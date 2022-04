Economías regionales y pyme ante un nuevo desafío

Un desolador panorama alcanza el grado de tragedia cuando se observa a la clase media que fue quien forjó la argentina opulenta, hoy transformándose en carenciada, débil y marginada, abandonada a un destino de indigencia e indignidad

Estamos inmersos quizás en la crisis más severa de nuestra historia como nación independiente, el derrumbe alcanza a todas las capas sociales, sus consecuencias tanto económicas, financieras como sociales con diferentes grados de severidad nos castiga a todos, nos precipitamos aceleradamente al foso de la insidia. Este desolador panorama alcanza el grado de tragedia cuando se observa a la clase media que fue quien forjó la argentina opulenta, hoy transformándose en carenciada, débil y marginada, abandonada a un destino de indigencia e indignidad porque los políticos tradicionales que surgieron de esa misma clase hoy no saben, no pueden o no quieren asumir el rol que las circunstancias y la sociedad les demanda.

Tanto la coalición gobernante como la oposición solo pueden exhibir ausencia de ideas, planes, proyectos, esto resulta patético, solo priman sus intereses particulares, corporativos o ideológicos. Esta comprometida y delicada situación nos lleva al resbaladizo camino de la disolución social con todo lo que ello implica.

La coalición gobernante como la oposición solo pueden exhibir ausencia de ideas, planes, proyectos, esto resulta patético, solo priman sus intereses particulares, corporativos o ideológicos

En el caso de las pyme, el abandono que sufre llevó a centenares de empresas a las quiebra y las que con infinito esfuerzo subsisten se encuentran exhaustas y camino a su desaparición, esto como lógica consecuencia colocó a infinidad de sectores de las economías regionales en situación de emergencia.

Demás está mencionar las mínimas condiciones que se requieren para comenzar a dar solución a los problemas que aquejan a toda la economía en su conjunto, sin embargo ya entrando en el terreno de lo específico para los dos sectores arriba mencionados es condición sine qua non lograr un acuerdo de trabajo entre dirigentes políticos, empresarios y laborales para desarrollar sus economías locales y ser a más competitivos, así beneficiarse todos del esfuerzo en común.

En el caso de las pyme, el abandono que sufre llevó a centenares de empresas a las quiebra y las que con infinito esfuerzo subsisten se encuentran exhaustas y camino a su desaparición (EFE)

¿Dónde está la clave para poder lograr este propósito? En tener los instrumentos adecuados.

Las dificultades más destacadas

* Malas comunicaciones;

* Feudos gremiales que no permiten el libre juego en las relaciones laborales;

* Falta de respeto a la propiedad privada;

* Carencia de reglas del libre mercado y comercio;

* Incumplimiento de las sentencias judiciales, el orden y de la ley;

* Ausencia de crédito por las trabas existentes para conseguirlo y además por lo elevado de su costo, sumado a las condiciones en cuanto a tiempos de amortización.

Ausencia de crédito por las trabas existentes para conseguirlo y además por lo elevado de su costo, sumado a las condiciones en cuanto a tiempos de amortización

Merecen una atención especial sectores concentrados que son depredadores de los recursos naturales y otros que monopolizaron rubros de exportación.

Soluciones

Los mercados hoy disponen de todos los instrumentos eficientes para dar solución a los apremiantes problemas que tenemos, tanto el financiamiento como la colocación de inversiones que pasan por las Bolsas de Comercio y todas las estructuras que ellas disponen, siendo las únicas que pueden dar rápida respuesta a estas necesidades. Es aquí donde juegan un rol fundamental las Bolsas Regionales porque conocen los problemas particulares y coyunturales de las empresas de su región:

* Apertura del capital de empresas regionales, mediante la emisión de acciones;

* Colocación de obligaciones negociables pyme;

* Titulización de créditos a través de fideicomisos financieros (producción, industria, comercio y servicios, hipotecas etc.);

Las economías regionales necesitan un mercado de titulización de créditos a través de fideicomisos financieros (producción, industria, comercio y servicios, hipotecas etc.) (Reuters)

* Apertura de mercados de materias primas;

* Colocación de proyectos dirigidos a emprendimientos de potencialidad tecnológica, al igual de sectores que tienen ventajas competitivas con otras regiones o países;

* Mercado de futuros y opciones.

Bolsas de Comercio Regionales

Los instrumentos están, por otra parte, son tantas las posibilidades que la ingeniería financiera ofrece que solamente requiere de imaginación, voluntad y coraje para materializarlos.

Un hecho que no debe escapar al análisis es que el Estado está quebrado, es decir no puede financiar nada, muy por el contrario, es un tomador compulsivo, arbitrario y todopoderoso de fondos ajenos . Los bancos sus fondos prestables ya se los dieron al Estado mediante la suscripción compulsiva de los diferentes títulos y bonos que este con avidez emite.

Es aquí donde deben aparecer como alternativa tanto de financiamiento como de inversión los Mercados de Capitales a través de las Bolsas de Comercio Regionales que deberán ser creíbles y confiables, así se transformarán en los principales protagonistas en esta nueva etapa a transitar.

Supimos ser ejemplo para el mundo de prosperidad e igualdad de oportunidades para todos los que buscaban tener una vida digna de ser vivida, pues bien comencemos nuevamente a recorrer ese camino de bienestar y felicidad.

SEGUIR LEYENDO: