“Me hice pequeño por vos”, nos dijo el Señor

El papa Francisco lidera una misa en la basílica de San Pedro en el Vaticano, 31 de diciembre del 2021 (REUTERS/Remo Casilli)

El Papa en la Navidad del año 2021

El Santo Padre Francisco pronunció en la Misa de Gallo en esta Navidad una homilía que comentamos brevemente.

Dice el Papa: “En la noche resplandece una luz. Un ángel aparece, la gloria del Señor envuelve a los pastores y finalmente llega el anuncio esperado durante siglos: «Hoy […] les ha nacido un Salvador, que es el Mesías, el Señor» (Lc 2,11).”

Recordemos que el anuncio de la venida de Cristo estaba anticipado en las Sagradas Escrituras entre los siglos VII, VI y V A.C. (en el Libro de Moisés, 1:39, 4:2, 5:5, 6:62, 6:52) en el Libro de Isaías (7:14-9:6-7) y de otros profetas.

Roma en el año cero

Como relata el pontífice, el Niño nace en un pesebre de Belén tras la caída de la República y el ascenso de César Augusto al poder de Roma. El primer emperador romano, también conocido como Octavio, era el hombre alrededor del cual giraba el mundo conocido de esos años. También dominaba las tierras de Judea donde, cuando se produjo la llegada del Hijo de Dios, gobernaba Herodes el Grande, poderoso vasallo de Roma a quien se atribuye la matanza de los inocentes tras la noticia del nacimiento del Mesías. El propio que había encargado a los pastores, llamados “Reyes Magos”, seguir el rastro de ese niño sobre el cual habían recibido anuncios e informarle sobre su paradero.

El contraste de lo grande y lo pequeño

Dice el Santo Padre en su homilía: “El Evangelio insiste en este contraste. Narra el nacimiento de Jesús a partir de César Augusto, que ordenó realizar un censo del mundo entero. Muestra al primer emperador en su grandeza. Pero, inmediatamente después, nos lleva a Belén, donde no hay nada grande, sólo un niño pobre envuelto en pañales, con unos pastores a su alrededor. Allí está Dios, en la pequeñez. Y este es el mensaje: Dios no cabalga en la grandeza, sino que desciende en la pequeñez. La pequeñez es el camino que eligió para llegar a nosotros, para tocarnos el corazón, para salvarnos y reconducirnos hacia lo que es realmente importante.”

¿Por qué Dios en la encarnación del Hijo manda un ser tan pequeño?

Decir misterio no es decir de algo que no es o que siendo se esconde, sino hablar de algo que precisamente su razón de ser es ser revelado. La teología católica no tiene una definición de Dios por la simple razón de que no nos puede decir lo que es indecible. Pero sí desde su sabiduría enfocada en la relación del ser humano con Dios nos dice que la revelación del misterio consiste en oír y creer en la Palabra sagrada. Y la palabra nos es comunicada por decisión del propio Padre en las Escrituras. Y Dios en ellas nos invita a entenderlo y no se precisa ser erudito para eso, basta con creer -como creyeron los Reyes Magos, hombres sencillos -con un corazón inteligente y sentiente -“abierto” como dice Francisco. Y es a partir de esa aprehensión de realidad del verbo encarnado que conocemos a Dios y nos conocemos a nosotros mismos. Es el punto de partida con que algunos pocos tienen la experiencia del milagro del encuentro supremo con El.

La fe se realiza en la experiencia del lenguaje que nos permite acceder a la comunión con el otro y la Palabra nos inscribe en la ética de la peregrinación donde la soledad es abandonada y sustituida por los rostros y los nombres de los otros. En especial de los que sufren.

Dios señala el camino que nos lleva a Dios

El Papa Francisco prosigue: “Y nosotros, preguntémonos, ¿sabemos acoger este camino de Dios? Es el desafío de Navidad: Dios se revela, pero los hombres no lo entienden. Él se hace pequeño a los ojos del mundo y nosotros seguimos buscando la grandeza según el mundo, quizá incluso en nombre suyo. Dios se abaja y nosotros queremos subir al pedestal. El Altísimo indica la humildad y nosotros pretendemos brillar. Dios va en busca de los pastores, de los invisibles; nosotros buscamos visibilidad. Jesús nace para servir y nosotros pasamos los años persiguiendo el éxito. Dios no busca fuerza y poder, pide ternura y pequeñez interior.”

Y nosotros, en lugar de creer, depositar la fe en la revelación y en la aceptación de la otredad y en el camino del amor al otro que hay en mí -digo -seguimos ensimismados, enrollados en nuestro ego, buscando “la grandeza” que sustituya el vacío existencial que nos provoca la no creencia.

Creyentes de la Palabra ¿qué más se puede pedir?

Los pastores creyeron en la Palabra del ángel, dice Francisco, “…creer que Dios quiere venir en las pequeñas cosas de nuestra vida, quiere habitar las realidades cotidianas, los gestos sencillos que realizamos en casa, en la familia, en la escuela, en el trabajo. Quiere realizar, en nuestra vida ordinaria, cosas extraordinarias. Es un mensaje de gran esperanza: Jesús nos invita a valorar y redescubrir las pequeñas cosas de la vida.”

“Si Él está ahí con nosotros, ¿qué nos falta? Entonces, dejemos atrás los lamentos por la grandeza que no tenemos…..Dios nos está diciendo te amo tal como eres. Tu pequeñez no me asusta, tus fragilidades no me inquietan. Me hice pequeño por ti. Para ser tu Dios me convertí en tu hermano. Hermano amado, hermana amada, no me tengas miedo, vuelve a encontrar tu grandeza en mí. Estoy aquí para ti y sólo te pido que confíes en mí y me abras el corazón”.

“….Y Jesús nace allí, cerca de ellos, cerca de los olvidados de las periferias. Viene donde la dignidad del hombre es puesta a prueba. Viene a ennoblecer a los excluidos y se revela sobre todo a ellos; no a personajes cultos e importantes, sino a gente pobre que trabajaba.”

“Esto es lo que podemos pedir a Jesús para Navidad: la gracia de la pequeñez. “Cuentas poco, no vales nada, nunca serás amado como anhelas”, esta noche Dios responde. Esta noche te dice: “Te amo tal como eres. Tu pequeñez no me asusta, tus fragilidades no me inquietan. Me hice pequeño por ti. Para ser tu Dios me convertí en tu hermano. Hermano amado, hermana amada, no me tengas miedo, vuelve a encontrar tu grandeza en mí. Estoy aquí para ti y sólo te pido que confíes en mí y me abras el corazón”.

Los pastores creyeron en la Palabra del Señor transmitida por medio del ángel, visitaron al rey, se pusieron en camino a la ciudad de David, hallaron al Niño en el pesebre, entregaron sus ofrendas y partieron en dirección a sus pueblos sin regresar pues fueron advertidos en un sueño que Herodes ejercería represalias contra ellos.

Nosotros, los poderosos, nos-otros, los necesitados

“Aquel que abraza al universo necesita que lo sostengan en brazos. Él, que ha hecho el sol, necesita ser arropado. La ternura en persona necesita ser mimada. El amor infinito tiene un corazón minúsculo, que emite ligeros latidos. La Palabra eterna es infante, es decir, incapaz de hablar. El Pan de vida debe ser alimentado. El creador del mundo no tiene hogar. Hoy todo se invierte: Dios viene al mundo pequeño. Su grandeza se ofrece en la pequeñez.” Dice Francisco y sigue diciendo:

“¿Por qué? ¿Por qué Dios muestra su poder absoluto en un ser indefenso? ¿En alguien que para seguir viviendo necesita del calor y alimento que le da María, su madre y la protección y cuidado que le da José, su padre? Puede ser Dios, alguien que adolece de lo más elemental para sobrevivir ¿ese es el camino que vino a indicar a la humanidad?”

El camino: amar a Jesús en los pequeños de hoy

“Acoger la pequeñez también significa abrazar a Jesús en los pequeños de hoy; es decir, amarlo en los últimos, servirlo en los pobres que son los que más se parecen a Jesús, que nació pobre...”.

