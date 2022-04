El papa Francisco y el asistencialismo

El Papa Francisco

1.- La política económica fue siempre liberal o neoliberal

Los recientes debates entre políticos y economistas que recorren la pasarela o pantalla de los canales televisivos, ponen de relieve cómo se manifiesta la grieta de la sociedad argentina entre las propias políticas neoliberales.

El primer segmento lo constituyen quienes profesan un neoliberalismo consumista que proclama un alto grado de libertad de los mercados y en otro quienes afirman la necesaria intervención estatal reeditando el viejo debate entre economía libre y economía dirigida aunque no se trate de democracia vs totalitarismo. Entendemos que desde la consagración del principio de la justicia social (Declaración de los derechos económicos ONU) se admite universalmente un sistema mixto en cuyo marco se fue desarrollando la legislación protectora del derecho del trabajo en casi todas las democracias de occidente.

2.- Grupos al asalto del “capitalismo salvaje” con candidatos alternativos ante el fracaso de los neoliberalismos

En el campo de las ideas políticas, algunos grupos de las grandes fortunas construidas por los sectores de la “patria contratista” -con un par de camisas almidonadas -pujan hoy por ocupar el poder político en el 2023. Su herramienta política sería el autodenominado “liberalismo libertario”.

Esa es la razón por la cual se entabla la actual batalla cultural a través de debates continuados mediante la contratación de sofistas con formación económica. Así, con una cuota de escándalo irrumpió en el impudoroso blanqueo televisivo Javier Milei poniendo inicio a su carrera. Las intenciones de los que disponen de los dracmas de la posmodernidad y pagan estas campañas, no es otra que arrebatar el poder y para ello invocan el fracaso del neoliberalismo. Sin entrar en cuestiones filosóficas el llamado liberalismo “libertario” es -a juicio de este cronista- lo que comúnmente se llama “capitalismo salvaje”.

3.- La teoría del “derrame” es un sofisma

Dice el papa Francisco en la Exhortación Apostólica Evangelii Gaudium que “algunos todavía defienden las teorías del «derrame», que suponen que todo crecimiento económico, favorecido por la libertad de mercado, logra provocar por sí mismo mayor equidad e inclusión social en el mundo. Esta opinión, que jamás ha sido confirmada por los hechos, expresa una confianza burda e ingenua en la bondad de quienes detentan el poder económico y en los mecanismos sacralizados del sistema económico imperante. Mientras tanto, los excluidos siguen esperando...” (Acápite Nro. 54)

“La crisis mundial, que afecta a las finanzas y a la economía, pone de manifiesto sus desequilibrios y, sobre todo, la grave carencia de su orientación antropológica que reduce al ser humano a una sola de sus necesidades: el consumo.” (EG, acápite Nro. 55).

4.- Enunciado y remisión

El actual sistema económico internacional de la libertad de mercado sin controles según el informe de la Iglesia (enunciación y diagnóstico de expertos del Dicasterio para el desarrollo humano integral en Oeconomicae et Pecuniariae Quaestiones, Librería Editrice Vaticana, 2018) adolece de graves patologías que distorsionan las economías, sustraen capitales a la producción y al trabajo, condenan a la pobreza y aumentan la desigualdad. Las patologías en el mundo financiero producto de la libertad de mercado fueron señaladas por el citado documento publicado por orden de Su Santidad el Papa Francisco que comentaremos en una nota futura. Adelantemos que el informe está referido a temas técnicos tales como las “certificaciones de las autoridades públicas para los productos provenientes de la innovación financiera; la necesidad de que los mercados financieros sean regulados a través de una coordinación supranacional; la necesidad de control de la fiabilidad y la calidad de todos los productos económicos y financieros; en particular las medidas para garantizar la información en el quehacer de los intermediarios financieros de créditos comerciales, de inversión o los destinados a la negociación de la propia cartera, grado de riesgo y congruencia del precio; control del cuidado de los movimientos del portafolio de títulos; responsabilidad social de las empresas financieras; la creación de títulos de alto riesgo; comportamiento de las agencias del rating del crédito; exhaustivo control de los llamados títulos derivados, en particular las llamadas titulizaciones o securitizations para determinar el valor efectivo del riesgo que el instrumento debería proteger evitando las burbujas especulativas; los usos de los credit default swap (CDS), permuta de incumplimiento crediticio; fijación de la tasa de interés relativa a los préstamos interbancarios (LIBOR) y su eventual manipulación; el control de conformidad interno de los bancos; el mundo de las finanzas offshore y el tema de la elusión fiscal; la socialización de las pérdidas de los fondos depositados en paraísos fiscales con la connivencia de los políticos; el control de las gestiones a veces imprudente de la deuda pública, cuando no dolosa, del sistema de administración pública. En síntesis, se trata de darle salud a un sistema claramente enfermo.

5.- Estado Mínimo

En el hipotético caso de seguir la teoría del Estado Mínimo, un país carente de fuerzas armadas, aparato productivo y economía débil, un alto grado de pobreza, con una sociedad dividida se transformaría en una nación sumamente vulnerable.

La Convención nacional de 1994 cedió el dominio de los recursos naturales a los gobiernos provinciales en el art. 124 in fine de la Constitución Nacional.

En la actual etapa los objetivos del liberalismo libertario o capitalismo salvaje parecen ser muy otros que controlar el déficit fiscal, terminar con la inflación y lograr una economía estable con un pueblo feliz. Se trata, en cambio, de concluir la labor de privatización iniciada por Menem, instalando el gobierno de los mercados, completando la desindustrialización, eliminando los límites y controles del gobierno, despojando a nuestro territorio de los recursos naturales todavía existentes y multiplicando la producción de la pobreza.

Apropiarse de la minería; el gas de Vaca Muerta, el litio del noreste, las minas de plata más importantes del mundo de Chubut, el cobre cordillerano, el oro que queda en la Cordillera, la abandonada e inmensa riqueza ictícola, la plataforma submarina, las reservas acuíferas y el petróleo.

6.- A 40 años de la Marcha por Paz, Pan y Trabajo

Cuando Henry Kissinger marcó la nueva estrategia del Departamento de Estado, cuando el 30/3/82 se produjo la 4ta gran marcha gremial de la CGT de la calle Brasil de oposición a la dictadura que presidió Saúl Ubaldini, cuando se produjo la derrota de Malvinas, se hizo inminente el retorno a la Democracia. La dictadura militar, cuyo ministro de economía había sido el liberal J.A. Martínez de Hoz, dejó un país endeudado y con un aparato productivo frágil a tal punto, que el presidente Alfonsín a 6 meses de asumir -en mayo de 1984 -tuvo que presentar el Programa Alimentario Nacional, que distribuía alimentos a 5 millones de personas entregándose 1.200.000 cajas con comestibles mensuales.

A las cajas PAN le siguieron otras variantes asistenciales en las décadas siguientes, con intermitencias. Que hoy se multiplicaron al grado tal que son asistidas más de 10 millones de personas (Daniel Arroyo).

7.- Los planes sociales, el bozal legal de los pobres aquí y en el mundo actual

A costa de continuar con los “planes sociales” el “capitalismo salvaje” o “liberalismo libertario” se propone desterrar las ideas de justicia social, derechos del trabajador,”fratelli tutti” y todas esas pabadas que -a su juicio- infectaron las relaciones de los trabajadores, empleados, empresarios y pequeña burguesía en ascenso. Sin embargo, el candidato de aquel sector admite la sostenibilidad de los planes. Si la emergencia lo exige hay que tener presente que los subsidios no son la solución del problema.

8.- Lo que dignifica es el trabajo y no los subsidios

“Lo que da dignidad es el trabajo y no los subsidios” dijo el Papa Francisco en el 57° Coloquio de Idea del año pasado en un concepto que ya había reiterado a lo largo de los años. Y agregó: “…los subsidios sólo pueden ser una ayuda provisoria… No se puede vivir de subsidios…el gran objetivo es brindar fuentes de trabajo…”.

Por esa razón los trabajadores de la economía popular hoy exigen “… las leyes del Monotributo Productivo para formalizar la economía popular; el programa nacional de Tierra, Techo y Trabajo; la prórroga de la ley de Barrios Populares y la ley de promoción y desarrollo de la economía popular son remedios que promueven el trabajo a fin de superar los subsidios y a las que deberían dar trato urgente”, dice Pérsico.

9.- Argentinos, lejos de toda ideología, la capacidad de darse al Otro

Desde el campo del pueblo pobre y trabajador no podemos decir ya que la culpa de todos los males argentinos la tienen solo “los gorilas”. Muchos/as dirigentes peronistas y cristianos -políticos y sindicalistas -se adaptaron a las circunstancias internacionales y locales del liberalismo hedonista y no pueden ocultar en las fortunas que amasaron desde la función pública, una gigantesca cuota de corrupción, hipocresía y banalidad. Pocos de ellos son cipayos pero son igualmente responsables de este gran fracaso. Tampoco lo son los dirigentes del campo. Sin embargo estos, cuando por el beneficio de circunstancias internacionales que todos conocemos “la están juntando con la pala” se niegan a contribuir solidariamente para paliar la pobreza y eso está mal. Tan cercanos todavía a la celebración de la Pasión y muerte de Jesús en la Cruz -el argentino Papa Francisco no nos habla de renunciar a este mundo terrenal -pero sí nos habla y en especial les habló a los jóvenes y peregrinos de un modo de vivir más libre, siguiendo el ejemplo de Jesucristo, donándose al otro:

“No se trata, pues, de renunciar a las alegrías del amor, a la atracción y al eros (y dadas las circunstancias al dinero, agregaría este cronista) , sino de saber unir al eros el ágape, al deseo del otro, la capacidad de darse al otro, recordando lo que san Pablo refiere como un dicho de Jesús: «Hay más alegría en dar que en recibir»” (Hch 20,35). Cinco millones de connacionales -a lo menos -debajo de la línea de pobreza y un extenso territorio que nos dio el Señor para cuidar nos interpelan.

“Mi palabra no es la de un enemigo ni la de un opositor -dice Francisco -sólo me interesa procurar que aquellos que están esclavizados por una mentalidad individualista, indiferente y egoísta, puedan liberarse de esas cadenas indignas y alcancen un estilo de vida y de pensamiento más humano, más noble, más fecundo, que dignifique su paso por esta tierra”. (EG N. 208)

SEGUIR LEYENDO: