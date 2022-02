Ucrania, la OTAN y Putin

Vladimir Putin argumenta que la OTAN está cercando a Rusia (Sergey Guneev/Kremlin via REUTERS)

La historia enseña que los agresores bélicos en general vociferan que son víctimas. Pretenden ser los agredidos. En estos días, Vladimir Putin alega que la OTAN estaría cercando a Rusia para agredirla.

La OTAN es un tratado defensivo creado por las democracias en respuesta al expansionismo de la ex URSS, que amenazaba con ocupar Europa Occidental. Josef Stalin, uno de los mayores genocidas de la historia, ocupó media Europa luego de la Segunda Guerra Mundial. Sometió a decenas de millones de europeos orientales. Las democracias acordaron defenderse en caso de agresión por parte de la ex URSS y sus colonias agrupadas en el Tratado de Varsovia.

Una primera consideración es que constitucionalmente los países miembros de la OTAN son democracias y para iniciar una guerra se necesita aprobación de sus parlamentos. ¿Imagina alguien decenas de Congresos votando iniciar una guerra contra Rusia? Como cuando se fundó la OTAN, hoy son naciones vecinas de Rusia las que piden integrar esa alianza para resistir una amenaza expansionista. No es la OTAN la que anda haciendo conscripción de nuevos socios. Ni busca cercar, agredir a Rusia. Son naciones que alguna vez ocupó la Rusia zarista o la ex URSS las que buscaron un amparo contra una nación que históricamente fue expansionista.

Muchos explican que Rusia tiene un reflejo de una “frontera territorial amplia” donde amortiguar invasiones. Fueron los zares los que anexaron naciones como el viejo ducado de Polonia y Lituania.

Fue Stalin quien con enorme hipocresía, propia de su carácter genocida, pactó con Hitler repartirse Europa Oriental. Especialmente Polonia. Dos archienemigos pactaron “no agredirse”, por un tiempo. La base de su no agresión fue repartirse otras naciones. La enorme torpeza de Stalin dejo a dos mortales enemigos de izquierda, nazis y comunistas en la misma frontera. Si los rusos revisan su historia, deberían advertir que la invasión nazi en 1941 fue ante todo resultado de la irresponsable y ambiciosa política de Stalin. Para ello, pactó ocupar militarmente media Polonia, los Estados Bálticos y algunas regiones de Rumania, Hungría. Los dictadores se “dejaron manos libres” ocupando y sometiendo a otros estados.

Pueden alegar muchos reflejos y razones históricas, pero si se hace en forma amplia y objetiva, podrían encontrar que sus líderes han sido expansionistas. Modernamente es muy importante la experiencia violenta y genocida que el comunismo desde Lenin, y con especial violencia luego de la Segunda Guerra Mundial, desarrollaron en buena parte del mundo.

La Segunda Guerra Mundial tuvo una serie de agresiones previas que Adolf Hitler realizó en base a excusas territoriales, de la seguridad de los alemanes, de recuperación histórica. Siempre dijo en cada caso que era su última agresión. Sabemos bien que cada caso fue la última antes de la siguiente hasta que fue tarde y desató la guerra más sangrienta de la historia.

Aún con el fracaso de la política de apaciguamiento, la Segunda Guerra Mundial comenzó por culpa de Stalin al firmar el reparto de Polonia en el llamado Pacto de no Agresión Nazi-Soviético. Dejo manos libres a Hitler, “desarmando” a muchos militares alemanes que estaban decididos a deponer a Hitler con tal de no tener nuevamente una guerra en dos frentes. Cuando Stalin se repartió Polonia con Hitler, creó la frontera con los nazis que facilitó la agresión hitlerista 2 años más tarde (Stalin planeaba también invadir al III Reich). Es indemostrable, pero seguramente la Segunda Guerra Mundial podría no haber estallado sin ese pacto entre los dos genocidas. Luego de la derrota del nacional socialismo en 1945, la ex URSS ocupó media Europa, creo regímenes títeres, suprimió toda voz disidente. Cuando algunos intentaron sacudirse el yugo comunista envió sus tanques (Hungría 1956, Checoslovaquia 1968). Vladimir Putin es ex coronel de la KGB. Si hace memoria, comprenderá que los países ex miembros del Pacto de Varsovia y de la ex URSS, como Ucrania, tienen sobrados motivos para desear una alianza con la OTAN. No para atacar Rusia, sino por temor a ser ocupados nuevamente. Otros argumentan que Rusia sin Ucrania es como un “imperio medio vacío”. Incluye eso a un famoso diplomático norteamericano, George Kennan, quien dijo que sería como que Estados Unidos perdiera Pennsylvania. Cuando se explica esa “necesidad rusa”, lo que se hace es explicar un “lebensraum”. Muchos no recordarán ese concepto. El espacio vital en base al cual nada menos que Adolf Hitler justificó su invasión de las praderas de Europa oriental, Polonia, Ucrania, Bielorrusia. Y hasta Rusia fue invadidas en 1941 porque los nazis querían asegurarse un “espacio vital de desarrollo agrícola, de minerales y defensivo” para el pueblo alemán. ¿Debemos hoy olvidar todo y aceptar las pretensiones del lebensraum de Putin?

¿Debemos aceptar que la búsqueda de protección de una nación débil militarmente como Ucrania es una “potencial agresión”? ¿Son expansionistas las democracias de la OTAN y sus líderes? Sabemos las respuestas. Las naciones de la OTAN, y en especial los Estados Unidos pueden cometer errores de diplomacia, pero no están buscando agredir, ni ocupar Rusia. Putin y la dirigencia rusa saben bien eso. Tal vez esta crisis debe empezar por una reflexión en la que el liderazgo de Rusia de ahora para siempre busque la forma pacífica para asociar a sus vecinos sin amenazarlos con invasiones militares, sin pretender imponer “gobiernos títeres”.

A pesar de la historia de violencia y negación de libertades, Ucrania, Bielorusia, Rusia, etc, tienen mucho en común e intereses complementarios. Deberían construir esa asociación. Aprender los beneficios de la integración y la paz como hicieron los líderes europeos de Europa Occidental luego de la Segunda Guerra Mundial. En especial Francia, Alemania y Gran Bretaña. Los tres actores europeos principales de la pacificación, democratización y progreso de la Europa de la segunda mitad del siglo XX. Dejaron atrás ambiciones territoriales, odios y sangre derramada. La eventual guerra por Ucrania es evitable. Hay que ser claros y firmes ante Rusia, en cuanto a la independencia de otras naciones y la solución pacífica de conflictos.

¿Hay que ir a una guerra? No. Pero el señor Putin, que argumenta con mucho saber histórico, también sabe que su actual política ya la padeció la humanidad. Si él recuerda la agresión nazi de 1941, debe recordar cómo se llegó a ella, lo que el Estado Soviético hizo a sus vecinos luego de la derrota del nazismo. El gobierno de Rusia es una cuestión de los rusos. La influencia con sus vecinos es importante. Pueden hacerlo desde la integración, el respeto de soberanías y libertades. Seguramente encontrarán mucha mayor grandeza para Rusia y un futuro mejor para felicidad de sus pueblos.

SEGUIR LEYENDO