Gonzalo Ketelhohn es el nuevo presidente de BritCham Argentina

Gonzalo Ketelhohn, nuevo Presidente de BritCham

BritCham Argentina anunció que Gonzalo Ketelhohn ha sido designado Presidente de la entidad , que lleva más de 100 años en el país –fue fundada en 1913 como continuadora del Salón de Comerciantes Británicos creado en 1810– y tiene más de 80 socios. Su rol es promover inversiones y el intercambio comercial entre Argentina y el Reino Unido.

Ketelhohn cuenta con amplia experiencia en la conducción de organizaciones y equipos, en desarrollo de canales de venta, restructuración y team building, adquirida principalmente en los mercados de seguros y servicios financieros, así como en las industrias de TI, comunicaciones y entretenimiento.

Gonzalo Ketelhohn es Licenciado en Administración de Empresas y Contador Público Nacional de la Universidad Católica Argentina, y cuenta con un Programa de Desarrollo Directivo de IAE, y otro en Negocios Digitales (UDESA/Minders).

Actualmente se desempeña como Director de Ventas y Marketing de Willis Towers Watson Argentina, donde además forma parte del Directorio. Hasta su reciente designación como Presidente de la BritCham había ocupado la vicepresidencia de la institución.

Acompañarán a Ketelhohn integrando el Comité Ejecutivo de la BritCham, Patricia Bindi (HSBC), Vicepresidente; Javier Vinokurov (BP), Vicepresidente 2°; Javier Magnasco (Beccar Varela), Secretario; María Celina Cartamil (SMS). Tesorera; y Javier Etcheverry Boneo (Marval, O’Farrell & Mairal) como Protesorero.

Los inversores británicos más importantes de la Argentina son miembros de la Cámara, al igual que numerosas firmas locales, PyMEs y socios independientes radicados en el país y en el exterior.

BritCham forma parte de la red de Cámaras de Comercio Británicas de Latinoamérica y el Caribe (BRITLAC), de la BCC-British Chambers of Commerce, de la Unión de Cámaras de Comercio Extranjeras y Binacionales (UCCEB) y del Foro de Convergencia Empresarial (FCE). También desarrolla una política activa de relacionamiento con instituciones de ambos países como la ICC UK-International Chamber of Commerce UK, ICC Argentina, BACC-British Argentine Chamber of Commerce y Canning House, entre otras.