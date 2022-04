Que sean los últimos 40 años

Leopoldo Galtieri, presidente de facto del país hacia 1982, saluda al general Oscar Jofré en las Islas Malvinas

Argentina siempre ha reclamado por sus derechos y Londres siempre rehusó discutirlos, cargando con la responsabilidad histórica de negarse a un diálogo civilizado. El creciente peso de la opinión pública en la cultura occidental, rasgo característico en los años finales del siglo veinte, venían aportando, década tras década, cada vez más crédito a un país más débil cuyo reclamo de negociaciones era por tanto tiempo tan altaneramente ignorado.

Entonces alguien decretó el fin de la paciencia, iniciamos una guerra y gobernantes irresponsables nos perjudicaron en dimensiones todavía no terminadas de comprender. Aparte de su utilización bastarda por parte de un régimen por todos condenado, de entre sus varios significados, el 2 de abril quedará seguramente en la Historia como una exasperada expresión de impotencia ante una realidad que no se consigue cambiar, un intento agónico de hacer valer un derecho de la peor manera posible: con sacrificio irremediable de vidas heroicas, cuando no había chance alguna de imponerse.

La política tradicional sobre Malvinas siempre fue juridicista. Inteligente, porque nuestros títulos son mejores. Pero insuficiente, porque el mundo no se rige todavía en base al derecho. Así, apelando solo al reclamo jurídico, los argentinos terminamos quedándonos con la razón y los ingleses con las islas , o los uruguayos con las pasteras. Narcotizados de juridicismo, derivamos hacia otra forma de la impotencia: la mera retórica. Una de las ventajas de la retórica es que su vinculación con la realidad no tiene por qué ser muy estricta: el discurso tonante y la imprecación patria suelen ocultar eficazmente la incapacidad de conseguir nada.

Incluso hasta hoy, la mayor parte de la opinión pública argentina desconoce datos esenciales sobre Malvinas. Uno de ellos es que no una sino dos veces el Reino Unido tentó reconocernos la soberanía y sendos gobiernos argentinos resultaron no estar a la altura de esa oportunidad histórica.

La primera vez, en el último gobierno de Perón, el embajador británico entregó a nuestro gobierno un non paper proponiendo estudiar conjuntamente un sistema emparentado con el que tendría éxito en Hong Kong: reconocimiento inmediato de nuestra soberanía que se efectivizaría cien años después, a lo largo de los cuales Argentina participaría crecientemente en la administración de las islas, con derecho a designar, alternadamente con Londres, al Gobernador en Stanley (después Puerto Argentino). Perón instruyó a su canciller Alberto Vignes que negociara un plazo menor, pero aceptando la oferta “porque una vez que entremos no nos sacan más”. Pero Perón murió semanas después y nuestro país, durante muchos años, resultó institucionalmente incapaz de exhibir ante el mundo un régimen y un gobierno dignos de respeto.

Alexander Haigh y el general Leopoldo Galtieri

La segunda vez fue a fines de 1980. La Primer Ministro envió a un altísimo representante, Nicholas Ridley, a proponer algo de resultados semejantes y, aunque en la Cámara de los Comunes la propuesta no iba a prosperar, la Junta que nos gobernaba nunca emitió una respuesta útil, se dilató todo en 1981 y decidieron abruptamente ir a la guerra de 1982, sin haber explorado esa posibilidad.

De acuerdo en que los ingleses las usurparon, que son un resabio colonialista y que casi nunca obraron de buena fe, pero nosotros, como sociedad, estuvimos siempre tan ocupados en las disputas internas que no supimos aprovechar esas ventanas de oportunidad.

Otra cosa que se ignora es la actitud del actual secretario General de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, quien hace más de un año temerariamente manifestó que “la gente en esos territorios está todavía esperando que la promesa del autogobierno resulte honrada” en abierta coincidencia con a la tesis británica sobre Malvinas.

Repasó a continuación varios casos a descolonizar, pero omitiendo a la diferente posición argentina, con cita a “relevantes resoluciones” del organismo, que detalla, sin incluir la histórica decisión de la Asamblea General –su máximo organismo- que en 1965 dictaminó que la autodeterminación no es aplicable al caso. Sin embargo afirma que “la descolonización es un proceso que debe ser guiado por las aspiraciones y necesidades de las comunidades que viven en los territorios”. Elige decir comunidades y no habitantes, aspiraciones y no intereses, negando abiertamente lo decidido por la Resolución 2065 de la Asamblea General del organismo que conduce y haciendo suya la base misma del argumento de la Corona.

Para agravar la sorpresa, confirma: “Debemos continuar constituyéndonos en un foro de diálogo provechoso entre los Territorios y las Potencias administradoras para facilitar a la gente de los territorios el tomar decisiones sólidas sobre su futuro”. De nuevo, ni una palabra sobre que Malvinas de ninguna manera es el caso de un diálogo entre los habitantes (los isleños) y Gran Bretaña (la potencia administradora) sino declarada por la ONU, oficialmente, como disputa entre dos estados, el Reino Unido y la Argentina, respetando los intereses de los habitantes pero no reconociéndole derecho a la autodeterminación. Los isleños son ciudadanos británicos y, si se les reconociera el derecho a tomar una decisión, los convertiríamos en juez y parte, absurdo mecanismo no contemplado en la Carta de las Naciones Unidas ni en ningún cuerpo normativo aceptado en el mundo . Finalmente, nada menos que un Secretario General continúa con “nosotros estamos en deuda con la gente que vive en esos Territorios para que puedan completar su objetivo histórico”. Y ya sin anestesia, remata: “Es nuestro deber atender a las preocupaciones y amplificar la voz de quienes viven en esos territorios”.

Todos los secretarios generales han tenido el mandato de aplicar sus buenos oficios para que las partes se sienten a dialogar. Con excepción del peruano Pérez de Cuéllar, históricamente sus aportes han sido menos que modestos. En ese mismo Comité de los 24, Argentina y el Reino Unido cumplieron, año tras año, en redundar los archisabidos discursos, todo un eco del anterior, y luego las autoridades del organismo como que nos acompañan gentilmente a la puerta deseándonos suerte, los esperamos el año que viene, sigan participando. Así durante 55 años. De los limitados progresos, muy pocos, si alguno, se produjeron a causa de la intervención de la Secretaría General. Y ahora nada menos que un Secretario General reduce la solución a que simplemente la potencia administradora dialogue con los habitantes de las islas, ignorando la existencia de un Estado como Argentina que reclama el ejercicio de soberanía efectiva en esas tierras.

El gobierno argentino presentó una queja de estilo, pero no mucho más allá de eso. El tema es grave, porque no estaríamos ante una postura meramente personal de un Antonio Guterres eventualmente mal asesorado, sino de una nueva muestra del abierto progreso de una tendencia universal de la opinión pública en apoyo de los derechos personales, que llevan a favorecer a la autodeterminación, más que de los derechos territoriales que reivindicamos nosotros.

Es preocupante, pero todas maneras el caso de Malvinas podría alcanzar una solución en este siglo. Mucho menos por las astucias de abogados y diplomáticos o los giros retóricos de algún Secretario General, que por el hecho previo, imprescindible, de que Argentina supere la grieta que la inmoviliza y, en tres o cuatro décadas –si a partir de ahora hiciéramos las cosas bien- vuelva a ocupar en el mundo la posición de peso y prestigio que nunca debió perder, porque un país que no exhiba una política interna que el mundo respete, no tiene posibilidad alguna de imponer una política exterior que produzca resultados .

Este Gobierno y los que lo sucedan por varios períodos deberían promover, en los colegios, las universidades, las fundaciones, los centros de estudios jurídicos, geográficos y de relaciones internacionales, aquí y en el extranjero, el más amplio de los debates que permita ir construyendo consensos, con la fecunda lentitud que caracteriza a los conceptos que van profundizando raíces. Porque la solución en Malvinas va a provenir mucho menos de las cruzadas heroicas que del trabajo serio y constante. Es allí donde se decidirá este asunto.

Mientras tanto, por varias décadas, debemos dejar de esperanzarnos demasiado en tratativas finalmente fugaces, para concentrarnos no en lo que pasa afuera, sino adentro de la Argentina, entre nosotros.

La solución de Malvinas vendrá dentro de muchos años, cuando volvamos a ser fuertes afuera y unidos adentro. Tendríamos que trabajarlo durante años para que los beneficios recaigan en la siguiente generación, tal vez incluso en otra más. Construir ahora para beneficio de quienes todavía no nacieron fue la conducta de nuestros mayores que generaron la posterior grandeza argentina. Pero para ello se necesita que volvamos a ser gobernados por estadistas, no por militantes y meros operadores. Quizá en 2023 los argentinos recuperemos la capacidad de trabajar esa esperanza.

* El autor es vicecanciller argentino.

