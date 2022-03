Francisco, con Rusa y con Ucrania

El papa Francisco realiza su audiencia general semanal en el Aula Pablo VI en El Vaticano. 2 de marzo, 2022. REUTERS/Guglielmo Mangiapane

En una comunicación del 24 de febrero, el Secretario de Estado del Vaticano Pietro Parolín ante la actual evolución de la crisis de Ucrania dijo que el Papa sintió un “gran dolor”, “angustia y preocupación” y pidió a todas las partes implicadas que se “abstengan de cualquier acción que pueda causar aún más sufrimiento a las poblaciones”, “desestabilice la convivencia pacífica” y “desacredite el derecho internacional” y en lo que sigue de la comunicación abriga la esperanza de una negociación entre las partes.

La visita personal de Francisco al embajador de Rusia ante el Vaticano

Al día siguiente de esa comunicación, en uno de los actos de entrega y disposición el Santo Padre fue a vía della Conciliazione 10, a pocos metros de la Plaza San Pedro, Embajada de Rusia ante el Vaticano y habló con el embajador Alexander Avdeev. Le transmitió su dolor y le pidió que cuiden en especial “…a los niños, enfermos y todos los que sufren” .

El sábado 26 Francisco habló con Zelensky

El papa Francisco llamó el sábado 26 de febrero al presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, y le dijo que sentía un “profundo dolor” por el ataque ruso iniciado el jueves. Al margen de la comunicación telefónica por medio de Twitter, Zelenski agradeció al Papa “por rezar por la paz en Ucrania y el cese del fuego”, agregando que el “pueblo” de su país “siente el apoyo espiritual de Su Santidad”.

En la tarde de ese día Francisco, en su cuenta de Twitter dedicó un mensaje a Ucrania en el que convoca al hashtag #OremosJuntos reiterando que “toda guerra deja al mundo peor que como lo ha encontrado” y afirmando que “la guerra es un fracaso de la política y de la humanidad, una claudicación vergonzosa, una derrota frente a las fuerzas del mal”(N. 261 de Fratelli Tutti).

Por qué las fuerzas armadas rusas invaden Ucrania

El antecedente inmediato del ingreso actual de las tropas a Ucrania se produjo a partir de la lucha interna entre los estados separatistas de la Región de Dombáss que dieron lugar a la República Popular de Donetsk (DNR) y la República Popular de Lugansk (LNR) al este de Ucrania.

Esta guerra civil fue provocada por el movimiento denominado Euromaidán de carácter nacionalista ucraniano que promueve la incorporación del país a la comunidad europea, a la cual se oponen los habitantes pro-rusos de Donetsk y Lugansk y el propio gobierno ruso que los respalda. En el conflicto medió la OSCE, organismo de paz de la ONU y esta mediación dio lugar al Tratado de Minsk, Bielorrusia, el 5 de septiembre de 2014, no obstante lo cual se produjeron disímiles interpretaciones y acusaciones recíprocas entre los europeístas y los partidarios de Rusia. De las desconsideraciones pasaron a los hechos y desde entonces los enfrentamientos armados en Donbáss llevan ocho años con un saldo de 14.000 muertos. Muchos de los escenarios que cuentan con áreas de edificios destruidos por la guerra y dados a conocer por la prensa en los días pasados son de esa región y de esa guerra civil inconclusa. Mientras tanto, el europeísmo conformado por la organización nazi de extrema derecha Pravy Sektor, el principal organizador del movimiento en Kiev y el partido parlamentario también de extrema derecha Svoboda con más el apoyo de la iglesia católica ortodoxa ucraniana, virtualmente separada del Patriarcado de Moscú, logró el derrocamiento del anterior gobierno ucraniano pro-ruso y la elección democrática y libre del actual presidente Zelensky, un joven actor y abogado medio judío curiosamente apoyado por los nazis quien, inmediatamente retomó los lazos de ese movimienro con Estados Unidos y promovió la construcción de bases nucleares en las fronteras de Ucrania con Rusia y más recientemente la incorporación de su país a la Unión Europea.

Frente al persistente avance geopolítico en Europa del este y la potencia militar de la OTAN las tropas rusas respaldan a las repúblicas de Donbáss e invaden Ucrania

Rusia invade con sus fuerzas armadas el territorio ucraniano con el argumento de la pacificación entre Ucrania y las nuevas repúblicas. Sin embargo la causa geopolítica no es otra que la necesidad de neutralizar el avance de la OTAN que aspira a aliarse con “la puerta militar de entrada” al extenso territorio ruso lo que ha insumido un largo trabajo político (véase Washington Post August 30, 2005, by Jo Warrick, S. to Aid Ukraine in Countering Bioweapons).

Esto se explica -a juicio del presidente Putin porque la OTAN - una alianza militar defensiva de los países europeos, Estados Unidos y Canadá, creada en 1949 a fin de defenderse de posibles avances de la Unión Soviética después de Yalta (1945, reparto de las zonas de influencia entre las potencias vencedoras de la Segunda Guerra mundial) habría ampliado sus propósitos. Hoy, a juicio del líder ruso, tendría un afán expansionista, habría obliterado sus objetivos y los pactos internacionales que la sustentaron. Actualmente son varias las naciones del este, ex integrantes de la Unión Soviética, que tienen cobijo en la Alianza del Atlántico Norte y en estos días han recibido tropas Estonia, Letonia, Lituania, Polonia y Rumania incrementándose en sus espacios la vigilancia aérea con el fin de interceptar eventuales aeronaves rusas.

El presidente Biden contra la invasión y contra una guerra a escala mundial

El presidente Biden, por su parte, respeta la prudente postura del gobierno israelí y dijo claramente que no enviará tropas a Ucrania aunque -como sabemos -promovió e impuso severas sanciones económicas contra Rusia en la inteligencia de mantener el conflicto bélico en el marco regional y no permitir que se transforme en una guerra a escala mundial

El equilibrio chino frente al conflicto

En un artesanal equilibrio chino Xi Jinping no habló de invasión sino de la “operación especial” de Putin y al mismo tiempo afirmó la amistad Chino-rusa reconociendo las razones defensivas esgrimidas por el líder de Rusia y el “principio de soberanía e integridad territorial de los estados” absteniéndose de condenar la invasión en el Consejo de Seguridad.

