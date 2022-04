Inflación argentina y la salida de la crisis

El ministro de Economía, Martín Guzmán, junto al secretario de Comercio Interior, Roberto Feletti

Durante los últimos 60 años nuestro país sufre una enfermedad endémica llamada “inflación”, que entre 1960 y 1974 fue cercana al 15-18%, y en 1975 -cuando Argentina solicitó un crédito al exterior equivalente al 50% de su deuda hasta ese momento (U$S 4 mil millones)- creció al orden del 40%.

Con la última dictadura militar, entre 1976 y 1983, en que la deuda llegó hasta los U$S 56 mil millones, la inflación se acrecentó hasta el 200% anual, y para colmo de males se usó ese crecimiento de la deuda para desindustrializar el país llegando la desocupación al 7% y creciendo la pobreza del 6% al 30%. En el mismo período y ante un crecimiento en porcentajes similares de deuda en Brasil se utilizó para industrializar el país.

Entre 1983 y 1988 el nivel inflacionario se mantuvo en ese 200% que provenía de la dictadura, mientras que en 1989 consecuencia de temas político-sociales llegó al 2.000% anual.

Tan solo en 1990 la inflación logró bajar al 600% y entre la aplicación del plan BONEX (que cambió plazos fijos por bonos nacionales) para secar la plaza (eufemismo para decir que no dejaron un billete en circulación más allá del necesario para comer) y la Ley de Convertibilidad de 1991 que ató al peso en igualdad ficticia con el dólar estadounidense pasamos a inflación 0% hasta 1997 y entre 1998-2001 tuvimos deflación -inflación negativa- motivada por la fuerte recesión que vivía el país y llevando la desocupación al 14% y la pobreza a niveles del 57% en 2002, momento en el cual se desató una fuerte inflación los primeros cuatro meses por la salida de la convertibilidad. Entre 1989 y 2001 pasamos de U$S 60 mil millones a U$S 225 mil millones entre bonistas y organismos multilaterales.

Hasta 2006 la inflación era cercana al 6% anual, llegando en 2015 al 25-27% anual; entre 2016 y 2019 nuestro país pasó de endeudarse de cerca de los U$S 100 mil millones a los U$S275 mil millones nuevamente entre bonistas y FMI, con el agravante que en la década del 90 se habían privatizado todas las empresas públicas y el producto de esas privatizaciones entre 1991 y 1994 aproximado de U$S 41 mil millones terminaron sin ingresar a las arcas del BCRA, llegando los registros inflacionarios al 54% en 2019. De los cuales el resabio actual fue de 36% en 2020 y de 51% en 2021.

Podemos establecer, a mi humilde entender, que la inflación en nuestro país se debió a dos motivos muy fuertes: 1 – subió escalones que no pudieron reducirse ante cada salto de nuestra deuda externa y, 2- cuando tuvimos momentos dolarizadores (inicio en la década del 60, la etapa de la dictadura -el clásico “deme 2″ en los viajes a Miami- y la Convertibilidad legalizándola e incorporándola a leyes de servicios públicos y tarifas).

Si bien el ingreso a este círculo vicioso viene desde hace muchísimo tiempo, la salida se debe hacer en sentido inverso. El primer punto ya se realizó al refinanciar la deuda externa con FMI, Club de París y Bonistas; el segundo punto es lograr que reingresen los dólares que el Estado Nacional permitió salir legalmente entre 2016 y 2019 (U$S 55 mil millones) y el tercer punto sanear las leyes de servicios públicos y precios de hidrocarburos/petróleo y derivados.

Tanto el segundo como el tercer punto se pueden realizar en simultáneo, pero su resultado es por única vez y permite en estos momentos bajar la inflación actual cerca de 15 puntos. Es decir, bajar del 52% actual estimado a cerca de 37% este mismo año, mucho más sabiendo que YPF domina el 60% del mercado local de combustibles y casi el 30% del gas que se comercializa en el país.

