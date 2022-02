Rompimos el chanchito, ¿y ahora qué?

Ya rompimos el chanchito. Buscamos en los escondrijos de la billetera y en los bolsillos de los sacos. No hay un mango. Si Argentina quisiera pagar su próximo vencimiento no podría. El default, de no mediar señales contundentes de buena fe y voluntad de acordar, es un hecho. Sería el primero con un organismo internacional. Esos que están hechos para evitarlo. Por eso, no se entiende que después de pagar los costos internos de anunciar un entendimiento, se haya desplegado un viaje que en EEUU interpretaron primero como “provocación” y luego como “amenaza”. Porque había sido crucial la bendición del mayor accionista del Fondo para retomar las conversaciones con contemplaciones que el organismo no solía tener.

El fin de semana, entre la reunión del presidente argentino con Vladimir Putin y la que siguió con Xi Jinping, entre las selfies en el mausoleo de Lenin y el de Mao, el FMI abrió una comisión especial reservada sobre el caso argentino y la cerró intempestivamente en sólo cuatro días. En el medio hubo una comunicación a Cancillería cuya letra dejaba connotar tensión. La diplomacia argentina habría respondido como si nada pasara.

El cierre drástico de un proceso de revisión, dicen, es inquietante. Entre las consecuencias del desopilante tour de force por las autocracias más poderosas del mundo hubo un eco no deseado en la reacción de sectores más duros de Washington que ahora no verían con buenos ojos ayudar a Argentina. Aunque las cúpulas hayan buscado contemporizar es indudable el malestar por los flirteos con China y Rusia en un mundo que vuelve a viejos resquemores de la guerra fría. En estas horas Putin amenazó directamente con una guerra nuclear si Ucrania se incorpora a la OTAN. Para entender hasta donde se juega el nuevo ajedrez de un mundo convulsionado basta leer con cuidado el último mensaje del magnate George Soros. Sí, el mismo que apostó alguna vez contra la libra esterlina y que, podríamos decir, se sienta en la mesa chica del capitalismo mundial. Soros dice que en 2022 se definirá la dirección que seguirá el mundo. “Domina la geopolítica mundial la escalada del conflicto entre dos formas de gobierno diametralmente opuestas: entre las sociedades abiertas donde el rol del estado es proteger la libertad del individuo y las sociedades cerradas donde los individuos deben servir a los que manejan el estado”. Clarito como el agua.

¿Dónde queda Argentina en medio de esta puja de sistemas que representan EEUU Y China? La respuesta es compleja. Un diplomático de carrera afirma que el país debe llevarse bien con las dos potencias. Al mismo tiempo Argentina, por su geografía y por sus instituciones democráticas y republicanas, tiene clara pertenencia a Occidente. Pero el actual gobierno se muestra aliado de las autocracias y como se ha visto, elige actuar como un renegado de occidente. ¿Dónde quiere posicionar Cristina Kirchner al país? Y ¿quién es el verdadero Alberto, si es que hay uno? ¿El que busca votos para acordar con el Fondo y ensaya una incipiente autonomía, o el que se inclina sumiso ante Putin y Xi Jinping?

Como bien sabemos, en los diarios, no hablaron de ti, en los diarios no hablaron de ti ni de mi, pero sí de las medidas que se suceden para restringir el acceso a los dólares que ya no hay, en una sequía que paralizará aún más una economía plagada de cepos. Como advirtió Claudio Loser, ex encargado de negocios para el hemisferio occidental del Fondo, no acordar, es auto-condenarse a vivir en “una economía de guerra”, “ser un paria de verdad”, las penurias de lo que se llama directamente “vivir al día”.

Eso ya lo padece la sociedad, que escucha atónita al secretario de precios, que había aparecido en la escena como el gran controlador, anticipar que la inflación seguirá alta mientras desde el Banco Central, se sincera de a poco, porque no queda otra, la devaluación que la brecha con el dólar no esconde.

Frente a las costas de Barbados, otrora colonia inglesa, se divisa Venezuela. La isla, famosa entre otras cosas por ser el lugar de nacimiento de la cantante Rihanna, fue el último punto del viaje del Presidente, donde la agenda marca ahora, ser cruzados contra el cambio climático. A su gira, se sumó al último momento Juan Cabandié, el ministro de Medio Ambiente. No se entiende qué hace ahí, con Corrientes en estado de desastre por los incendios forestales. Quizás el jacarandá que plantaron en el paraíso off shore, como el aleteo de la mariposa, alivie el infierno a la distancia. Cuando las brumas del Caribe, queden por fin atrás, sólo sobrevendrá, para esta comitiva desorientada, la dura realidad, -inexorable, y sin alfombras rojas-, de la malaria.

