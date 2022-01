¿Es la baja imposición condicionante del éxito de Suiza?: aprendizajes para Argentina y la región

Una imagen de Ginebra, la capital de Suiza

En una época en la que la inmediatez caracteriza a nuestras sociedades y se impone como modelo de “delivery” informativo, Twitter es la mayor expresión de ello, resulta al menos equívoco pretender responder a esta interrogante de manera adecuada en 280 caracteres.

Así, Suiza no forma parte de los cinco (5) países más ricos del mundo porque su sistema tributario limite el impacto negativo de los tributos sobre el mercado, es decir, su atractivo sistema tributario es apenas uno de los diversos aspectos a considerar para explicar sus logros como jurisdicción.

Y es que si un sistema tributario competitivo fuese condición exclusiva para que una jurisdicción lograse ser exitosa, Chipre y Panamá, por ejemplo, serían como Suiza y no lo son.

En Suiza la alícuota corporativa efectiva de Impuesto Sobre la Renta/Ganancias no es mayor al 14% mientras que para los individuos no es mayor al 13%

Entonces, ¿además de un sistema tributario eficiente, cuáles son los otros aspectos que han influido en los resultados que muestra Suiza?

Nos encontramos primero con un sistema político exitoso, sustentado en una confederación conformada por 26 cantones o regiones que sólo tienen en común, a) constitución política, b) fuerzas armadas, c) moneda y, d) política exterior.

Ello permite que por ejemplo cada cantón actúe como un estado soberano y establezca, entre otros aspectos, su propio sistema tributario.

Esta estructura política también se evidencia en la existencia de un Consejo Federal compuesto por 7 ministros elegidos por el parlamento que toman decisiones colegiadamente, de allí que no exista en esta jurisdicción un presidente o un primer ministro que aglutine el poder que luego tenga la tentación de ejercer sin freno, sino un cuerpo colegiado con poder limitado que representa los intereses de la confederación.

Si un sistema tributario competitivo fuese condición exclusiva para que una jurisdicción lograse ser exitosa, Chipre y Panamá, por ejemplo, serían como Suiza y no lo son

En este ámbito, otra característica clave de la democracia Suiza es la participación constante de sus asociados en la toma de decisiones claves para esa jurisdicción, lo cual se evidencia en los diversos referendos que a menudo tienen lugar allí.

Segundo, el libre mercado caracteriza a Suiza desde al menos 1874, siendo que este modelo económico combinado con un sistema político e institucional estable ha devenido en los logros que hoy como nación puede mostrar.

En el ámbito de las ciencias políticas, es inadecuado, antipático y además parte esencial de los resultados tremendamente negativos que han arrojado diversos experimentos políticos y jurídicos en América Latina y en el mundo, pretender efectuar una especie de recepción o implantación de sistemas políticos y jurídicos que están relacionados con una determinada cultura por el hecho de que en aquella otra cultura fueron exitosos, por lo tanto, efectuada esta salvedad, vale destacar los aspectos que América Latina y en particular Argentina podría en nuestra opinión considerar de la experiencia de los helvéticos para convertirse en una nación virtuosa y salir definitivamente de su crisis estructural.

Otra característica clave de la democracia Suiza es la participación constante de sus asociados en la toma de decisiones claves para esa jurisdicción

Veamos,

a) relanzar su federalismo bajo un pacto fiscal que propicie el crecimiento económico y la inversión local y extranjera en el marco de una reducción progresiva de la presión tributaria así como la eliminación de tributos propios de la edad media, en Suiza la alícuota corporativa efectiva de Impuesto Sobre la Renta/Ganancias no es mayor al 14% mientras que para los individuos no es mayor al 13%; en materia de impuestos indirectos como el Impuesto al Valor Agregado, presenta una alícuota estándar del 7,7%; no presenta impuestos a la herencia/sucesiones ni a las donaciones; no existen retenciones de Impuesto Sobre la Renta/Ganancias sobre los pagos por regalías, asistencia técnica ni por los intereses como capital de trabajo empresarial;

b) reducir, propendiendo a su eliminación, de la concepción de estado empresario, el privado siempre lo hará mejor, aquí Suiza está en medio camino en relación a su participación en la economía pero de nuevo su institucionalidad juega un rol clave en limitar la participación del estado en la economía;

c) revisar estructuralmente el sistema político argentino de manera de establecer pesos y contrapesos más eficientes sobre la actuación del Poder Ejecutivo, limitando su poder, aquí el sistema político suizo presenta diferencias notables y,

d) institucionalizar Argentina pasa por empoderar a sus asociados o ciudadanos, a tal efectos hay que analizar reformas políticas y jurídicas que propugnen su participación en el debate de las ideas clave, tal y como Suiza lo ha hecho, sin que ello implique una limitación de las facultades del Poder Legislativo sino por el contrario su complementación para mejorar el sistema democrático.

SEGUIR LEYENDO: