Entre caníbales

Martín Guzmán y Cristina Kirchner (Franco Fafasuli)

Sigmund Freud, padre del psicoanálisis, publicó en 1913 Totem y Tabú, la que habría de convertirse en una de sus obras más reconocidas. Allí, el pensador austríaco postula su tesis en relación a que el nacimiento de la cultura está ligado a un acto primitivo de antropofagia: cuando los hijos, en conjunto, se revelaron contra el padre jefe de la horda (la autoridad), lo mataron y se lo comieron. Con ese acto atroz nació en ellos, a la vez que un terror indescriptible por el acto realizado, una culpa compartida, que habría de ser incorporada e internalizada en el inconsciente a través de la imagen del padre convertido en “tótem”, un ideal de autoridad que trascendía lo meramente natural y el peso del “yo” individual, dando así nacimiento a la ley y la “cultura”.

Casi 15 años después, en El Porvenir de una ilusión retoma el tema del canibalismo, identificando que la cultura se adquiere por la renuncia a la satisfacción de tres instintos primitivos que nacen con cada niño: el incesto, el canibalismo y el deseo de matar. La cultura es, entonces, una lucha permanente por eliminar esos deseos pulsionales.

A la luz de la historia reciente, los argentinos, que, por cierto, se encuentran entre los más psicoanalizados del mundo, parecen sucumbir a menudo -al menos en el plano simbólico- a esta pulsión primitiva.

“Come de mí..”

En medio de una nueva escalada del dólar, que el pasado viernes alcanzó un nuevo récord, el Gobierno enfrenta serias dificultades en la negociación con el Fondo Monetario Internacional (FMI), que, entre otras cosas, le pide el compromiso con un sendero fiscal tendiente a una reducción de un punto porcentual en el déficit de las cuentas públicas este año respecto del 2021. Un objetivo, a todas luces, muy difícil de conseguir.

Pero como si ello fuese poco, en los últimos días quedó en evidencia que el problema fiscal no es el único escollo que encuentra Alberto Fernández para alcanzar sus objetivos, sino que hay otro muy importante que se llama Cristina Fernández de Kirchner. En medio de las trabajosas negociaciones con el FMI para reestructurar la deuda de 44 mil millones de dólares que contrajo el gobierno de Mauricio Macri en 2018, la vicepresidenta volvió a apelar a su tradicional comunicación epistolar, publicando una nueva carta en las redes sociales, donde comparó el monto de la deuda contraída en 2018 con los gastos destinados a la pandemia que golpea a nuestro país desde marzo de 2020.

Como era previsible, la epístola no sólo produjo una rápida respuesta del ex presidente Macri, sino que también tuvo el efecto que suelen tener en la oposición las intervenciones de la vicepresidenta: galvanizar el rechazo opositor y endurecer las posiciones frente al oficialismo. Sólo un desconocedor de la política argentina reciente y de la personalidad de la ex mandataria podría alegar ingenuidad o falta de timing en la misiva. No sólo estaba aun en juego la posibilidad de la reunión de Guzmán y la oposición en la búsqueda de algunos consensos básicos, sino que en ese mismo momento el canciller Santiago Cafiero se reunía en Washington con el Secretario de Estado, Antony Blinken, para pedirle el apoyo estadounidense ante el FMI “para que no se restrinja el crecimiento del país”.

Lo que el Gobierno iba a presentar como un éxito diplomático tras el traspié por la participación en la reasunción de Daniel Ortega en Nicaragua, y la presencia en ese acto del funcionario iraní acusado de ser el autor intelectual del atentado de la AMIA -sobre el que hay una alerta roja vigente de Interpol-, se diluyó rápidamente.

El objetivo de la vice parece claro: hacer responsable a la oposición de la deuda y, de paso, del fracaso de las negociaciones con el FMI. Un comportamiento que, desde lo racional, resulta muy difícil de explicar en el contexto de un país que camina por el filo de la cornisa.

Come de mi carne…

Esta semana se conoció también que la tan comentada y negociada reunión que iban a mantener el ministro de Economía, Martín Guzmán, con los principales referentes de Juntos por el Cambio para informar sobre las negociaciones que el Gobierno de Alberto Fernández lleva adelante con el Fondo Monetario Internacional, quedó previsiblemente postergada sin fecha a la vista.

Las gestiones para acercar posiciones entre el oficialismo y la oposición, que habían sido conducidas con habilidad por el gobernador jujeño Gerardo Morales, con el concurso del Presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, también fueron dinamitadas por Cristina Fernández de Kirchner y su entorno. Mientras el Fondo pide señales de consenso, un sector importante del oficialismo sigue insistiendo en la confrontación.

La “frutilla del postre” que coronó la carta de Cristina fue, en este caso, la provocadora visita a Jujuy el ministro del Interior, Eduardo “Wado” de Pedro, y la ministra de la Mujer, Género y Diversidad, Elizabeth Gómez Alcorta, para veer a la dirigente social y referente de la Tupac Amaru, Milagro Sala. La reunión con quien una parte del oficialismo considera una “presa política” se realizó, según los propios ministros, “para reconstruir una Justicia que no persiga opositores”.

Si Alberto Fernández pensaba en el líder radical como un interlocutor más moderado y racional con la oposición, ese puente voló por los aires.

“Tómate el tiempo de desmenuzarme…”

Como era previsible, la Mesa Nacional de Juntos por el Cambio respondió a las declaraciones de la vicepresidenta y reclamó al Gobierno un plan económico, advirtiendo que el país necesita “un acuerdo serio y sin improvisaciones” con el FMI.

Si bien, como ya se dijo, las intervenciones de la ex presidenta siempre ayudan para acercar a “halcones” y “palomas”, también es justo señalar que las tendencias antropofágicas no se limitan al oficialismo.

En este sentido, es evidente que la oposición sigue mostrando altos grados de irresponsabilidad frente a la crítica situación que atraviesa el país. Ignorando que la crisis no es meramente económica y social, sino también política y de credibilidad, muchos dirigentes parecen más enfocados en definir posicionamientos de cara al 2023, que en abordar con madurez y responsabilidad institucional los problemas estructurales del país. Ello quedó en evidencia en estos días con el anuncio de la constitución de una mesa nacional encargada del armado nacional de Horacio Rodríguez Larreta, o los acercamientos entre Patricia Bullrich y el sector de los libertarios encabezados por Javier Milei.

En el siglo XXI la cultura, la ley y los sistemas normativos que, para Freud, ponían freno a esas pulsiones primitivas como el canibalismo se han impuesto a lo largo y a lo ancho del planeta. Sin embargo, como en casi toda regla, hay excepciones.

Entre las pocas tribus primitivas sobrevivientes, los antropólogos han registrado conductas antropofágicas en Papúa-Nueva Guinea (la tribu Fore) e incluso en Venezuela (los Yonomamis). Lo perturbador es que no se trata sólo de comer carne humana, sino de rituales que tienen que ver con comerse a personas cercanas.

Se trata de lo que la antropología denomina “endocanibalismo”, una tendencia que, en lo que respecta al plano simbólico, se viene imponiendo en la política argentina.

SEGUIR LEYENDO: