¿Chau, Consejo de la Magistratura?

Consejo de la Magistratura

Hay que decirlo: nadie esperaba mucho del Consejo de la Magistratura de todos modos. Cuando se imaginó este organismo en 1994, la manipulación menemista al Poder Judicial era tal que la oposición radical logró fingir entusiasmo por una institución que ya había mostrado sus limitaciones en Europa. Cuando se redactó el artículo 114 de la nueva Constitución, que ni siquiera detalla quiénes integrarán el Consejo ni cómo serán elegidos, varios convencionales disidentes advirtieron que dicha imprecisión vendría a vengarse cuando las mayorías parlamentarias se disputen la integración del Consejo en cada cambio de vientos políticos. Pero las mejoras institucionales son incrementales, se pudo haber esperanzado alguien. Tal vez el Consejo no fuera perfecto, ¿pero acaso se podía estar peor que con Menem?

Esperábamos poco del Consejo, y aun así logró decepcionarnos. Un pesimista en 1994 habría vaticinado que la ley del Consejo sería modificada frecuentemente y que el Consejo terminaría aplicando criterios políticos para evaluar jueces y sancionarlos. Semejante escenario es hoy el paraíso perdido. La ley no solo se ha modificado y declarado inconstitucional varias veces, sino que se manipula su interpretación de modo grosero para incorporar consejeros de uno u otro partido. Algunos jueces se han prestado a maniobras malsanas para bloquear la asunción de consejeros o, incluso, expulsarlos. No es que los exámenes sean sesgados ideológicamente: son filtrados a los postulantes amigos. No es que las sanciones sean selectivas: apenas existen. Los bochornosos episodios de las últimas semanas son los últimos de una ignominiosa serie que lleva ya décadas.

En un ejercicio de optimismo triste, me propongo pensar en la oportunidad de sancionar una nueva ley del Consejo de la Magistratura en estos meses, tal vez la última antes de declararlo una causa perdida. Una nueva ley, sin embargo, no puede ser un arreglo cosmético sobre las anteriores: un juez más allá, una senadora menos acá. Hace falta repensar la estructura entera, su función, su rol en la Justicia, su cultura. Hay muchísimas cosas para decir sobre esto. En las breves líneas que me quedan me detendré en una: el modo de elección de los consejeros.

El Consejo de la Magistratura debe mantener el “equilibrio” entre políticos, jueces, abogados y académicos. Esta integración, huelga decirlo, tiene problemas democráticos obvios: ¿por qué los abogados votamos por un cargo público extraído de entre nosotros? Es como si los médicos votaran al ministro de Salud. Pero, se supone, de esta pérdida democrática nace una ganancia republicana: de este modo, nos dice la Corte Suprema, se obtiene un equilibrio entre estamentos “políticos” y “técnicos”.

Finalmente, no tenemos ni una ni otra cosa. La elección de abogados, jueces y académicos se ha politizado hasta lo risible. Algunas de las candidatas a ocupar estos cargos (supuestamente técnicos) han realizado actos de campaña junto a los mayores partidos políticos de la Argentina, de quienes además han sido funcionarias. La elección entre los jueces es apenas más disimulada: si bien no hay actos de campaña conjuntos, los diarios publican con naturalidad escalofriante qué listas de jueces son cercanas al gobierno o a la oposición.

Cualquier nueva ley que no despolitice al Consejo (no sólo quitando miembros de la política, sino despartidizando a los miembros supuestamente técnicos) volverá a repetir los vicios que vemos hace quince años. Una opción obvia y poco mencionada es realizar concursos públicos para algunos de estos cargos. Por ejemplo, no hay obstáculo para que los académicos que integran el Consejo lleguen a él a través de concursos públicos, ya que la Constitución no dice que tengan que “representar” a nadie. En países como Ecuador, el Consejo de la Judicatura está integrado exclusivamente por funcionarios que acceden a su cargo por concurso.

Para los abogados podría ser deseable también un concurso público. Esto enfrenta un obstáculo jurisprudencial, ya que la Corte Suprema ha interpretado que éstos deben ser electos por sus pares. No es un obstáculo insalvable. En aquel fallo la Corte estaba invalidando una ley mediante la cual los abogados eran electos popularmente. La intención de la Corte fue, entonces, despolitizar al Consejo. Ante el nuevo escalón de politización que han alcanzado los abogados, tal vez la Corte esté dispuesta a flexibilizar esta doctrina. Si no, aún quedan opciones para despolitizar a este estamento: prohibir que hayan sido funcionarios públicos o partidarios, exigir muchos años de experiencia en la profesión, o someterlos a un régimen de publicidad de antecedentes.

En el caso de los jueces (quienes ya han accedido a su cargo por concurso) un nuevo concurso sería redundante. Sin embargo, sigue siendo imperativo despolitizar su elección. En Italia, donde las “corrientes” de magistrados han politizado al Consejo de la Magistratura más allá de lo tolerable, se han propuesto algunas soluciones heterodoxas pero que vale la pena considerar. Por una parte, las elecciones podrían ser regionales o por fuero. Así, la agenda de sus campañas electorales tendría conexión con sus problemáticas particulares y no seguiría fielmente a la política nacional. Por otro lado, podría incorporarse un componente de azar: votar candidatos entre los sorteados de entre todos los jueces del país, o sortear a los candidatos que hayan superado cierto umbral de votos.

En Diario de una temporada en el quinto piso, Juan Carlos Torre le escribe a su hermana en los Estados Unidos interrogándose si su entusiasmo por la elección de Alfonsín no será una de “esas vagas esperanzas que este país fabrica de tanto en tanto justo en el momento en que estábamos por archivar el dossier y declararlo un caso sin remedio”. Debemos encarar el debate de estos meses sobre el Consejo con la misma paradojal esperanza: conscientes de que seguramente fracasemos, pero sabiendo también que no tenemos más opción que intentar, una vez más, algo diferente. Si volvemos a fracasar, tal vez debamos, efectivamente, declarar al Consejo un caso sin remedio y sumarlo a la lista de cosas de las que algún día habrá que hacerse cargo en una nueva constitución.

SEGUIR LEYENDO: