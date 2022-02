La historia contada al revés

Alberto Fernández durante el recorrido por una fábrica

Si un país no tuviera nada de inversión sería el ocaso, la noche, el inmovilismo, ya que todos los bienes se deteriorarían por el uso y la obsolescencia. La inversión en es la chispa que le da vida y movimiento a una sociedad.

Toda inversión contribuye al bienestar general, incluso la que se destina a la edificación de una vivienda o a una casa de recreo, porque supone el uso de un dinero que estaba guardado -en un banco o en el colchón- a fin de contratar obreros y profesionales para la construcción y para la compra de materiales, lo que activa a su vez la producción y el comercio de esos bienes.

Sin embargo, ésta inversión no es significativa para los guarismos globales del rubro ni como efecto transformador sustentable en el crecimiento económico de un país. Lo que realmente “mueve el amperímetro” es el proceso que se da cuando ese dinero que estaba atesorado se usa en la compra de una máquina con fines productivos y en la contratación de personal para que la opere. Ésas inversiones y sus equivalencias en otras ramas de actividad -y no solo en la industria- son las que resultan a la postre transformadoras del nivel de vida de una sociedad e impactan en la reducción de la pobreza.

Para que se concreten precisan ciertas condiciones. ¿Cuáles son los principios que hacen posible ese tipo de inversiones? Si bien son muchos los factores que coadyuvan a propiciarla, hay tres requisitos económicos básicos y estructurales que son como el “a,b,c” en la facilitación de la inversión.

Ésos requisitos son: estabilidad monetaria (o estabilidad de precios), libertad cambiaria (poder entrar y retirar libremente dólares de una plaza) y presión tributaria razonable, es decir, que los impuestos no ahoguen los incentivos a emprender. Luego vienen otros factores que inciden, como ser, la seguridad jurídica, el régimen laboral, la infraestructura, etc. etc. Pero los tres elementos básicos son los señalados, sin los cuales cualquier inversión se transforma en una simple quimera.

Pues bien, cuando el kirchnerismo llegó al poder en mayo de 2003 se encontró con una serie de circunstancias muy favorables: una importante cuota de capacidad industrial instalada ociosa, lo que permitiría una rápida recuperación de la producción sin necesidad de grandes inversiones en capital, superávit fiscal del 2% ese año, un enorme colchón de inversiones en infraestructura acontecidas en la década de los años 90, en puertos -para facilitar la exportación de la aumentada producción agrícola lograda en esa década-, en caminos, electricidad, distribución de servicios y producción de hidrocarburos -lo que colocó al país como exportador neto-, para citar algunas de las muchas ventajas con las que asumió la gestión.

No obstante, quizás lo más remarcable hayan sido las condiciones que encontró en los tres requerimientos básicos que hacen a la inversión y al desenvolvimiento general de la economía: inflación, libertad cambiaria y presión impositiva. La inflación fue del 3,7% en ese año 2003, había también total libertad cambiaria y la presión impositiva global era del 24% del PBI .

Transcurrieron 12 años hasta el 2015 cuando el kirchnerismo traspasó el poder a Macri, dejando un país con una inflación del 17% anual -aunque el año anterior, en 2014 había llegado al 28%-, 34% de presión impositiva global fruto de nuevos impuestos y aumentos en las tasas de otros, y restricciones a la libre circulación de divisas (los famosos cepos cambiarios). Es decir, arruinó las 3 principales condiciones que posibilitan la inversión y permiten el normal desenvolvimiento de la actividad económica.

Amén de eso, las reservas del Banco Central estaban en cero o eran negativas y el país sufría un serio déficit energético que se paliaba con costosas importaciones de gas que llegaban por barco, una aberración para un país con el fabuloso potencial gasífero que dispone la Argentina. Mención aparte merece el clima hostil a la inversión que reinó -expropiaciones de las AFJP e YPF de por medio-.

Sin embargo, lo que hace más trágica a esta funesta historia es que la mayor parte de esa gestión de 12 años estuvo bendecida con las mejores condiciones económicas que tuvieron el país y América Latina en su historia moderna. A propósito de América Latina, todos nuestros vecinos, Bolivia, Paraguay, Perú, Uruguay y Brasil, que recibieron también esas beneficiosas condiciones para sus productos de exportación las plasmaron en un avance económico y social sin precedentes, sacando de la pobreza y llevando a la clase media a vastos sectores de sus sociedades. Todas éstas referencias se pueden constatar consultando por Google cualquiera de las calificadas fuentes internacionales que elaboran estas bases de datos, la CEPAL, el Banco Mundial, la OCDE, el BID, etc.

Todos esos países mencionados, absolutamente todos, tuvieron un espectacular desempeño en lo económico y lo social, independientemente de la orientación política del partido que estuviera en la conducción del país, sea de tinte socialista o liberal. Y es más, todos quedaron con sus bancos centrales sólidos en reservas internacionales (datos también universalmente comprobables).

En el 2015 Macri recibió el país con un déficit descontrolado (del 4% del PBI)), un consumo global insostenible y el Banco Central en rojo. Intentó como primer paso restaurar esas tres variables básicas porque era consciente que sin ello era imposible cualquier logro económico. Pero en ese tan frágil contexto financiero estructural tuvo una actitud ambivalente, ya que en lugar de concentrarse en fortalecer al fisco restringiendo los gastos, cuyo exceso era la causa principal del deterioro de esas variables, continuó con las políticas dispendiosas del kirchnerismo financiando nuevo asistencialismo, esta vez con dinero prestado. Prevaleció el criterio de ciertos asesores que sostenían que había que mostrarse sensibles en lo social para quitarle al kirchnerismo banderas en ese terreno. ¡Y así le fue!

Con esos condicionamientos era difícil tener éxito. Inició con buen criterio un programa de reducción de impuestos que compensó con el recurrente crédito externo y que hubo de ser abandonado al final del término por las consabidas razones presupuestarias. Y en sus cuatro años de gobierno no pudo eliminar los cepos cambiarios (lo logró transitoriamente, pero apoyado en bases endebles tuvo que volver a imponerlos al final de su mandato). Tampoco pudo bajar la inflación, sino que por el contrario la elevó al 52%. Quizás su mayor logro haya sido en el terreno menos palpable para el gran público: haber reducido el déficit fiscal al 0,6%.

En ese escenario irrumpe la administración del señor Fernández, sosteniendo que de la crisis se sale estimulando aun más el consumo, lo que impactaría en la demanda y de esa forma aumentaría la producción. Según ésta creencia, la inversión solo dependería de la demanda y ésta del consumo. Por eso apenas asumir retomó el despilfarro de los recursos públicos y subió escandalosamente los impuestos -que ya estaban excedidos- para provocar la mayor migración de empresarios de la historia del país, justo los principales agentes de la inversión. Suponiendo que se reactivaba así de sencillo, ¿quien pensaba iba a financiar ese mayor consumo? ¿El FMI? ¿Rusia o China en solidaridad con el pueblo argentino? ¿O se financiaría con emisión, como hace Estados Unidos?

Mientras tanto, la pobreza ya superó el 40% de nuestra población y una de las variables fundamentales ha sido alarmantemente deteriorada -la de la presión tributaria- y las otras dos -inflación y libertad cambiaria- no muestran la más mínima señal de mejoramiento. Da mucha pena, con la extraordinaria potencialidad que tiene la Argentina, tanto en recursos naturales (litio, energía, minería, agro) como en creatividad y espíritu emprendedor de sus recursos humanos, que si no tuviera un contexto tan adverso a la inversión estaría caminando a pasos acelerados hacia el desarrollo.

