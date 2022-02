El FMI y las economías regionales

Las economías regionales y las pyme de las provincias de la pampa húmeda y en particular las de la Región del NEA que atraviesan una situación dramática y limite motivada por la sequía, las altísimas temperaturas y los incendios (Reuters)

Nos encontramos en un callejón sin salida, todas las variables económicas, financieras y sociales están descontroladas y en crisis, motivado por la carencia de ética y moral de nuestra clase dirigente sin excepción de actividad o profesión. Como era previsible esto nos condujo a la corrupción endémica e institucionalizada que se vive en el país.

El Gobierno es zigzagueante en su comunicación y proceder tanto en lo interno como en las relaciones internacionales, esto motiva que no sea no creíble, ni confiable, consecuentemente su capacidad ejecutiva es casi nula, y lo poco que hace lo hace mal e inapropiadamente. La oposición sin liderazgo, dividida, sin planes ni proyectos, solo se entrevera discutiendo quiénes ocuparán algún lugar en este amasijo de ambiciones.

Por un momento obviemos la descontrolada inflación, los desocupados que buscan infructuosamente un empleo, a los jubilados con prestaciones que solo les apuran la muerte, a las miles de pyme que se quedaron en el camino, a las consecuencias de la inseguridad a la que todos estamos expuestos, la bastardización de la educación, al creciente y anárquico malestar social, etc. etc.

Hoy no hay duda alguna que se pretende, desea y llegará al acuerdo con el Fondo Monetario

Solo nos limitaremos hablar de la deuda con el FMI. Hoy no hay duda alguna que se pretende, desea y llegará al acuerdo, porque no hacerlo conlleva el default que a nadie le conviene. Su contenido será enunciativo y muy light, a todos dejará conformes, ambas partes que tienen responsabilidades compartidas saben que difieren el problema para el 2025 que es cuando debemos comenzar a amortizar el capital y es aquí donde si van a aparecer los problemas ¿Por qué?

Detengámoslo un momento y hagamos un elemental y lógico análisis:

1. FMI. Aprobará un acuerdo, reitero light, muchos de sus directivos están complicados en el otorgamiento de este inédito crédito, sorteado este escollo en el 2025 no permitirán más incumplimientos y sin duda pondrán los puntos sobre las íes de forma dura y definitiva;

2. Gobierno. Debe acordar, porque de lo contrario solo le queda la cesación generalizada de pagos, en definitiva, en el 2025 si continúa en el poder siempre buscará algún Macri a quien echarle la culpa;

3. Cristina Fernández de Kirchner. Hábil jugadora política deshoja la margarita, que si que no, con su silencio le indica al Presidente que quien calla otorga, sin embargo su silencio un día se transformará en repudio y castigo para quienes aceptaron y firmaron el acuerdo;

4. La oposición. Por la responsabilidad ciudadana y sentido común va a aprobar; y

5. La economía real. La realidad doméstica, por lo dramática, debiera requerir de una inmediata atención de las autoridades nacionales y de la oposición en particular, algo que en ninguna de las dos partes ocurre.

Pasividad gubernamental

Estamos haciendo referencia a las economías regionales y las pyme de las provincias de la pampa húmeda y en particular las de la Región del NEA que atraviesan una situación dramática y limite motivada por la sequía, las altísimas temperaturas y los incendios que ya devoraron más de medio millón de hectáreas en plena producción. Solo en la provincia de Corrientes estas devastadoras pérdidas alcanzan a la ganadería, los sembrados de soja, sorgo, maíz, arroz, las plantaciones de yerba mate, tabaco y algodón. Las autoridades ciegas, sordas y mudas esperan que todo pase, no advierten que solo queda tierra arrasada, no hablan de ayuda material ni financiera solo que la providencia los ayude.

Para graficar y ejemplificar esta tragedia y su cúmulo de calamidades y desgracias vayamos a una actividad que para la mayoría pasa desapercibida y no resulta significativa: las granjas productoras de huevos, las altísimas temperaturas sufridas les provocaron la muerte de miles de gallinas ponedoras de huevos, este hecho climático sumado a lo deprimido del mercado consumidor, los elevados costos de producción por los insumos importados que se requieren para su alimentación y salud, más la ausencia del crédito, llevaron a miles de pequeños productores a la quiebra, y, como consecuencia, se produce una concentración del negocio en grandes empresas, esto para el consumidor significa aumento en los precios de los huevos tal como está ocurriendo, más desocupados y pequeños pueblos y ciudades que ven la destrucción de sus economías locales.

No podemos continuar atados a un pasado que nos llevó al derrumbe y el oprobio como Nación, y ese pasado es presente y nos gobierna y todavía pretende ser el futuro, hay que cambiar.

Debemos tomar conciencia todos de esta realidad, los tiempos y la situación así nos lo impone, el abismo esta ante nuestra vista y con indiferencia miramos, pero no vemos. Todo tiene que estar en revisión, los problemas los conocemos, las soluciones también. ¿Qué nos impide concretar la solución? Una dirigencia que usufructúa del gobierno y el poder, llámese políticos, empresarios, gremialistas, jueces y fiscales corruptos y corruptores que hace décadas se adueñaron de cargos y posiciones dominantes.

