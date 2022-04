Realismo sin verso

Tanque rusos en Ucrania

La realidad nacional transita desde hace décadas entre el optimismo de los que gobiernan y el pesimismo de los opositores; además se turnan para cumplir esos papeles. “El pesimista se queja del viento; el optimista espera que cambie; el realista ajusta las velas”. Algunos pícaramente utilizan el “realismo mágico”, mostrando como normales ciertas ideas o acciones disparatadas, fracasadas, desmesuradas e incoherentes, sin fundamentos o raíces en la verdadera realidad, la del pueblo. Por eso se habla de la desconexión entre la realidad de las élites dirigenciales y la del pueblo. Una sociedad que se resigna pasivamente a escuchar estos dislates, mentiras e hipocresías, solo puede esperar una mayor decadencia. Como la mayoría de los políticos “no funcionan” dentro de la verdadera realidad, sino que transcurren su propia realidad virtual, el verdadero ajuste necesario, no debería aplicarse a jubilados o a los humildes, sino a la política. Valga el ejemplo de Italia, un país parecido al nuestro, que acaba de eliminar 230 diputaciones y 115 senadurías.

Rusia y Ucrania están en guerra. Cada uno con sus motivos, donde el honor, el patriotismo, y también los intereses materiales y espirituales de cada nación y cada pueblo, están en juego. En la guerra no se puede ignorar la realidad, ya que la vida se juega en el corto plazo. La guerra entre las naciones tiene sus reglas, donde no entra ni la ideología ni los intereses personales, sino los intereses nacionales y el poder de las naciones, expresados por los factores económicos, militares y espirituales, siendo clave disponer de la mayor unidad interna. Ignorar que todas las potencias usan al máximo su poder es ser naif en política internacional, por lo que siempre es fundamental mantenerse fuerte y poderoso, evitando quedarse en posiciones débiles y desunido internamente. La famosa frase romana sigue vigente: “Si vis pacem, para bellum” (si quieres la paz, prepárate la guerra).

Lo que rodea a aquella guerra muy real está en las antípodas de nuestras rencillas de cabotaje, donde priman los intereses personales, que sostienen la grieta, un factor que genera la mayor desunión posible, contraria a nuestros intereses nacionales. Cero de patriotismo, cero de vocación de servicio, cero de potenciar a la Argentina. Por ello nunca se resuelven los problemas reales de la gente. La continuación de este estado de decadencia va creando un caldo de cultivo que podría generar una guerra fratricida, porque siempre cabe la posibilidad que “una chispa puede encender la pradera”; sería el estadío final de la indefensión nacional.

No puede ignorarse que la guerra desatada por Rusia tiene una relevancia histórica y estratégica, pero también tiene un motivador clásico, sus intereses materiales, el petróleo y la energía, como ocurrió anteriormente en Irak y en Libia. En este caso, no solo está en juego la posición dominante rusa en la provisión de gas a Europa sino la apropiación de las futuras producciones de gas de los yacimientos descubiertos en el territorio disputado, ya hace una década atrás, y que constituirían la segunda mayor reserva de gas en Europa, después de Noruega. El principal está en las costas de Crimea, con 12 billones (12 ceros) de m3 de gas convencional. En la zona del Donbass están otros importantes yacimientos de shale gas y shale oil. No pareciera posible que Rusia acepte negociar su retirada de estas posiciones, actualmente conquistadas. Por algo ya Ucrania acepta su neutralidad desmilitarizada, pero insiste en no entregar la soberanía ucraniana del Donbass. Creo que allí radica toda la larga negociación en la cual, seguramente, se estará discutiendo cuánto gas controlará Rusia y cuanto Ucrania. Se dice que la insurrección del Euromaidan del 2014, derrocando al presidente en ejercicio, el pro-ruso Víktor Yanukóvich, y la posterior instalación de Zelensky, fue fogoneada por Occidente con la motivación contraria, es decir, privarle a los rusos (Gazprom) la “natural” concesión y gerenciamiento de esos yacimientos. Además, Rusia logró ahora reabrir el canal Dnieper-Crimea, con el cual Crimea, que tiene 2 M de habitantes, vuelve a tener agua por primera vez desde 2014. Puro realismo. Cero ideología.

Dicho de otro modo, esta guerra está centrada en la disputa entre EEUU y Rusia, por la provisión de gas a Europa. Pero tiene un trasfondo estratégico, con mayor costo geopolítico para Rusia, ya que su invasión posiblemente reafirmará a la OTAN y a la alianza EEUU-Europa, además de aumentar su relativa dependencia de China, el gran comprador y (algo distante) aliado, que también le compra petróleo a EEUU. Sin embargo, por ahora, el gas sigue fluyendo de Rusia a Europa, que paga unos 1000 M de USD por día. Las sanciones económicas no parecen estar haciendo estragos en la economía rusa como se pronosticó, más allá de las molestias populares por alguna corrida bancaria y escasez de bienes de consumo. No creo que afecten el apoyo popular a Putin ni detengan las ambiciones rusas.

En Argentina seguimos debilitándonos porque no podemos resolver lo más básico: si se hubiese concesionado a tiempo el yacimiento de Vaca Muerta, y se hubiera construido los ductos apropiados, actualmente no tendríamos la necesidad de importar la energía más cara del mundo: el gas natural licuado (GNL). Además, ahora ni disponemos de las divisas para importar la cantidad necesaria para alimentar el consumo domiciliario y a la industria. Definitivamente tenemos un problema de mala praxis política y una falta de planeamiento estratégico muy básico y elemental. A la “anormalidad” tradicional se le suma ahora la Guerra en Ucrania, que produjo un aumento descomunal de los precios del gas: de 8 a más de 40 USD/MBTU. Pese a todo, seguimos practicando un optimismo suicida, pese a que aún habrá que “pasar el invierno”, mientras la inflación interna autogenerada, nuevamente no bajará del 60% anual.

Somos un país sin orgullo nacional ni el mínimo sentimiento patriótico. Tristemente esperanzado en la potencial glorificación de Messi en el Mundial de Fútbol en Qatar; siempre esperando la llegada de un nuevo salvador, que solo serviría para mejorar transitoriamente el humor nacional. Un orden político desquiciado en múltiples internas, humillantes para algunos, perversas actitudes poco democráticas de otros y con continuos “aprietes mediáticos” para prevalecer en las internas. Dirigentes viviendo su “guerra virtual” en las redes, por Twitter o WhatsApp, pero pretendiendo ridículamente compararse con líderes mundiales. El absurdo inclusive lleva a abanderamientos sectarios en guerras externas en las que obviamente, no deberíamos embarcarnos, como lo hizo Menem en su momento. Nada de ocuparse seriamente de Malvinas a 40 años de su recuperación transitoria; nada de ocuparse de cómo impedir el saqueo de nuestras riquezas ictícolas con buques y con aviones armados apropiadamente; nada de ocuparse de estudiar cómo nuestras FFSS, con el apoyo logístico de nuestras FFAA, pueden parar mínimamente al narcotráfico; nada de ocuparse de conformar un consejo nacional para resolver el problema de la inflación y la macroeconomía básica; nada de ocuparse de resolver los estratégicos problemas energéticos, sabiendo todos que tenemos recursos naturales más que suficientes para hacerlo y un gran potencial nuclear (Motor CAREM, cuyo prototipo no logramos terminar desde 1984) para poner pequeñas plantas productoras de energía eléctrica en varias regiones del país. Nada de ocuparse de terminar con la pobreza y con el hambre, que sigue creciendo. Todo se reduce al puro verso, diletancia sin tiempos, épicas de cartón, declamación, hipocresía, agenda exclusiva para beneficio de la oligarquía política. Ya no hay más excusas para seguir con estas anormalidades.

Como consecuencia de esta guerra, el mundo entra en una nueva era geopolítica y económica, a la que deberemos adaptarnos rápidamente. Dicen que el crecimiento económico global se reducirá en 2022, en un 30%, mientras la inflación global aumentará; técnicamente una estanflación, que se atemperaría en la medida que se llegue a un pronto arreglo entre Rusia-Ucrania-Europa-EEUU, lo cual no se ve nada sencillo. Las proyecciones de la Agencia Internacional de la Energía (AEI) indican que la sustitución del gas ruso es difícil para Europa. Los proyectos para resolver el problema del cambio climático, la agenda verde, con las renovables y el hidrógeno, van a tener serias dificultades de implementación, agravada por el renovado uso del carbón, hasta para sustituir al gas. El futuro de los Acuerdos de París y la Agenda 2030 quedarán seriamente comprometidos. EEUU intensificará el fracking; Alemania analiza volver a la energía nuclear; GB, Polonia y otros países no descartan aumentar la producción de carbón. En Europa se comenzará a hablar menos de cambio climático y de efecto invernadero. El criterio fundamental predominante será la seguridad energética y la competitividad de las naciones, basadas en energías no demasiado caras.

La ex canciller Merkel, tan halagada como la primus interpares entre los principales dirigentes europeos, siempre confió en la estrategia del multilateralismo, intentando acercar a Rusia hacia Occidente, para asegurarse la provisión barata y continua de gas ruso, y llegó hasta el hecho de abandonar la energía nuclear en Alemania, el motor económico de Europa. Esta estrategia incluía no provocar al oso ruso con la expansión hacia el este de la OTAN. No solo Kissinger sino también George Kennan, el exitoso arquitecto de la política de la “contención” del expansionismo de la URSS, que daría lugar a la creación de la OTAN, también estaba de acuerdo con esa estrategia. Muy perturbado por las intenciones del demócrata Clinton, Kennan escribió que “la expansión de la OTAN sería el más trágico error de la política de EEUU en toda la era de la post-guerra fría … porque impulsaría la política exterior de Rusia en una dirección que decididamente no sería la que deseamos.”

El proyecto poshumanista del capitalismo globalista estandarizado, diseñado para un consumo masivo y homogenizado, administrado por un único gobierno mundial, parece que queda francamente deteriorado. Independientemente de la valoración ética que tengamos de los gobiernos que conducen a otros pueblos, el multilateralismo avanza, de la mano de países poderosos, con culturas y valores diferentes a las de Occidente. La nueva realidad geopolítica del mundo tiene componentes filosóficos, pero también no podemos ignorar que el poder se construye sobre la base de factores materiales.

