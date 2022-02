Argentina frente a los desafíos “glocales”

Alberto Fernández (Franco Fafasuli)

Si la pandemia global que ha venido afectando a cientos de millones de hombres y mujeres a lo largo y a lo ancho del planeta nos había alertado de que la “sociedad de riesgo” (Ulrich Beck) había llegado para quedarse y que la incertidumbre y la inestabilidad serán algunos de los rasgos característicos de esta “nueva normalidad”, la impresionante invasión rusa a territorios ucranianos, y sus potenciales consecuencias en el orden mundial, ratifican el nuevo clima de los tiempos que vivimos.

Cuando creíamos que el Covid nos daba un respiro y se abría una ventana de oportunidad para recuperar algo de lo perdido en estos angustiantes dos últimos años, los tambores de la guerra que resuenan a 14 mil kilómetros de distancia, pero que tienen consecuencias muy palpables en el plano local, profundizan la vulnerabilidad, inestabilidad e incertidumbre y generan una atmosfera que, por momentos, se percibe como sofocante.

En momentos en que el Gobierno parecía complicarse en virtud de un acuerdo con el FMI que no terminaba de cerrarse debido a algunas diferencias en torno a temas puntuales -como los subsidios energéticos-, la situación internacional no sólo lo sorprendió, sino que introduce complejidades y potenciales complicaciones en casi todos los planos: el económico, el político, el diplomático y, incluso, el sanitario.

En el plano político, la conjunción entre la demora en cerrarse el acuerdo con el Fondo y la invasión de Rusia en Ucrania, no sólo amenaza con agravar las tensiones que ya vienen aflorando con cada vez mayor virulencia en la coalición oficialista, sino que también vuelven a complejizar las relaciones con la oposición en un escenario en que el apoyo de Juntos por el Cambio resulta clave para conseguir la aprobación parlamentaria del eventual acuerdo con el organismo crediticio internacional.

En los últimos días, había trascendido que las negociaciones se encontraban empantanadas en el tema de las tarifas y, concretamente, los subsidios energéticos. Si se trataba de un tema altamente sensible en el plano local, y uno de los motivos de conflicto entre el presidente y los sectores del kirchnerismo duro respecto a las negociaciones, el ataque de Rusia y sus consecuencias distorsivas en el mercado energético global, introducen una mayor incertidumbre en este plano.

Si la intervención de la administración Biden había sido clave en las últimas semanas para “destrabar” el acuerdo en el board de la institución y sortear los cuestionamientos de otras potencias accionistas del organismo, hoy, el peso de los acontecimientos globales, hace que naturalmente la mirada de Estados Unidos esté concentrada en los eventos de Europa central y, quizás, menos atenta a lo que ocurra en este ámbito.

En el plano económico, el conflicto ruso-ucraniano no sólo amenaza entonces la concreción del acuerdo con el FMI en el corto plazo sino que también deja planteada una nueva “espada de Damocles” que podría conducir al país al default: el nuevo vencimiento del 22 de marzo, un pago que el Banco Central está imposibilitado de afrontar.

Al mismo tiempo, están las consecuencias que el conflicto bélico podría provocar en los mercados internacionales y, como consecuencia, en nuestro país. En este contexto, no puede soslayarse el peso que los dos países que protagonizan la contienda bélica tienen en los mercados de materias primas, no sólo en lo que respecta a los hidrocarburos sino también en la producción de materias primas agropecuarias.

Si bien una de las primeras consecuencias en este sentido fue el aumento del precio de los granos en los mercados internacionales, lo que podría aliviar la crítica situación de las reservas, generar mayores ingresos fiscales, e incluso compensar la necesaria importación de energía en un escenario de alza de los precios internacionales, también habría un impacto en el precio de los alimentos y, por ende, una presión inflacionaria. En otras palabras, aunque pueda haber algún beneficio a corto plazo en el mercado de los commodities, el escenario económico resultante del conflicto se vislumbra mucho más complejo y desafiante.

En lo que respecta a la política exterior, el país quedó expuesto a las contradicciones y ambigüedades propias de un gobierno que hace equilibrio entre los diversos posicionamientos de los sectores internos. En este caso, existe una incomodidad adicional por el recuerdo muy fresco del reciente viaje presidencial a Rusia, donde el primer mandatario ofreció al país como “abrepuertas” de Rusia en América del Sur, y criticó el rol de los Estados Unidos.

Quizás ello explica las tibias reacciones iniciales del Gobierno frente a lo que entrañaba una clara agresión de Rusia, que viola el derecho internacional y los preceptos de la Organización de las Naciones Unidas. Finalmente, la flagrante agresión rusa llevó a un comunicado de rechazo y condena de la Cancillería, y a un acompañamiento a la declaración emitida en la OEA, sumándose así -tardíamente- a la condena que ya desde antes de la consumación de la invasión, las potencias occidentales vienen expresando.

Potencias a las que, por cierto, el presidente les viene pidiendo el apoyo para lograr el acuerdo con el Fondo. En este contexto, el visible acercamiento con Estados Unidos de los últimos días, junto al comunicado contra Rusia, se entienden en cierta medida por este motivo.

En este punto, el Gobierno no sólo es presionado por la oposición, que habiendo criticado el acercamiento con un líder con fuertes rasgos autocráticos como Vladimir Putin, tanto durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner como en la administración actual, exige respuestas más enérgicas. Sino que también es tensionado desde adentro por el kirchnerismo más duro, como dejan en evidencia no sólo las declaraciones recientes de Fernanda Vallejos o del ex canciller Bielsa, sino también el absoluto silencio de la Vicepresidenta, que supo cultivar un estrecho vínculo con el ex agente de la KGB devenido en un moderno zar de una Rusia que parece haber recuperado sus proyectos imperialistas.

Por último, tampoco pueden obviarse las potenciales consecuencias en el plano sanitario, habida cuenta de que Argentina estuvo entre los primeros países en acordar con Rusia la provisión de la vacuna anticovid Sputnik V, que permitió avanzar con la campaña de vacunación masiva en diciembre de 2020, habiéndose aplicado ya más de 20 millones de dosis de los componentes desarrollados por el Instituto Gamaleya. Esto abre no sólo el interrogante en relación a la sostenibilidad de los envíos desde Moscú y la continuidad del acuerdo con el laboratorio Richmond para la producción local, sino que condicionará seguramente la largamente esperada aprobación de la OMS.

Así las cosas, resulta evidente que el escenario actual le plantea al Gobierno -y al país en general- una serie de desafíos “glocales”, es decir, retos y amenazas en los que lo global y lo local están profundamente imbricados y mutuamente condicionados. Como señalan habitualmente quienes defienden este nuevo concepto para describir y analizar el escenario electoral, lo recomendable para el gobierno es pensar globalmente y actuar localmente.

