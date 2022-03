8M: no se olviden de los colectivos LTGBIQ+

La postergación de dicho colectivo, revela la apertura de un espacio anómico un vacío de toda prescripción y de determinación jurídica (REUTERS/Bernadett Szabo/File Photo)

En ese largo recorrido, no debe quedar en el camino los cuerpos disidentes lo que impone tomar nota de los colectivos LGTBIQ+. No se me oculta ciertamente que el cuerpo es una entidad social, cultural y política.

De esa manera, aquél, es un lugar donde se construye e instituye la cultura androcéntrica. La sociedad patriarcal deposita en el cuerpo de hombres y mujeres las normas, expectativas y estereotipos constituidos. Tal como señala Foucault, en él es donde se ejercen y desarrollan las relaciones de poder. En este sentido, son visibles los efectos de estas relaciones naturalizadas, que ejercita el patriarcado a través de las categorías de sexo y género.

Es cierto que dichos colectivos se encuentran protegidos por una ramillar de normas nacionales e internacionales que cobijan sus derechos: maguer de ello, se observa un divorcio entre el mosaico normativo y la realidad sociológica.

El incumplimiento parcial a dicha normativa o –lisa y llanamente– su olvido sumerge a los primeros en un cortejo fúnebre, donde se consuelan al deudo, pero nadie levanta al muerto; el sudario que la realidad le coloca a la legislación no solo es una ofensa a los Derechos Humanos sino, también, un nuevo foco de incumplimiento estatal a los convenios que tutelan la vida de este grupo vulnerable.

Desde otro enfoque, la emergencia o el estado de excepción, como una de las formas para convertir en horizontes artificiales los derechos de los colectivos LTGBIQ+ no puede generar – en palabras de Slokar - una condición de vida expuesta, de vida en entredicho o de nuda vida; la postergación de dicho colectivo, revela la apertura de un espacio anómico un vacío de toda prescripción y de determinación jurídica. Se podrá afirmar que el recorrido del COVID-19, ha profundizado sus raíces en la indagación de un campo o región que lleva a sostener que el Estado de excepción posee como andamiaje fundante, una premisa: “la regla vive de la excepción”; esta pasa a ser una estructura preeminente que resulta consustancial con la política occidental.

La relegación de estos colectivos es palmaria; ellos se sienten soterrados; se perciben ignorados o no tomados en serio por las elites metropolitanas, cosmopolitas o liberales y como participando de una calesita tramposa, donde la sortija siempre la sacan los mismos.

Creo que una de las deudas que tiene la democracia que se supo construir y que se reivindica plenamente en este espacio recala en integrar -de manera racional y equilibrada- a este colectivo que convive con una realidad o imita a un banquete desdichado, donde cada vez hay menos comensales, pasando a ser sobrantes o desechables.

No debe olvidarse, por una parte, que enfocada la cuestión a la luz de las enfermedades mentales, es recién con el DSM V, el que destierra al travestismo como un trastorno abrazado por sus ediciones anteriores; por la otra, la ausencia de contención estatal, llevó a articular políticas de exclusión: a la sombra de una legislación arcaica e inconstitucional se los rotuló como contraventores – habilitados solo para ejercer la prostitución en las zonas periféricas de las urbes – todo lo cual los lleva al olvido en función de su carácter de su descartables, seleccionados por el poder represivo o colocados bajo el manto de la invisibilidad.

Desprovisto de la astucia de Ulises para imaginarlo, sin la habilidad de Epeo para construirlo y creciendo de la ayuda cómplice de Sinon concluyo en que debe amplificarse la integración real y definida de los colectivos LTGBIQ+ a la sociedad; ensanchar su interacción a la actividad pública o privada de sus integrantes -con la sola exigencia de la idoneidad constitucional- es una empresa que nos convoca a todos.

