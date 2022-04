Rusia delenda est

Cumbre entre los presidentes de EEUU y Rusia, Joe Biden (i) y Vladímir Putin, en Ginebra

El enfrentamiento entre EEUU y Rusia está entrando en una fase crítica e irreversible, donde ambos están incrementando su despliegue militar, económico y propagandístico. Parece evidente que la nueva “gran estrategia” de EEUU consiste es doblegar a Rusia para luego enfrentar a China, económicamente poderosa, ya que una Rusia débil tendría menor valor estratégico para Beijing. Y lo quiere hacer rápidamente porque el crecimiento de China en el próximo decenio, la hará bastante invulnerable. Opuestamente, Rusia quiere adquirir más poder para lograr terciar entre EEUU y China, buscando un mundo más multipolar. El antiguo acercamiento de Putin a Europa, sin respuestas efectivas por parte de la OTAN, lo fue aislando y reaccionó buscando principalmente eliminar la alternativa ucraniana de provisión de gas a Europa, además de poner freno a la expansión de la OTAN. La invasión a Ucrania podría ser una trampa urdida por EEUU, que Putin optó por enfrentar, ya que no veía otras alternativas. Ambos contrincantes corren riesgos y sufrirán las consecuencias de los resultados finales.

Los demócratas de Biden plantean un mundo binario, con un Occidente defendiendo valores democráticos, conducido por EEUU, y un Oriente autocrático, liderado por China. Un enorme simplismo muy engañador. Cultural e históricamente Rusia no pertenece, exclusivamente, ni a Occidente ni a Oriente, aunque tenga rasgos comunes a ambos. O sea, es un caso singular, como tantos otros. Rusia se percibe a sí misma, no como Oeste-Este, sino como perteneciente a un Norte con cultura tradicional y religiosa. De hecho, cifra muchas esperanzas en todo lo que rodea al Ártico, económica y militarmente.

Las contradicciones binarias benefician a los dos contendientes y simplifican sus respectivas estrategias. Cuando hay muchos actores con poder es bastante arduo ponerse de acuerdo entre todos y por cierto el sistema se podría volver muy inestable, sino no hubiese reglas cumplibles por todos. Históricamente, hubo épocas binarias entre un poder principal y uno desafiante: Atenas- Esparta, el clásico descrito por Tucídides; Roma-Cartago y EEUU-URSS. Pero también hubo mayor espacio para equilibrios de poder multipolares; en Europa, desde 1648 (Paz de Westfalia, reconocimiento de la soberanía nacional, e inicio del concepto de Estado Nación) hasta 1789 (Revolución Francesa-Guerras Napoleónicas), y desde 1815 (Congreso de Viena) hasta 1914 (Ia GM), para nombrar sólo algunos casos.

Al mundo tecnológico moderno le gustan las simplificaciones binarias, pero no todo funciona así: Japón e Indonesia, son simultáneamente, orientales y occidentales; los países árabes o africanos e inclusive a varios latinoamericanos, no responden a esa clasificación. No se trata sólo de ubicación geográfica, sino de culturas, religiones, historias; también de sistemas de gobierno y de cuestiones económicas, sin olvidar el concepto de poder de cada actor importante. Estilos de gobiernos, autocráticos o democráticos, parcial o totalmente, están en todos lados. Por eso conviene hablar de intereses nacionales específicos, analizando cada caso en base a esa categoría. Las elecciones de EEUU nos muestran que dentro de un mismo país hay variaciones significativas: en las poblaciones costeras predomina el ambiente liberal, progresista, cosmopolita, base de la ideología del “Occidente” proclamado por Biden. Mientras que en el interior profundo de los EEUU predomina un ambiente más conservador, más religioso, más tradicionalista, al que no podemos conceptualizar como una ideología de “Oriente”, por más que se parezca, en esos aspectos culturales, a la Rusia actual. Lo mismo ocurre en muchos lugares de Europa, donde van creciendo fuertes tensiones entre los globalizadores liberales y los defensores del tradicionalismo, las nacionalidades, los valores religiosos. El esquema de identidades definidas como Blanco-Negro es sustancialmente una noticia falsa.

Argentina y muchos otros países del mundo deberían analizar su identidad, su situación y sus intereses estratégicos no en base a un alineamiento Occidente vs. Oriente, sino en el plano de países desarrollados y menos desarrollados; en el tradicional Norte-Sur. El falso alineamiento automático a los países poderosos no trae beneficios en el largo plazo. Conviene ser muy cauteloso, más aún cuando estamos en un punto de inflexión de la historia. La decisión de Rusia de avanzar sobre Ucrania tiene repercusiones mundiales porque estaría marcando un cambio de paradigma. De hecho, muchos países están actuando cautelosamente: India, Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos, China, Brasil, México, Israel, mantienen cierta distancia con el conflicto y en particular estarían esperando las definiciones políticas internas en las próximas elecciones de noviembre 2022 en EEUU, para ver hasta donde la “doctrina” Biden se mantiene o no. Elecciones que estarán influenciadas por los resultados que vayan ocurriendo en el tablero geopolítico que genera la guerra en territorio ucraniano. La consolidación de Putin, traería un declive demócrata, que arrastraría a todo EEUU. La derrota de Rusia, marcará el inicio de hostilidades con China. Alea iacta est (la suerte está echada), aunque nada está dicho, por ahora.

“Nunca ha existido un orden mundial verdaderamente global”, dice Kissinger en su libro Orden Mundial. La implementación del globalismo, ideología que pregona un orden mundial basado en el modelo atlantista “occidental”, no parece ser muy realista. Ni los enormes presupuestos de Defensa de los EEUU y de la OTAN, alcanzarían para organizar una seguridad global que permita garantizar dicho orden. Se observa que los actuales conflictos en territorio europeo, entre EEUU y Rusia, ya empiezan a repercutir en Asia, y podrían expandirse potencialmente: las inestabilidades político-estratégicas en Kazajstán, Afganistán, Yemen, Pakistán, Taiwán, Camboya, Myanmar, Islas Kuriles, Corea del Norte, Irán y Palestina, son algunos indicios portadores de un futuro incierto, aunque todavía no sean tapas de diarios.

Estos “temblores”, registrados por los sismógrafos geopolíticos, van hacer mermar la confianza de los inversores en la continuidad de un comercio totalmente internacionalizado, como ocurría hasta ahora. Más que un mega proceso de des-globalización, estaría surgiendo un nuevo formato de globalización, adaptado a las nuevas realidades geopolíticas, donde cada país tratará de mantener al máximo su “autonomía estratégica”, dentro del cual será imperativo disponer de políticas muy diversificadas de provisión de financiamiento, tecnología, energía, sistema de armas y alimentos. Si bien continuará la integración entre países y seguirán las cadenas de valor supérstites o las regionales, todos los países deberán atender múltiples equilibrios, estratégicos, económico y sociales. Temas complejos que requerirán máxima atención ya que la política interna de cada país depende de la tranquilidad social, basada en dar empleo y consumo a su población. La nueva globalización seguirá expandiendo los servicios digitales, que representan más del 20% del comercio global, ya que éstos están menos sujetos a controles estatales, aunque la creciente separación de las grandes plataformas digitales, dentro de cada bloque geopolítico, actuará como limitante.

El presidente Biden hizo liberar 180 millones de barriles de crudo de la Reserva Estratégica de Petróleo de EEUU, reconociendo así que no recibiría ayuda de sus amigos petroleros, invitados a aumentar su producción y a sacar a Rusia de la OPEP. El aumento del precio de la energía beneficia a los países productores, siendo uno de los más grandes negocios del mundo, al igual que la venta de armas o el narcotráfico. A este aumento se le sumará la reconfiguración a gran escala de las cadenas de suministros, que provocarán una ola inflacionaria adicional, probablemente de larga duración. Para contrarrestarla se usará mayor cantidad de carbón, que afectará la transición hacia una energía más limpia. Cabe la posibilidad de que el mantenimiento de altos precios de combustibles fósiles permita que las energías renovables sean financieramente competitivas.

Como la UE/EEUU congeló fondos en dólares de Rusia, la venta de petróleo a Europa se pagará en rublos, lo cual le permitió al rublo recuperar su valor luego de su caída inicial. Rusia tiene grandes reservas de oro, que podría relacionar al valor del rublo (una especie de nuevo patrón oro). Esto inicia otro debate, referido a la hegemonía del dólar estadounidense. Si muchos países comienzan a realizar su intercambio comercial en sus propias monedas, dejando de usar el dólar, a largo plazo, los EEUU pueden ver peligrar su posición cuasi monopólica como moneda de reserva global. De hecho, India, China y Arabia Saudita han comenzado a conversar sobre la comercialización de commodities en yuanes o rupias. Podrían aparecer monedas regionales. No nos olvidemos que el tradicional déficit comercial de los EEUU se basa en que puede emitir sin respaldo, simplemente porque muchos países demandan dólares como moneda de intercambio comercial y como reserva de valor (Argentina, entre ellos). Por eso los republicanos de Trump proponían que las empresas norteamericanas se vuelvan a instalar en su territorio, en orden a disminuir su déficit comercial. El estilo ultra consumista de los EEUU ha estado financiado por el uso global de su moneda en las transacciones de compraventa de petróleo y otras commodities. Esa ha sido la regla del mundo después de la Segunda Guerra Mundial y es poco probable que eso cambie en el corto plazo, aunque en el largo plazo, todo dependerá de la evolución de la situación geopolítica. Cabe recordar que eso mismo ya ocurrió con la libra esterlina, pero recién luego del declive del Imperio Británico dejó de usarse como moneda transaccional.

La moneda está en el aire. Podría renacer una nueva edición de la Paz de Westfalia, con mayor igualdad soberana entre los estados; o bien sumergirnos en una larga noche de incertidumbres y ampliación de la guerra. No es fácil saber hacia dónde se dirige el mundo. A los argentinos nos conviene un mundo multipolar que permita mayores grados de libertad y de elegir nuestro destino. Apostemos por la Paz y por la reconciliación de los pueblos; con mayor justicia, sin tantas exigencias en la eficiencia económica y con mayor eficacia social.

