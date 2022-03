La paradoja de Cristina de no criticar los piedrazos

(Nicolás Stulberg)

Cristina Fernández de Kirchner filmó, editó y publicó el video de los destrozos ocurridos en su despacho. Los mismos fueron producidos por parte de los manifestantes indignados por las consecuencias del programa económico del gobierno que ella conduce; y por lo que estiman ocurrirá a partir de la aplicación del programa que Alberto conducirá.

Cristina señaló que era una paradoja que las piedras hayan sido tiradas contra sus oficinas. “A mis oficinas no”. Y aclaraba, en una escena reconstruida con libros y fotos de Evita y de Perón (a quién llamaba ese viejo de m…), un Belgrano y el infaltable Maradona, y vidrios estallados.

Realmente una escena de peligro para ella, su hijo, su ladero Parrilli y su discípula Anabela.

Indignada. Justo a ella que había combatido a los fondos buitre y que era la heredera de las luchas de Néstor que le había tapado la boca al FMI con un billetazo de 10 mil millones de dólares y que los había despachado y humillado con la valija llena de dólares. Que tanto.

Una apostilla. A Néstor Kirchner, todavía gobernador, le preguntaron ¿dónde están los dólares de la Provincia de Santa Cruz? Dólares cobrados por la venta de sus acciones de YPF más las regalías atrasadas pagadas por Carlos Menem y Domingo Cavallo para asegurarse el voto de la provincia para la entrega del petróleo a una cadena de estaciones de servicios española llamada Repsol. Néstor contestó esos dólares están bien guardados en New York. Eran entonces según él USD 500 millones. Primera fuga de dólares blancos y oficiales. La paradoja de los que apuntan contra el propio pecho cuando hablan de “la fuga”. Volvamos.

El lamento de Cristina -a lo largo del video de cuya espontaneidad y naturalidad nadie duda- es que siendo ella una luchadora contra el FMI y todo lo que eso significa en términos de política económica y desgarro social, era a ella a la que “paradójicamente” castigaban -se infiere- aquellos que debían haberla ovacionado .

¿Cristina imaginaba que esa “multitud” habría de aclamarla -por la ausencia de Máximo en el recinto y su voto negativo- para que saliera a la ventana?

Hasta -podría soñar- una pueblada vivándola y ella, desde la ventana, enterrando el mito del 17 de Octubre, o el de “Braden o Peron”, y se instalará el de “Cristina o el FMI”, este 10 de marzo.

Pero no. Le tiraron las piedras a su despacho.

No sabemos si fue a “su” ventana o a cualquier venta del Congreso.

La verdadera paradoja no es que le hayan hecho trizas su ventana sino que Cristina no crítica los piedrazos, los destrozos, la violencia, en sí. Lo que critica es la violencia en “su” ventana , pero no critica que hayan destrozado pedazos de la plaza y del edificio.

Para ser protagonista -que tal vez lo fue por accidente- señala que lo “paradójico es que Ustedes que van contra el FMI, el programa y la situación que atravesamos, me tiran piedras a mí que no tengo nada que ver”.

Repito “lo paradójico” es un video no para criticar la violencia sino para criticar la puntería. Increíble pero real.

Pero no es la única. Los arroyos de montaña, esos que cuando crecen se llevan puesto todo, se forman con el aporte de vertientes, de pequeños cursos de agua que contribuyen sumándose a un cauce, aunque provengan de orígenes diversos, que puede ser incontrolable. Resulta siempre sorprendente que la suma de pequeñas cosas se convierta en un torbellino incontrolable. Pasa también en la política.

Pequeñas vertientes ideológicas de la izquierda, las hilachas de la “juventud maravillosa” surcidas con hilo de oro, la extrema derecha disfrazada de anarquismo capitalista y personas formadas, consecuentes a lo largo de toda una vida política como Ricardo López Murphy, votaron juntas formando un cauce que -paradójicamente- logró que las “palomas” del Frente de Todos y las de JXC voten juntas por el no al default. La paradoja es que los extremos que se referencian como “izquierda” y los que se llaman “liberales”, para no reconocerse de derecha, al formar un bloque, hicieron posible una mayoría de sensatez apabullante gracias a la convergencia en el “no al default” de las palomas de ambas coaliciones mayoritarias. Un buen augurio.

Algunos que no votaron en el Parlamento, lo hicieron en sus comentarios previos. La estirpe de Mauricio, Patricia y Pichetto, lucharon por ir al default; pero el único de JXC que los acompañó con el voto parlamentario fue López Murphy, quién se sumó a Javier Milei y a José Luis Espert. ¿Para no quedar, frente a lo que ellos representan, como un blando?

Esta es otra “paradoja” porque López Murphy sabe que la política es pedagogía. Y propiciar el default -por la vía que sea- no es una clase de sensatez para nadie.

Para terminar este inventario de paradojas sólo cabe mencionar que el Ministro Guzmán, el hombre contratado para ocluir el default, la miró desde EEUU. En general se dice que la mejor defensa es un buen ataque. Lo paradójico es imaginar que una buena defensa es irse de la cancha.

Pero, la verdad, es que tuvo razón: con su insistencia ahuyentaba el acuerdo y ya estaríamos en default. Se fue y ganó. Una paradoja.

Claro que ahora le toca -si pasa el Senado- poner en marcha el programa del que nadie, por ahora, aventura acelerar el crecimiento ni bajar de la inflación.

Un buen futuro predecible, a pesar de lo mal que estamos, es seguir como estamos, lo que no va a ser fácil. Otra paradoja.

