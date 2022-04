Ucrania, patriotismo y la verdadera política

Alberto Fernández y Vladimir Putin

La guerra dejó de ser un recuerdo, al menos aquella cuya dimensión nos incluye. El bipolarismo se había esfumado con la disolución de la Unión Soviética, antes de eso ya el colonialismo había sufrido sus golpes de gracia, Vietnam derrotó primero a Francia, luego marcó los límites de los Estados Unidos, también había sucedido en la India, Argelia, Sudáfrica, se veía que el colonialismo terminaba y que la explotación buscaría formas más sofisticadas. El poder económico en su desmesura chocaba contra la fuerza de las culturas. Había nacionalismos deformes, toda exageración tiene sus límites, pero las culturas y sus tradiciones fueron deteniendo la expansión de esa consecuencia de las tecnologías llamada “globalización”. Cierta frivolización encontraba “modernidad” en todos lados, hasta algunos imaginaron que a los griegos se les había escapado entender los daños que generaba “el patriarcado”. A nosotros, como sociedad, el liberalismo de mercado junto con el progresismo y las políticas de género nos acompañaron como incitador y consuelo en esta dura decadencia donde la pobreza impone su inmensa desazón.

El prometido “derrame” fruto de las ganancias ilimitadas generadas por aquel saqueo disfrazado como “privatizaciones” era cierto, solo que se fugaba y era fértil en otras tierras y que sus prometidos paraísos existían pero eran lejanos, privados y fiscales. Nuestro patriotismo fue primero conservador, luego radical y finalmente peronista. Y desde el último golpe, el entreguismo y ausencia de la más mínima defensa de los intereses populares lastima nuestra política exterior y multiplica la pobreza. Una deformación economicista determina las necesidades de los negocios por sobre las urgencias colectivas. El peronismo se ha ido convirtiendo en un recuerdo folclórico mientras una burocracia sindical aburguesada comparte cartel con los restos de marxismos diversos que discuten negocios con cobertura ideológica. Lo triste es que nadie en ese peronismo que pregonan se hace cargo de defender sus valores, y la trivialidad del resentimiento marxista antepone sus prejuicios por sobre la sabiduría popular del peronismo. El patriotismo, la verdadera política, aquella que se asume responsable del destino colectivo, está ausente en nuestras realidades. El ataque a Ucrania y el heroísmo de sus habitantes habla en profundidad del ser humano en su mejor expresión, cuando la dignidad supera la pequeñez, cuando no impera ni la codicia ni los cálculos económicos, tiempos donde la pertenencia a una comunidad se asume como esencial a la misma vida. Tuvimos sobrados ejemplos de semejante grandeza, pero hace tiempo que no logramos reencontrarlos.

¿Qué hicimos nosotros con nuestra propia realidad para multiplicar deuda y pobreza, para expulsar a millones hacia una marginalidad que duele a la par que se fugan las riquezas generadas? Es complicado entender los procesos y en consecuencia generar proyectos que nos saquen de tantas heridas, sean del gobierno como de la oposición. No existe una propuesta para superar aquella marca de la dictadura, aquel golpe donde se destruye todo lo productivo y se multiplica lo especulativo. Ni siquiera se asume que nunca nos animamos a debatir ese mito de la “ley de entidades financieras” como si en ella no hubiera nada que nos atreviéramos a modificar.

La política necesita salir de la denuncia y del resentimiento asumiendo que el fracaso es colectivo, que nadie está exento de pecado y con derecho a tirar la primera piedra. Una izquierda anti capitalista expande sus ideas, el peronismo fue un capitalismo con distribución social, que de eso se trata aquello que necesitamos recuperar. Asoman intentos de un gran acuerdo, son un aporte imprescindible, claro que para eso necesitamos una propuesta superadora, una síntesis que no conciba al otro como enemigo sino que asuma el desafío de destacar lo mejor de cada uno. Hoy transitamos el camino inverso, el que no tiene salida, aquel que sólo insiste en mostrar los defectos ajenos, un fracaso infalible para quien carece de virtudes propias o al menos para degradarnos mutuamente, olvidando la sabia frase que señala “uno tiene la estatura de su enemigo”.

La unidad nacional es un espacio de sueños compartidos, quizá demasiado utilizado como propuesta sin ejecución viable, como espejismo que nos ofrece agua en el desierto. Eso no impide asumir que no hay otro camino y por supuesto que transitarlo exige grandeza, virtud que hoy no abunda en nuestra realidad. Lo más importante sería abandonar el fanatismo, esa convicción de tener razón más allá de las consecuencias. En ambos sectores asombra la dureza de las ideas y los odios, la absoluta falta de respeto al otro, a quien concebimos enemigo y ni siquiera imaginamos como interlocutor. Las guerras permiten las treguas, los acuerdos, tienen conciencia de sus límites. Nada es eterno y mucho menos los conflictos y sus consecuentes daños. Desarrollamos una sociedad que lentamente fuimos convirtiendo en inviable, con sus leyes y sus derechos, pero caracterizada esencialmente por el daño que genera en su población. Eso que llamamos política está ausente de nuestra realidad, hay un sustituto carente de sentido que progresivamente va perdiendo vigencia suplantado por pasiones sectoriales. Asumamos que nuestra caída surge en el último golpe, que pueden existir empresas innecesarias pero que un desarrollo industrial es imprescindible para dar trabajo y ahorrar divisas. Que los subsidios eran necesarios pero que debemos impedir que se conviertan en permanente extorsión. Que debemos prohibir por una década nombramientos de empleados públicos en cargos de cualquier Estado nacional, provincial o municipal.

Necesitamos planes productivos, apoyo del gobierno a la iniciativa privada en todas sus expresiones ya sean industriales, rurales o extractivas. Es necesario dar trabajo y generar riquezas, salir del caos de los cortes de calles y que quien lo hace o provoca sepa que puede perder definitivamente sus subsidios, sin orden no hay destino. Que toda jubilación del Estado tenga un tope que devuelva igualdad, hay beneficios que no se pueden ni se deben sostener. Que se impida la creación de cadenas comerciales que destruyen a los pequeños y medianos comercios, una sociedad integrada necesita un capitalismo que tenga límites en su concentración. Se deberían crear normas que detengan las desmesuras de los grandes grupos tanto como las extorsiones de los caídos. Se espera el advenimiento de un proyecto coherente que lastime todo interés injusto y devuelva toda expectativa digna. Y también, la creación de un conjunto de medidas que apuesten a la cordura, eso que perdimos desde el último golpe. No discutamos el número de desaparecidos, resolvamos la cantidad de los empobrecidos, esa es la obligación de la verdadera política.

