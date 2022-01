Perón, Evita y el feminismo

En la rama femenina del Partido Peronista prendió enseguida la idea de Evita candidata. (Foto Archivo General de la Nación)

Contrariamente a lo que se piensa e incluso “relata” el kirchnerismo, los dos grandes líderes del Justicialismo criticaron con dureza a aquellas mujeres que luchaban por sus derechos.

En el libro La Razón de mi Vida, por ejemplo, Eva Duarte de Perón dejó sus impresiones sobre el movimiento justicialista, exaltando sus principios y acciones. En aquel texto, de fuerte impronta política, que llegó a ser de lectura obligatoria en las escuelas primarias a principios de la década de 1950, en la sección “El paso de lo sublime a lo ridículo” encontramos el concepto real que los Padres fundadores del justicialismo tenían sobre el feminismo.

Dedicaré gran parte de este artículo a reproducir tales convicciones.

“Confieso –escribió Evita- que el día que me vi ante la posibilidad del camino “feminista” me dio un poco de miedo.

¿Qué podía hacer yo, humilde mujer del pueblo, allí donde otras mujeres, más preparadas que yo, habían fracasado rotundamente?

¿Caer en el ridículo? ¿Integrar el núcleo de mujeres resentidas con la mujer y con el hombre, como ha ocurrido con innumerables líderes feministas?

Ni era soltera entrada en años, ni era tan fea por otra parte como para ocupar un puesto así… que, por lo general, el mundo, desde las feministas inglesas hasta aquí, pertenece, casi con exclusivo derecho, a las mujeres de ese tipo… mujeres cuya primera vocación debió ser indudablemente la de hombres...

¡Y así orientaron los movimientos que ellas condujeron!...Parecían estar dominadas por el despecho de no haber nacido hombres, más que por el orgullo de ser mujeres.

Creían entonces que era una desgracia ser mujeres… Resentidas con las mujeres porque no querían dejar de serlo y resentidas con los hombres porque no las dejaban ser como ellos, las “feministas”, la inmensa mayoría de las feministas del mundo en cuanto me es conocido, constituían una rara especie de mujeres… ¡que no me pareció nunca mujer! Y yo no me sentía muy dispuesta a parecerme a ellas...

Un día el General [Perón] me dio la explicación que yo necesitaba.

- ¿No ves que ellas han errado el camino? Quieren ser hombres. Es como para salvar a los obreros yo los hubiese querido ser oligarca. ¿No ves que esa clase de “feministas” reniega de la mujer?

- ‘Algunas ni siquiera se pintan…porque eso, según ellas, es propio de mujeres. ¿No ves que quieren ser hombres? Y si lo que necesita el mundo es un movimiento político y social de mujeres… ¡qué poco va a ganar el mundo si las mujeres quieren salvarlo imitando a los hombres! Nosotros ya hemos hecho solos, demasiadas cosas raras y hemos embrollado todo, de tal manera, que no sé si se podrá arreglar de nuevo al mundo. Tal vez la mujer pueda salvarnos a condición de que no nos imite’. Yo recuerdo bien aquella lección del General. Nunca me pareció tan claro y tan luminoso su pensamiento.

Eso era lo que yo sentía, seguía explayándose Eva. “Sentía que el movimiento femenino en mi país y en todo el mundo tenía que cumplir una función sublime… y todo cuanto yo conocía del feminismo me parecía ridículo. Es que, no conducido por mujeres sino por “eso” que aspirando a ser hombre dejaba de ser mujer ¡y no era nada!, el feminismo había dado el paso que va de lo sublime a lo ridículo. ¡Y ese es el paso que trato de no dar jamás!”...

La institucionalidad prevaleció.

A pesar de tener estos conceptos sobre las feministas, Juan Domingo Perón y Eva Duarte tomaron como propia una de sus grandes banderas: el derecho al voto de la mujer, estableciéndolo por Ley el 23 de septiembre de 1947 . Alicia Moreau de Justo había buscado infructuosamente que fuese instaurado hacía décadas. Con dicho fin en 1907 creó el Comité Pro-Sufragio Femenino y en 1918 fundó la Unión Feminista Nacional, donde realizaban simulacros de votaciones.

Lamentablemente su lucha, como la de tantas feministas, se vio opacada por el pragmatismo político de los Perón, a quienes hoy se “agradece” por el voto femenino.

