porque introduce una gran cuota de incertidumbre al cumplimiento del programa.

Por lo tanto, la suba de la tasa de inflación de estos meses, es una combinación de los desequilibrios previos; del anuncio de un cambio de precios relativos que presiona al alza la tasa de inflación esperada; del escenario internacional, que pone en duda el ajuste fiscal y la meta de reservas, por los mayores precios de la energía importada; de la reacción del kirchnerismo duro, que culpa de todo al mal manejo del gobierno del acuerdo con el Fondo; y de las acciones y anuncios del kirchnerismo blando, tratando de convencer al resto de su coalición, de que el acuerdo es bueno, y que se compensará el salto inesperado de la tasa de inflación, con “ayudas” a los sectores de menores recursos, y con más impuestos a los sectores “ganadores”.

¿Querían inflación “multicausal”? Ahí la tienen.

Pero toda esa ensalada, claramente conspira con el cumplimiento de las propias metas del acuerdo y retroalimenta negativamente las expectativas.

Porque una inflación más alta obliga a “correr de atrás” con el precio del dólar oficial, para que la inflación no se dispare más. Y este problema con el precio del dólar genera más restricciones en las cantidades importadas, en particular, por los precios más caros de la energía, que no sólo dificulta la reducción de subsidios al consumo prevista en la cuenta fiscal, sino que presiona sobre la cantidad de dólares que se necesitan para importar.

Finalmente, una tasa de inflación más alta que la esperada, también compromete la política de subir la tasa de interés en pesos, que también empieza a correr de atrás a la tasa de inflación.

Y esta tasa de interés, al ser menor a la inflación esperada, compromete lo que pretendía el plan con el Fondo, una mayor demanda de pesos para facilitar el financiamiento del déficit fiscal con el mercado de capitales local, y achicar la brecha.

Surge entonces la demanda por otra moneda “el peso indexado”, con todo lo que ello implica para el crecimiento de la deuda pública en moneda local.

Y aquí estamos, con un mundo que juega en contra, con una parte de la coalición oficialista tratando de echar al Ministro de Economía y renegociar con el Fondo y otra parte de la coalición oficialista, tratando de convencer al resto de su gobierno que el acuerdo es bueno, que el salto en la tasa de inflación es producto del mundo y que sus consecuencias serán compensadas para los “votantes amigos”.

Mientras tanto, la sociedad demanda un programa de estabilización que no está disponible.

Escenario complicado si los hay.

