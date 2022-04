El expresidente argentino Mauricio Macri

La inflación del mes de marzo que se conoció esta semana en las vísperas del tradicional feriado de Semana Santa impactó de lleno en la línea de flotación del Frente de Todos, ese acorazado que supo ser la poderosa herramienta electoral que le permitió al Justicialismo recuperar rápidamente el poder, pero que hoy navega a la deriva a causa de enfrentamientos internos que dificultan el abordaje de la profunda crisis socioeconómica que atraviesa el país.

Los números de la inflación ya dejaron de ser una sorpresa en un país que convive a duras penas con este flagelo que no sólo obstaculiza cualquier intento de reactivación económica sino que, sobre todo, se convierte en un lacerante azote para los ciudadanos de a pie y, en particular, los trabajadores de ingresos fijos y los sectores más vulnerables que dependen de la ayuda estatal, que ven como los ingresos reales y el poder adquisitivo caen abruptamente en relación a la escalada de los precios.

Lo cierto es que el último día hábil de esta semana corta se convirtió en un verdadero “miércoles negro”: la jornada empezó con un discurso de alto voltaje de la Vicepresidenta en el marco de la apertura de sesiones del foro de legisladores EuroLat, donde fustigó nuevamente al Presidente, y culminó con la oficialización por parte del INDEC del 6,7% de inflación para el mes de marzo -la cifra mensual más alta en mucho tiempo-, un escenario que parece empujar al oficialismo hacia una encerrona de difícil resolución. Un peligroso juego en el que tanto el Presidente como el kirchnerismo duro pierden, al mismo tiempo que pierde el país.

Por el lado del albertismo, las medidas tendientes a enfrentar el espiral inflacionario chocan con el fuerte rechazo que el kirchnerismo manifiesta respecto al ministro de Economía, Martín Guzmán. La política económica del gobierno nacional empuja al oficialismo hacia una irremediable y prematura fractura. Por el lado del cristinismo, la constatación de que pese a que fueron sus votos la clave para dotar de legitimidad político-electoral a Alberto Fernández, no son ellos los que gobiernan: tienen capacidad de condicionar y obstaculizar ciertas medidas pero no la capacidad de ejecutar políticas en las áreas más sensibles de la gestión. Así, como una trampa perversa, es impensable que sin el apoyo de los socios de la coalición pueda sostenerse un programa coherente y creíble de estabilización que contenga las expectativas inflacionarias.

Dicho de otra forma, sin la resolución de la crisis interna del oficialismo no habrá un abordaje posible y sustentable para contener el espiral inflacionario y, por ende, no habrá un proceso electoral 2023 auspicioso para ninguno de los dos extremos de la disputa oficialista. Pese a esta evidente realidad, aun con el altísimo costo de lo que está en juego, nadie parece dispuesto a ceder.

Sólo esta política de la desmesura que parece hoy primar en nuestro país puede explicar el retorno de Mauricio Macri a los primeros planos y la potencial revitalización de su proyecto político. Parafraseando la tantas veces citada máxima de Carlos Marx, “la historia se repite, primero como tragedia y luego como farsa”. Si el fracaso de Macri fue la condición de posibilidad que permitió el inesperado regreso del kirchnerismo al poder, el posible fracaso del actual gobierno abriría la posibilidad para un potencial retorno de Macri.

Revitalizado no sólo por la crisis socioeconómica y la profundización de los enfrentamientos internos en el seno del Gobierno, sino también por una disputa por el liderazgo opositor que aún no logra cristalizar una alternativa de cara al 2023, Macri viene subiendo el perfil con el objeto de asumir un mayor protagonismo en el armado electoral de Juntos por el Cambio.

Quien crea que su rol en la fundación de la FIFA con sede en Zurich, las invitaciones a dar clases en algunas universidades estadounidenses o algunas escapadas como sus tradicionales retiros en Villa La Angostura o la que lo llevó a participar del curioso mundial de bridge en Italia lo alejaban de la política local, no vienen prestando atención a su nutrida agenda que, a diferencia de lo que el mismo ex presidente desdeñaba durante su mandato, está casi exclusivamente centrada en la conocida “rosca”.

En sus almuerzos de los sábados en su quinta bonaerense de Los Abrojos ya han desfilado varias figuras de peso, a quienes les repite casi como un mantra de inspiración futbolera que hay que prepararse para el “segundo tiempo”. Recostado en un entorno que ya no incluye ni a Marcos Peña ni a su viejo amigo Nicolás Caputo, hoy se rodea de figuras de perfil más político, como el caso del ex senador Miguel Pichetto. En la misma línea, viene trabajando en un acercamiento con quienes durante su gobierno estaban más abocados a ese tipo de tareas, como Rogelio Frigerio o Emilio Monzó. También le insufló nuevos bríos a su histórica relación con el “Tano” Angelici, lo que explica sus frecuentes contactos con Martín Lousteau, Carolina Losada o Martín Tetaz.

Sin alterar su estrategia de no dar señales claras ni concluyentes sobre su futuro, Macri deja abierto un doble juego posible de cara a 2023: su aspiración, en el caso de no ser candidato -algo que por lo bajo no descarta- es ser el “gran elector” de Juntos por el Cambio. Algo de eso quedó en evidencia con la convocatoria a una cumbre entre Horacio Rodríguez Larreta y Patricia Bullrich, con el objeto de moderar el tono del debate y definir las modalidades y condiciones de la disputa entre ambos por la candidatura presidencial del PRO.

Desde el propio círculo del ex presidente se encargan por estas horas de aclarar que su idea no sería inclinarse por alguna de estas dos opciones, sino equilibrar la contienda y potenciar la competitividad de ambos frente a otras ofertas electorales que pudiesen surgir del seno del radicalismo o la Coalición Cívica. Ello explica la convivencia entre los actos compartidos con Larreta y los frecuentes contactos con Patricia Bullrich. Tampoco se priva de ofrecer a ambos sus consejos y recomendaciones estratégicas: a la presidenta del PRO le recomendó armar equipos -sumando inclusive nombres propios como Laspina o Lombardi- y trabajar para darle mayor volumen político a su proyecto presidencial; al alcalde porteño que abandone sus habituales gestos de moderación y apelaciones a consensos y acuerdos, a la vez que eluda el riesgo de un potencial “abrazo de oso” de Sergio Massa.

Incluso la tan comentada foto del almuerzo con su viejo amigo Donald Trump no fue un hecho aislado ni un gesto espontáneo. La imagen, que tuvo alto impacto mediático, buscó proyectar una imagen de poder, y tuvo como destinatarios no sólo a algunos de sus históricos detractores internos sino también a los seguidores del espacio libertario. Con relación a los radicales, y más allá de su aceitada relación con Angelici y su amistad con Alfredo Cornejo, prima la desconfianza en relación a algunas movidas del sector que responde al gobernador Gerardo Morales, de quienes sospecha posibles intentos rupturistas. A propósito de su relación con los libertarios, no debería olvidarse el encuentro que tuvo en su momento con Milei, a quien no duda en elogiar públicamente.

Es más, es muy probable que su agenda pública se intensifique en el futuro próximo, sobre todo a la luz de la convicción que tienen sus más estrechos colaboradores con respecto al supuesto efecto positivo que tendrían sus apariciones mediáticas en las encuestas y sondeos que miden su imagen y niveles de aprobación o rechazo.

Si bien es cierto que la imagen de Macri mejoró en algunas encuestas recientes, su imagen negativa se mantiene en niveles muy altos, algo similar a lo que le sucede a Cristina Fernández de Kirchner. Por ello, una nueva candidatura pareciera a priori un objetivo difícil, más aún cuando el espacio en donde se quiere posicionar ya está muy disputado por otros referentes ya muy lanzados como Larreta, Bullrich, Manes y Milei.

Ahora bien, cabe preguntarse si la estrategia del ex presidente no es, entonces, jugar a la incógnita para buscar no sólo controlar su “sucesión” sino influir en la orientación de un nuevo gobierno de Juntos por el Cambio. En este sentido, quienes lo frecuentan coinciden en señalar su autocrítica al “gradualismo” que terminó primando en su gestión y su convicción de que es necesario una “terapia de shock” y una agenda agresiva de reformas estructurales en el plano laboral, fiscal y previsional.

Así las cosas, mientras los enfrentamientos en el gobierno siguen escalando, y el presidente está cada vez más lejos de contar con la fuerza suficiente para tomar decisiones frente a los problemas más acuciantes del país, Macri se siente renacer de las cenizas, condicionando los planes tanto de los “halcones” y “palomas” del PRO, provocando a sus por momentos incómodos aliados radicales, seduciendo a votantes libertarios y, en definitiva, renovando expectativas en torno a su figura y proyectándose como una suerte de padre fundador y garante de la profundización de ese “cambio” que muchos argentinos votaron en 2015. Triste imagen de un país que se encamina a quedar nuevamente atrapado en ese péndulo que nos parece condenar a un frustrante movimiento perpetuo que oscila entre la ineficiencia y la mediocridad.

