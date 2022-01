Turismo: en modo Proteccionismo New Age

Más de 30 millones de argentinos han utilizado el Previaje. EFE/Juan Ignacio Roncoroni

El plan previaje ha sido un éxito con más de 30 millones de Argentinos que han accedido a viajar a lo largo y ancho del País con un 50% de crédito sobre el viaje seleccionado con hasta $100.000 de tope de reintegro. Dentro del Top 5 de localidades elegidas se encuentran: 1-Bariloche, 2-Ushuaia, 3-El Calafate, 4- Mar del Plata, 5- Puerto Iguazú. Es decir, que la ventana del “subsidio” para viajar por el país le ha permitido a la clase media-alta tomar como opción los destinos más caros en desmedro de viajar al exterior aún en Pandemia, con un tipo de cambio muy alto con impuesto PAIS más percepción de ganancias y un salario en dólares entre los más bajos de la región.

Las consultas para la Costa Atlántica crecieron 307% para este Verano 2021. Si tomamos como parámetro la cantidad de visitas en el market place Mercado Libre crecieron en promedio 148,8% para evaluar donde irse de vacaciones los argentinos. Los destinos más consultados son Pinamar, Mar del Plata y Mar Azul. El precio promedio por una noche en Carilo es de $11.000, en Costa Esmeralda, Pinamar, Mar Azul y Mar de las Pampas es de $10.000. Para bolsillos más modestos la noche en promedio en San Clemente, Santa Clara del Mar y Mar de Ajó está $4.000.

Como los argentinos no creen en el peso como reserva de valor y ni siquiera como medio de cambio el alquiler en dólares en todas las ofertas publicadas a nivel país paso del 14% a 16% respecto del total. Ejemplo: En Costa Esmeralda el 72% de la oferta publicada está en dólares, en Carilo el 44% y en Pinamar el 42%. Solo 2 destinos del país al menos desde el market place de Mercado Libre han colocado el 100% de su oferta en alquiler en pesos argentina San Humberto y Calamuchita en la Provincia de Córdoba.

Por su parte, el proteccionismo turístico New Age del Gobierno se da en un tipo de cambio solidario que con impuesto país más percepción de ganancias del 35% supera los $176 y es un desestímulo fuerte para viajar al exterior. A su vez, le sumo el fin de las cuotas sin interés para financiar en 12 cuotas los viajes al exterior. 7 de cada 10 argentinos viajaban financiándose bajo esta modalidad. Al no poder hacerlo quedaron cautivos de los precios y destinos en el mercado interno.

Desde el año 2019 en adelante nos encontramos en una constante de déficit de turismo y si acumulamos todo este 2021 (información oficial hasta septiembre), el déficit por viajes, pasajes y otros pagos con tarjeta en el exterior se obtuvo un valor negativo de USD 1.484 millones, resultado de Ingresos en dólares por USD 135 millones y egresos por USD 1.620 millones, es decir, que los dólares que los turistas ingresan a Argentina, no son suficientes para cubrir la necesidad de dólares que tiene el país. Si tomamos el déficit acumulado desde 2019 hasta ahora es de USD 8.925 millones.

Para entender la magnitud de la situación de este déficit podemos observar abajo donde si tomamos la diferencia entre la cuenta de compras de dólares y las ventas de dólares por servicios al exterior y viajes, podemos obtener que se demandan un poco más de USD 200 millones solo para el mes de septiembre, esto significa, que desde el 2019, la salida neta de divisas por estos gastos fuera del país sumo más de ocho mil millones de dólares.

Ahora si queremos analizar la cantidad de turistas que ingresan y salen del país será necesario tener en cuenta los datos que proporciono el Indec, los cuales mencionan que en el periodo del 2019 hubo un equilibrio entre el turismo emisivo (salida de turistas residentes en la argentina al exterior) y turismo receptivo (llegada de turistas no residentes en Argentina procedentes del exterior). Pero en el 2020 este sector sufrió el impacto de la crisis sanitaria, debido a las restricciones, dejando un segundo trimestre sin movimiento turístico, pero lentamente con el pasar de los meses tuvo una recuperación hasta llegar a un 2021, donde se estima la llegada de 10.5 mil turistas no residentes y 110.6 salidas al exterior de turistas residentes. Pero, lamentablemente el saldo de turistas continúa siendo negativo en 100.1 mil turistas, lo que significa que el impulso hacia este sector sigue siendo insuficiente para equilibrar este saldo.

Argentina tiene posibilidades reales en términos de paridad de poder adquisitivo en dólares con la mayoría de los países de América Latina y el mundo ya que la pérdida de valor del peso frente al dólar ha sido enorme y los turistas extranjeros que llegan a Argentina encuentran bienes y servicios a precios de liquidación y cierre. Sin embargo, se han sembrado todas las condiciones para no revertir el déficit sino acentuarlo. Cierre de fronteras internacionales prolongado, abandono de operaciones de aerolíneas internacionales para arribar a Argentina, suspensión de otras tanta y quita potencial de asientos en las aerolíneas internacionales para que deseen arribar a nuestro país con pasajeros de diferentes destinos al eliminar el financiamiento en cuotas sin interés para adquirir viajes al exterior que era lo que hacían 7 de cada 10 argentinos. Al reducir la cantidad de Argentinos viajando hacia el mundo la cuenta de las aerolíneas no cerraran y tendremos menos turistas extranjeros para que puedan venir a gastar sus divisas a Argentina.

Tal como se describe abajo se calcula la cuota de mercado en función de pasajeros transportados, y si vamos al 2021 se observa que aún no recuperamos niveles de normalidad como en el 2019 tanto en vuelos de cabotaje como en vuelos internacionales, debido que las aerolíneas que dejaron de viajar significaron menos vuelos y llegadas de extranjeros al país.

Durante el segundo trimestre del 2021 la cuenta corriente arrojo un superávit de USD 2763 millones, explicado principalmente por ingresos de la balanza de bienes y servicios (turismo, transporte, comunicaciones, servicios informáticos). En este trimestre analizado, la cuenta financiera mostro un egreso neto de capitales de USD 2554 millones. Estos datos son importantes porque permitieron aumentar las reservas internacionales en USD 2403 millones.

Ahora si vemos el detalle (desagregado por principales países que tenemos intercambio comercial de divisas), vemos dentro de la Balanza de pagos en el rubro de viajes aún se encuentran en saldo deficitario de USD 123 millones explicado por la caída interanual de los créditos en un 15% y en la suba interanual de un 120% en el débito; todo este déficit es debido a la continuidad de restricciones tanto como para extranjeros y por la mayor movilidad de viajeros al exterior.

Toda esta evolución de la cuenta de balanza de pagos (BP) hasta hace muy poco venía con expectativas de recuperación en los próximos meses, pero ahora con la última medida tomada por el gobierno nacional la tendencia es de reversión absoluta; ya que recordemos que el positivo de la BP, son debido a la balanza de bienes y servicios donde uno de sus ítems es el rubro de Turismo; pero con las restricciones para adquirir vuelos al exterior, no solo dificultaría el negocio de las aerolíneas, sino que se encontraría limitando el ingreso de divisas.

Por su parte, con el cierre de la posibilidad de la clase media de viajar al exterior está encontrando en destinos locales precios internacionales. Típico de medidas proteccionistas de intervención estatal en los mercados.

Caso Vacaciones en Pinamar - Familia Tipo 16/01/22 al 31/02/21

Viaje en Auto = $7.500

Apart Hotel $653.648

Cena Afuera Promedio desde $5000 - 5 Cenas = $25000

$25000 Super y Otros Gastos

TOTAL = $711.148

Para el caso de Pinamar que mostramos el Apart Hotel que hacía 2 meses y medios tenía un precio de $350.000 al subsidiar el Estado una parte, quedar poca oferta y mucha demanda el precio más que duplicó respecto de la consulta previa que efectuamos.

Caso Vacaciones en Bariloche - Pareja 12/01/22 al 27/02/21

Aéreos desde $69.000

Hospedaje $330.000

Cena para 2 personas desde $2500 - 5 Cenas Afuera = $12500

$20000 en Super y Puestos de Comida Callejera

TOTAL = $500.500

Para este caso de Bariloche los precios aéreos pasaron de $35.000 a $69.000 y el mismo hospedaje 2 meses atrás estaba $200.000. Proteccionismo del turismo local con precios internacionales para los bolsillos argentinos es el resultado final.

Por su parte, el turismo emisivo cae y también lo hace el receptivo debido a que caen las frecuencias y cantidad de vuelos hacia Argentina. Esto genera oportunidades pérdidas de ingreso de dólares por turismo en un momento histórico donde se podía revertir la balanza de pagos deficitaria. De acuerdo a un relevamiento de la Federación de Comercio de la Ciudad de Buenos Aires en la Zona Macro - Micro Centro que quedo muy perjudicada por la Pandemia 9 de cada 10 Comercio ven menos Turistas Extranjeros que en la Pre Pandemia tanto en las calles como en sus locales.

A su vez, es necesario evaluar los vuelos de cabotaje (trayecto cuyo Origen y Destino es Nacional) y los vuelos internacionales (movimiento donde una de sus puntas, Origen o Destino, es de otro país.). Donde observamos que durante el 2020 los vuelos se encontraban en sus niveles mínimos históricos, pero que a medida que se fueron relajando las restricciones y con ellas la apertura de las fronteras los vuelos dejaron de frenarse, por lo que esta actividad comenzó a despegar lentamente.

A pesar de esto, el último dato de septiembre arroja que los vuelos de cabotaje fueron 14509, mientras que los vuelos internacionales fueron de 2846, lo que quiere decir que seguimos sin los incentivos suficientes para fomentar el turismo hacia nuestro país.

El Sector turismo se encuentra en recuperación, propia de la salida de la crisis que genero la apertura de fronteras pero que tiene aún graves problemas de fondo ya que desde el mismo gobierno asegura que la idea es impulsar y tomar todas las decisiones necesarias para que exista una reactivación, pero si analizamos las últimas medidas que se están tomando, no existe tal consistencia.

Por mencionar algunas cuestiones que se encuentran “poniendo palos en la rueda” podemos hablar sobre el progresivo atraso del tipo de cambio, la falta de acceso de divisas para usar en el exterior que generan un déficit aproximadamente de más de un 10% del superávit comercial, y no siendo suficiente con ello el BCRA prohibió el uso de tarjetas de crédito para adquirir pasajes en cuotas y cualquier otro servicio de turismo en el exterior; pero con la “alternativa” de financiar los pagos en una cuota como pago único o través de un préstamo. Recordemos que 7 de cada 10 argentinos financiaban en 12 cuotas sin interés sus viajes al exterior.

A su vez, esta semana se ha tomado otra pésima determinación para el sector aeronáutico en Argentina ya que el gobierno dispuso colocar tarifas mínimas y máximas a las Low Cost lo que atenta contra el negocio de esas empresas que realizarían reinversiones en nuestro país y contra los turistas locales y extranjeros para los vuelos de cabotaje. Con la intención de acercar las tarifas al precio de Aerolíneas Argentinas pagarán con tarifa mínima más todos los argentinos destruyendo la competencia y el espíritu eficiente de bajo costo con precio reducido que estaba disponible en el mercado aéreo local.

Se avecina una temporada mucho más complicada de lo que se esperaba. La crisis económica se está llevando por delante a uno de los principales sectores generadores de divisas y pone en peligro no solo viajes al exterior, sino que la incertidumbre ante cada vez más restricciones deja en alerta máxima a la economía, ya que en post de no permitir que se sigan escapando los dólares, la probabilidad que estas medidas avancen hacia otros sectores se hace cada vez más alta, generando así que la poca previsibilidad y las constantes cambios en las reglas de juego haga que los actores de la economía busquen refugiarse en todo aquello que no sean pesos porque lo seguro es que si hoy se atacó a un sector que tenía una posibilidad histórica de generar los dólares que nos faltan, que se puede esperar hacia los demás sectores.

