Cientos de personas se manifestaron este jueves contra el acuerdo del Gobierno con el FMI (Franco Fafasuli)

Otra vez. La ciudad rota, los vidrios destrozados, el palacio del Congreso herido, policías lesionados, uno con quemaduras que pudieron ser gravísimas. Lo hicieron de nuevo. Por supuesto, siempre son grupos minoritarios de la izquierda, o tal vez de la derecha, o ambos, con ayuda de los servicios de inteligencia siempre bien dispuestos; o son inadaptados, o marginales.

Así rezan los conceptos básicos con los que la sociedad retrata, traga y termina por tolerar la violencia. Y la violencia es, siempre, intolerable.

No basta con el repudio: todo el mundo repudia la violencia. Es un repudio tan soso, tan ineficaz, tan chirle como aquel que se limita a decir no a la guerra. Una protesta, por lo que fuere, es una protesta. Una molotov es otra cosa. Y una molotov arrojada a la cara de la policía, también es otra cosa.

Buenos Aires no es Ucrania bajo el terror de Vladimir Putin. Si al invadir un país soberano y bombardear sus ciudades y hospitales y maternidades, y ametrallar a los civiles, Putin rompe todas las reglas, incluidas las de la guerra, quienes queman la ciudad, destrozan el edificio del Congreso que es donde se elaboran las leyes que originan esas protestas, apedrean despachos oficiales y quiebran los cristales de los negocios cercanos, también quiebran las reglas elementales de la democracia , ponen en riesgo la vida y la seguridad de un pueblo al que dicen proteger, protección que no les pidió nadie por otra parte. Costó mucho esta democracia, mucha sangre, mucho terror, mucha incerteza, para dejarla en manos del famoso y pequeño grupo de inadaptados, marginales o minoritarios.

Hace más de cuarenta años que el pequeño grupo de inadaptados pretende dictar las reglas de convivencia de la sociedad que los cobija. En 2017, a la hora de debatir una reforma jubilatoria, el pequeño grupo casi logra tomar por asalto el Parlamento y, de paso, destrozó, levantó el embaldosado, quebró los bancos de piedra de la Plaza del Congreso y hasta disparó un mortero contra las fuerzas policiales. Mientras, en el recinto, un grupo de legisladores pretendía levantar la sesión por el clima de violencia que reinaba en el exterior. Y algunos, entre optar por las bancas y optar por las barricadas, optaron por las barricadas.

En 2017, un militante de izquierda disparó un mortero contra el Congreso (Nicolás Stulberg)

Ayer, la violencia no hizo distingos entre partidos políticos de cualquier signo. Y quienes hace cuatro años y monedas consideraron que aquella violencia estaba en cierto modo justificada, siempre es en cierto modo, la padecieron ahora en carne propia, sin saber quiénes, ni de dónde, ni cómo llegaban piedras y las bombas molotov. De donde fuere que llegaran, estaban lanzadas con conocimiento y experiencia. Las imágenes son claras y reveladoras. No eran improvisados. Por primera vez en años, en esta sociedad tan afín a las grietas, la violencia pega por igual en una y otra costa del abismo. Eso debería alarmarnos: la violencia se extiende hoy amenazante y ciega.

Un error conceptual fatal, enfermizo y delirante autoriza, cuando no celebra, que la violencia pegue según en dónde. Es la reedición de una antigua, no tanto, hipocresía que afirmaba que la violencia de arriba genera la violencia de abajo y que reducía la sociología al nivel de las trincheras, además de abrir una duda jamás resuelta sobre el arriba y el abajo. No hay una violencia mala y otra que es buena, o justa. La violencia es una insensatez que abre una caja de Pandora que libera monstruos desconocidos e indomables. Si es cierto que hemos crecido, deberíamos saberlo

Aquellos razonamientos setentistas, reiterados sin pensar, también abrían la puerta para apotegmas trastornados y desquiciados: sus seguidores proclamaban que cuanto peor iban las cosas para la sociedad a la que decían defender, sin que nadie se los hubiese pedido, mucho mejor y más rápido se iban a dar los cambios sociales, siempre difusos, que impulsaban. En la Argentina de hace cuarenta años se afirmó que la primera vez de la violencia era como la primera vez del amor. Pasó no hace mucho y no tan lejos.

La violencia de ayer contra el debate por el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional fue impulsada y disparada por gente que no había nacido hace cuarenta años y que repetía símbolos, conductas y hasta consignas similares. Además, abrieron un interrogante: ¿vuelven los años violentos? La pregunta tuvo respuesta inmediata. No. No es posible. El país es otro, el mundo es otro, hemos cambiado, tal vez seamos mejores. El embrión de la violencia setentista también fue mirado y juzgado por un país que era otro, en un mundo que era otro y como fruto de una muchachada rebelde y aguerrida que peleaba contra la injusticia. Sólo que cuando Pandora abrió la caja, el monstruo devoró todo a su paso.

Durante las protestas, los manifestantes prendieron fuego contenedores de basura y neumáticos (Franco Fafasuli)

Todos somos otros y el mundo cambió para todos, es verdad; pero allí yacen los escombros de una maternidad bombardeada en Ucrania. Es porque Putin piensa que su violencia es buena y justa. Que los ucranianos reciban a los rusos con molotovs a destajo, no autoriza a que la lejana Buenos Aires pretenda transformarse o igualarse a Kiev.

Repudiar a los violentos, o acusarlos de serlo, no alcanza. Por el contrario, refuerza su identidad. Hoy es día de celebración para los muchachos de la molotov. No sólo sembraron el caos y el terror, por lo que gran parte de lo que sucedió ayer fue un acto de terrorismo, sino que deben estar felicísimos de que las autoridades se espoleen y ahonden la brecha en un debate inútil sobre la responsabilidad de la prevención. ¿Cómo no pusimos vallas? ¿Quién tiene que ordenar poner las vallas? ¿Por qué Fulano, o Fulana, no quiere vallas? ¿Cómo puede ser que nos rompan todo? Mientras llegan las respuestas a esos interrogantes tontos, la violencia empieza a formar parte del paisaje cotidiano. Todo es cuestión de costumbre.

No es que sea probable que los sangrientos setentas se repitan, eso no. Pero sí de la impresión de que Argentina anda con ganas de volver a las andadas.

A ver quién tiene el coraje de impedirlo esta vez.

