Argentina y la política “banquinera”

Cristina Kirchner y Alberto Fernández (Franco Fafasuli)

El pesimismo y la acusación, la frustración y el culpable, esa manera de relacionarnos que lastima el día a día, que se vuelve una salutación doliente; esa siniestra manera de convivir que se nos va convirtiendo en idioma de parte. Amarga sensación la de ver que el talento no tiene rating o peor, la duda de si hoy existen o no los talentosos atractivos. Banquina sería el costado de la ruta, donde a veces ni cortan el pasto, un lugar para detenerse y transitar en tiempos de congestión. Los normales, las mayorías, circulan por el centro, de la autopista o de la ruta, de la vida. Cada tanto algún genio o demente transita contramano, los apurados arriesgan vidas propias y ajenas y suelen ser los mediocres los que ralentizan la circulación. Cuando una sociedad encontró su destino, lo mismo que una persona, difícilmente corra el riesgo de caer en ese espacio reservado para detenciones, arreglos y otros menesteres que están fuera de lo normal. Nuestra política es absolutamente “banquinera”, no ya por haberse deslizado por accidente a esos bordes, sino por amor al grito, al alarido, al desequilibrio, a todas las variantes de algo que creen original y que nunca logra superar la molicie de lo coyuntural.

Pensemos que ponernos de acuerdo, coincidir, saber a dónde vamos, nos ubica en el centro, en la normalidad, en el sentido común, en ese antiguo arte que llaman “política”. Luego viene lo infantil, original, para los propios, los feligreses, que suele ser la provocación y la denuncia. Perón solía decir: “Las instituciones no son ni buenas ni malas, dependen de los hombres que las integran”. Conducir el teatro Colón no es imposible, claro que tampoco es para aficionados. Con los mismos recursos para ejercer el poder, De la Rúa nos tenía miedo y Néstor Kirchner nos lo causaba. Luego vienen la ideología y las virtudes, pero comprenderlo es una delicadeza que no suele ser mayoritaria. Y está lo de fondo, la capacidad de contener a los distintos sectores de la sociedad.

Menem nos agarró débiles y nos vendió el alma, logró convertir un partido de masas en una misa anual de recordatorio. Alfonsín mantuvo la esencia del radicalismo, logró un respeto permanente. Macri fue la expresión de una clase alta que había extraviado su humanismo y terminaba abrazada al limitado saber del fútbol y la posesión, la propiedad sin poesía es la foto de un banco. Los Kirchner mezclaron raíces, prestamistas eficientes con revolucionarios sin destino, al menos buscaron con error algún ingrediente romántico, por amor u oportunismo, perdieron el peronismo en el camino, dejaron a la izquierda sin mañana. Mejores que Menem que dejó herederos soñando traiciones, gente que cambió de clase, nació en la popular y al mejorar sus posesiones se mudó al partido de los ganadores. Hasta el último golpe la mayoría de los vencedores eran productivos, la dictadura sustituyó a la industria por los bancos, consolidó una oligarquía de intermediarios y sindicalistas, eliminan trabajo importando pobrezas.

Octavio Paz supo decir “soy la sombra que arrojan mis palabras”, nuestra política terminó siendo tan sólo la sombra que arrojan los números y fue entonces que nos dejaron sin destino. La grieta engendra dos pequeñeces simétricas, parecidas, en espejo, ambas construyen su identidad sólo a partir del otro, del odio, la condena, el enemigo que da sentido a sus vidas, a sus construcciones, frustraciones y miedos. No son causa, tan solo consecuencia. Cada quien con su historia propia, una lengua que lo define, pero con una identidad que les cuesta sentir integrada ignorando que sin la comprensión del otro ni siquiera logran ser ellos. La grieta es un muro entre dos frustraciones, dos fracasos, dos deseos de ser sin sentido porque les es imposible lograrlo.

El muro de Berlín interpretó un momento del mundo, nuestra grieta solo transita una variante del ridículo. Hubo tiempos de encuentro, hay pensadores que lo proponen, la política vigente prioriza todo discurso confrontativo y a sus gladiadores mediáticos, esos que solo agreden por oficio. Y no nos leemos ni solemos escucharnos, o lo hacemos cada tanto. La mediocridad impera, es la incultura de ambos bandos, duros de posiciones y de cerebros, tienen dogmas que no soportan la riqueza de la duda, la infinita gama de los grises. Convivir en una geografía sin proyecto nos degrada en un lugar de paso entre la inmigración de nuestros mayores y el exilio de nuestros hijos. El liberalismo es una ideología que en su versión humanista nos aporta elementos esenciales a toda sociedad, claro que reducida a una libertad de enriquecimiento y de distancia social culmina en una oscura oligarquía perversa que se aísla del resto de la sociedad por el miedo a ser iguales, a mezclarse con los ciudadanos, ellos que se consideran superiores. Para los modernos liberales de mercado, los pensadores libres que no les obedecemos somos comunistas, enemigos, sublevados, se dicen liberales mientras sólo premian e incentivan la obediencia. El capitalismo necesita de la política para incentivar a los que generen riqueza y defender al resto de la estructura de la sociedad. Cuando los grupos de poder se apropian de la política terminan destruyendo al mismo capitalismo.

La primera vez que llegue a España le pregunte al taxista sobre su presidente Francisco Franco, con esa entonación que amenaza la solemnidad del humor de su pueblo aseveró con certeza, “tiene un problema con Dios”. Supe agregar mi curiosidad a su absurdo pidiendo que me lo aclare, ¿un problema con Dios? “Si, claro”, sentenció. “Usted se imagina si Dios existe ese gran hijo de mala madre lo mal que lo va a pasar”. Estoy convencido que esa metáfora explica el rechazo de muchos al Santo Padre y al reencuentro que tanto necesitamos. La guerra retorna al mundo y ese dolor podría servirnos de ejemplo, ayudarnos a un acercamiento entre nosotros, al menos a saber que para recuperar la esperanza no hay otra salida.

