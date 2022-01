Veranos en la Edad de Piedra

Los comercios comenzaron a poner carteles advirtiendo la falta de energía eléctrica (Maximiliano Luna)

Mientras escribo estas líneas, cruzo los dedos para que no se vuelva a cortar la luz. Por las dudas, grabo cada medio minuto. Sé que en el edificio pusieron los generadores a funcionar. Sin embargo, es una suerte de acto reflejo ante una de las pocas certezas que ofrece nuestro país: cuando llega el verano y hace mucho calor, se corta la luz. La única incógnita es saber a qué hora del día colapsará el servicio. Un acertijo que carece de toda gracia. Mejor sería tener la previsibilidad que la energía ya no es un problema.

En la web -si hay wifi, recemos- el mapa que publica, cuando anda, el ENRE (organismo del gobierno que regula la actividad eléctrica) se va poblando de puntos rojos en la Ciudad de Buenos Aires y el Conurbano: son las zonas donde las personas (los “usuarios”) se quedaron sin electricidad. Minutos atrás llegó la explicación oficial: se “desengancharon” estaciones transformadoras que afectaron a máquinas en las generadoras de energía. Edenor, por su parte, adujo el incendio de una vivienda en San Martín como el inicio del desperfecto. Edesur, a su vez, señaló que los eventos de Edenor impactaron en dos de sus subestaciones. Una pelota que va pasando de mano en mano, año tras año, sin que el Estado alguna vez afine la puntería y proponga, de una buena vez, una solución.

Semáforos que no funcionan y caos de tránsito (Crédito: Maximiliano Luna)

Esa es la razón por la que 700 mil usuarios se quedaron sin luz en las últimas horas. No hubo un cataclismo: a más de medio millón de personas se les cortó la energía eléctrica porque una casa se prendió fuego. No, no es un chiste: vale reiterar que la explicación es oficial. El meme de cajón diría “Argentina, no lo entenderías”. Pero la única verdad es la realidad: con o sin incendio de viviendas, los cortes de luz son el pan de todos los veranos.

Se sabía, lo informaron sin pausa los meteorólogos: esta semana habría récords de temperatura. Las charlas, durante el fin de semana, giraban alrededor de lo mismo, adivinar la magnitud del apagón que se venía. Con 40 grados de sensación térmica, el consumo de energía estimada marcó a su vez su propio récord: 27.300 Megavatios (MW). Y el sistema no resistió: voló por el aire junto a las promesas de inversiones, tantas veces reclamadas, que nunca llegaron en el volumen que se necesita. Justificaciones sobran: tarifas pisadas, subsidios insostenibles, el costo en dólares de los insumos que hace inviable las mejoras. Todos están de acuerdo. Pero la gente no tiene luz. Ahí se acaban las palabras, y empiezan las excusas.

Comercios a oscuras (Franco Fafasuli)

En la enorme mayoría de casas y comercios, los previsores podrán echar mano -si es que la noche los sorprende a oscuras- a una luz de emergencia. Sino, habrá que sacar a relucir las velas. Y vivir así, en pleno siglo XXI, con esa exigua llamita para iluminar las caras de bronca y de angustia. En esos instantes, que parecen eternos (y a veces los son), nos sentimos de regreso a la Edad de Piedra. Cavernícolas tirando la comida que se nos pudre en la heladera. Y nos salta la térmica. Sí, qué mal humor…

La luz, en esta época, no es apenas una tecla que nos trae el confort del aire acondicionado. También nos asegura la supervivencia. Si no hay energía eléctrica, no hay agua , no funciona Internet -esa formidable red de generar negocios-, no funciona el subte, no hay semáforos y el tránsito se vuelve caótico, los servicios médicos se resienten, muchos comerciantes que dependen de sus heladeras para conservar alimentos pierden, en conjunto, millones de pesos.

Un kiosko sin luz. Si continúa, deberá descartar todo lo que guarda en las heladeras (Maximiliano Luna)

Cuesta creer que este país tenga problemas de falta de energía. Pero sí. Aproximadamente el 60% es generada por plantas térmicas, que dependen de la producción de petróleo y gas, dos bienes escasos. ¿Vaca Muerta? Ahí sigue, sin que todavía nadie la haya resucitado. Pero, además, siempre hay chance de generarla a través de centrales hidroeléctricas en sus ríos caudalosos; el sol impacta en nuestro norte y podría dar de lleno en kilómetros cuadrados de paneles solares; en la Patagonia, el viento sopla sin cesar pero casi no se ven molinos; y la fuerza mareomotriz podría ser una poderosa fuente de electricidad, pero nada se hizo aunque existe una ley promulgada hace 47 años que la impulsa. Los puntillosos dirán que hay atisbos, cifras que marcan un lento aumento de la oferta. Pero en esta carrera nunca alcanza: la falta de inversión real hace que la demanda siempre lleve la delantera cuando el país arde. Cada verano es un vía crucis: la luz, simplemente, se corta. El sistema no soporta lo básico: que de diciembre a marzo suele hacer mucho calor.

Este era el país donde se iba a levantar la palanca del porvenir. Brutalmente, se acaba de bajar.

