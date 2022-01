Acuerdo con el FMI: el nuevo escenario político

Alberto Fernández anuncia el acuerdo con el FMI

Después de una larga marcha sobre el filo de la cornisa, el país logró evitar caer -una vez más- en un profundo abismo que hubiese potenciado los problemas estructurales que asolan a los argentinos: alta inflación, inestabilidad cambiaria, deterioro de los salarios, pobreza, entre otros dramas a los que nos hemos acostumbrado en nuestra existencia cotidiana.

Sobre la hora, casi en tiempo de descuento, durante la madrugada del viernes, y tras una semana cargada de incertidumbre y movimientos nerviosos en los mercados -dólar, acciones y bonos- el Martín Guzmán logró cerrar finalmente el esperado acuerdo con el FMI.

El Presidente, nuevamente en un mensaje grabado, celebró con moderación y sin exitismos el entendimiento, poniendo énfasis en el alivio que ello significa para el país, apelando a la siempre ilustrativa metáfora de la “espada de Damocles”, y destacando que el compromiso alcanzado no comprometería el camino de recuperación económica. Tras la difusión del mensaje presidencial, ahora sí en vivo y en directo, el Jefe de Gabinete Juan Manzur y el propio Guzmán se explayaron en conferencia de prensa sobre los detalles del acuerdo, señalando, entre los puntos principales, que no habrá ajuste -la reducción del déficit fiscal será gradual- ni saltos devaluatorios, tampoco reforma laboral ni privatizaciones, y que la reducción de la cuestionada emisión monetaria también será progresiva.

Tras una difícil negociación -como lo reconoció el propio Guzmán-, el trabajoso y esperado acuerdo es ya una realidad. Aunque quedan detalles que pulir y formalismos que cumplimentar. Si bien casi nadie -al menos en público- dejaba de reconocer la necesidad de alcanzar este entendimiento, ahora será el tiempo de las interpretaciones y lecturas del mismo, de los posicionamientos que asuman los diferentes actores políticos en pugna en el escenario actual y de, quizás lo más significativo de cara al 2023, la batalla por la construcción de la narrativa dominante en torno a lo acontecido.

¿Contundente victoria del gobierno, triunfo pírrico, claudicación, demora innecesaria, mala praxis en las negociaciones? Seguramente estas serán algunas de las calificaciones que desde diversos sectores se intentarán instalar como relato de lo sucedido, intentando de esta forma reforzar posicionamientos propios o debilitar el de los rivales, en una puja que se escenificará no sólo entre las dos grandes coaliciones en torno a las cuales gravita la política argentina en los últimos tiempos, sino incluso al interior de las mismas, en el marco de las disputas por el liderazgo.

El oficialismo: entre el acuerdo y el fantasma del default.

A la hora de anunciar el acuerdo, el Presidente eligió el tono moderado y conciliador que tanto rédito le granjeó al comienzo de su mandato. Pese a que, a priori, se trata de un muy buen acuerdo a la luz de los presuntos condicionamientos que se señalaban que el Fondo quería imponer en torno a temas claves como el sendero fiscal, la corrección cambiaria (devaluación), la emisión monetaria y la exigencia de reformas estructurales de alta conflictividad política, Fernández estuvo lejos de presentar el acuerdo como una contundente victoria, de mostrarse eufórico o esbozar alguna suerte de épica en torno a este hecho a todas luces clave para lo que viene. “Una solución razonable para un problema gravísimo”, fue el título que ofreció en bandeja a los medios.

Sin abandonar el tono moderado del Presidente, tanto Manzur como Guzmán defendieron el acuerdo, pero siempre evitando los calificativos y adjetivaciones grandilocuentes. No se habló de triunfo, ni de vencedores ni vencidos. Sí se esforzaron por dejar en claro que el Fondo había flexibilizado muchas de las condiciones que habían circulado en los últimos meses, y que los presuntos condicionamientos en materia fiscal, macroeconómica, cambiaria y monetaria no fueron finalmente tales. En definitiva, con cautela, se planteó que el acuerdo le permitirá a Argentina no interrumpir una senda de crecimiento y reactivación económica, a la vez que cumplir con los compromisos contraídos de forma gradual.

Cristina Fernández de Kirchner, que la pasada semana se dio un baño nostálgico del vetusto movimiento bolivariano durante la asunción de Xiomara Castro en Honduras, que incluyó un afectuoso encuentro con la hija de Chávez y un discurso cargado de diatribas contra los organismos internacionales de crédito, por ahora eligió el silencio y evitar todo pronunciamiento. Sin embargo, durante las últimas semanas, tanto en forma directa con su ya tradicional comunicación epistolar vía redes sociales, como indirecta a través de sus habituales voceros políticos, pareció procurar condicionar cualquier acuerdo o, al menos, asignar con claridad las responsabilidades del presidente en torno al mismo. Así, abundaron intervenciones que iban desde el rechazo a las supuestas cláusulas que impondría el FMI, las diatribas contra la oposición y el propio organismo crediticio internacional, hasta el provocador coqueteo con el default.

Esta fue la postura que explicitaron algunos kirchneristas duros como Leopoldo Moreau o Fernanda Vallejos, que plantearon el default como alternativa a un acuerdo, algo que desde las entrañas del propio gobierno criticaron con dureza. El ministro Matías Kulfas, no dudó en calificar esas declaraciones como un acto de irresponsabilidad que pone “en riesgo la reactivación”.

La oposición: entre la responsabilidad y la confrontación

Ante el inminente deadline del pasado viernes, los principales sectores de la oposición nucleados en Juntos por el Cambio habían abandonado momentáneamente el discurso de campaña que parece haberse perpetuado en las principales figuras del espacio tras el resultado de las elecciones legislativas, y habían oscilado entre la cautela plasmada en declaraciones en relación a la importancia de arribar a un acuerdo y el llamado al silencio -caso Carrió- a la espera de las definiciones.

Una actitud si se quiere mucho más responsable dada la magnitud del descalabro que hubiese significado el default, aunque aun lejos de una necesaria autocrítica en relación a que el punto de partida de esta situación se remonta a la crisis del 2018, cuando la gestión encabezada por Macri recurrió al FMI con un crédito récord por 57 millones de dólares, de los cuales se desembolsaron 45 mil millones. La historia, no por harto conocida, merece olvidarse: todos los indicadores continuaron deteriorándose y el propio FMI reconoció hace algunas semanas que el programa infringió la propia normativa del organismo y falló en casi todos sus aspectos.

La excepción había sido el gobernador jujeño y flamante titular del radicalismo, quién al ser convocado por el Presidente para escuchar a Guzmán junto al resto de los mandatarios provinciales, no sólo había aceptado el convite sino que reconoció que se estaba buscando la solución a un problema que se había generado durante la gestión de Cambiemos.

Rodríguez Larreta, convertido en virtual candidato presidencial y con una mesa de coordinación política nacional ya funcionando con dicho objetivo, fue uno de los dirigentes que más se pronunció en la previa al cierre de las negociaciones. Primero, se negó a participar de la reunión de los gobernadores con Guzmán, luego se mostró muy poco entusiasta ante el intento de Morales de abrir un diálogo entre el gobierno y la oposición por este tema. En las últimas horas, subió la apuesta, intentando proyectar una imagen presidenciable: señalando que “lo importante es tener un plan, que nos muestren cómo Argentina vuelva a crecer y generar trabajo; el acuerdo con el Fondo es un capítulo y no el más importante”.

Lo que viene

Sin dudas, aunque se tratara de un acuerdo impostergable para no hundirse en el pantano de la crisis, en razón de las características, los plazos y condiciones del mismo, el albertismo sale políticamente fortalecido. No sólo se libera de la “soga al cuello” sino que ya goza de nuevos bríos que le deberían permitir procurar -ahora sí- un relanzamiento de su gestión.

Los mercados ya dieron cuenta de este nuevo “clima”: en la última jornada de operaciones de la semana el dólar libre bajó 10 pesos, el riesgo país retrocedió casi 4%, y las acciones y bonos rebotaron hasta 10%. Ahora le toca al gobierno ser claro en los mensajes, evitar las señales contradictorias y evitar los errores no forzados, que marcaron el primer tramo de la gestión, y aprovechar -sobre todo- el efecto rebote y la seguramente breve “luna de miel” con los mercados.

Además, sale fortalecido frente al sector que representa el kirchnerismo duro, que pareció apostar más al default y el enfrentamiento con el FMI que al acuerdo. Habrá que ver, en este sentido, si ello le permite a Alberto retornar a la senda de la moderación y el diálogo que insinuó al comienzo de su mandato, y si no es ya muy tarde para recuperar la credibilidad perdida.

Del lado de la oposición, destaca la figura de Gerardo Morales, apelando a una política más racional en el marco de un país crispado, tratando de no dinamitar los puentes de cara a la búsqueda de entendimientos mínimos, y procurando ejercer una oposición constructiva y propositiva. No está claro si en un país en el que la “grieta” es el negocio de muchos, estos comportamientos responsables pueden ser un espaldarazo para construir un proyecto presidencial con apoyo ciudadano. Además, no es esta una posición orgánica de la UCR, como quedó en evidencia en las declaraciones más críticas que esbozaron Lousteau o Cornejo.

Hablando de proyectos presidenciales, los principales interrogantes quedaron planteados en el terreno del alcalde porteño. Tras las elecciones de noviembre abandonó su habitual moderación, que parecía un atributo casi innato, para abrazar la estrategia de enfrentamiento abierto con el kirchnerismo. Y, al hacerlo, ha perdido gran parte de ese posicionamiento privilegiado que había sabido conseguir, mimetizándose con los halcones del PRO, como Patricia Bullrich, que en relación a la cuestión económica y el acuerdo con FMI siempre parecieron apostar irresponsable y peligrosamente a la estrategia de “cuanto peor, mejor”.

Lo cierto es que se terminaron las especulaciones. Un año y medio después de que el Gobierno iniciara formalmente las conversaciones con el FMI, y justo antes de que comenzara el calendario más exigente de pagos de deuda, se consiguió un acuerdo que a priori se percibe con condiciones que resultan favorables para retornar a una senda de crecimiento que nos comience a acercar un poco más a ese “país normal” que tanto anhelamos. Además del lógico alivio, se verá beneficiado con un capital político que habrá que ver si logra aprovechar, mientras la oposición buscará como reposicionarse ante el nuevo escenario, en donde seguramente recrudecerán las diferencias y disputas internas por el liderazgo de cara a 2023.

