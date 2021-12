Presupuesto y Bienes Personales: qué par de pájaros los dos

Cámara de Diputados durante la sesión en la que se trató la reforma de Bienes Personales (Nicolás Stulberg)

Gracias a la oposición, el Gobierno logró aprobar modificaciones al impuesto a los bienes personales en la Cámara de Diputados. La sesión había sido convocada por Juntos por el Cambio (JxC), que finalmente perdió 127 a 126 porque se ausentaron tres legisladores propios: una que dio Covid positivo en el test de rigor al entrar al Congreso, otro que se fue al casamiento de la hija en Alemania (sí, sí, ya sabemos que no la veía hacía dos años) y una tercera que estaba sacándose fotos con Mickey Mouse.

Los cambios se hicieron sobre un proyecto oficialista que venía aprobado por unanimidad en el Senado, en donde seguramente se convertirá en ley en segunda revisión antes de que termine el año. La Cámara alta había dispuesto la elevación del mínimo no imponible y una actualización anual automática por inflación. Envalentonados luego de frenar la ley de presupuesto, los opositores convocaron a una sesión especial para aprobar la reforma de Bienes Personales en Diputados, pero el Frente de Todos les hizo sentir el peso de la experiencia y los votos, negoció con la izquierda e introdujo cambios al proyecto original del Senado. Esto incluyó mantener la alícuota sobre activos en el extranjero, un punto que estaba previsto, justamente, en la maltrecha ley de presupuesto. Carambola y gol.

Más allá de la posición que se tenga sobre el fondo del asunto (es bueno, es malo, hay que aumentar, hay que bajar, es progresivo, es regresivo, etc.), el papelón opositor (medido en sus propios términos) dejó en evidencia algunas cuestiones interesantes para pensar la dinámica parlamentaria de los próximos dos años.

Primero, como se sabe desde que se conocieron los resultados de las elecciones legislativas del 14 de noviembre, no hay mayorías holgadas. El Gobierno no logró aprobar la ley de presupuesto y la oposición tuvo suficiente poder para convocar a una sesión especial, pero perdió por un voto. Ambos sectores tendrán que hacer lo que, por sus propios déficits y por el funcionamiento habitual del Congreso, no saben hacer: negociar.

Segundo, como consecuencia de ello, hay poco margen para la soberbia y las provocaciones. El discurso de Máximo Kirchner llevó al oficialismo a la derrota en la discusión del presupuesto. De nuevo, habrá distintas posturas sobre el fondo del asunto (es irresponsable no votar el presupuesto, ese presupuesto era un dibujo, etc.), pero los errores de cálculo fueron obvios. La oposición dio quórum, anticipó que votaría en contra y sugirió rediscutir a fondo el plan de gastos e ingresos en comisión. El Gobierno se negó, tensó la cuerda en un debate de 21 horas y perdió. También fue evidente la soberbia de JxC con Bienes Personales: hizo un marketing enorme de que iba a bajar los impuestos (latiguillo importante de su campaña), pero se olvidó de gestionar los votos propios y perdió.

Tercero, sin mayorías obvias y ante la necesidad de sumar cada voluntad tanto para el quórum como para aprobar leyes, abundarán las picardías reglamentarias. Como en todos los sistemas de normas, hay infinidad de ambigüedades, vaguedades y lagunas que completar. Quienes mejor manejen la práctica legislativa con la que suelen resolverse estos asuntos interpretativos tendrán mayores chances de imponer procedimientos que los beneficien.

Bloque de Juntos por el Cambio (Nicolás Stulberg)

En esto la experiencia es todo y, por ello, favorece a quienes tienen más años de vuelo. Pero no son solo los oficialistas. Graciela Camaño, Mario Negri, Julio Cobos, Graciela Ocaña, Fernando Iglesias, Paula Oliveto, Margarita Stolbizer y Pablo Tonelli, por mencionar solo algunos de la Cámara de Diputados, son opositores experimentados. En ellos deberían apoyarse los novatos, que apenas si conocen el reglamento, como también quedó en evidencia esta semana. No será fácil, pues las jefaturas de bloque y del cuerpo se repartieron entre amigotes. Además, salvo Stolbizer, las mujeres que mencioné no encontraron espacios de liderazgo real, a pesar de que la propia Camaño propuso como autoridades de la Cámara a las ex gobernadoras María Eugenia Vidal y Roxana Bertone, quienes dijeron “gracias, pero no gracias”.

De allí que mueva a risa la queja del Diputado Rodrigo de Loredo, flamante jefe del bloque Evolución (de Martín Lousteau) y aspirante a halcón que encabezó la fractura de la bancada de la UCR, de que “si se organizara un campeonato intercontinental de picardías, el bloque oficialista lo ganaría”. Bienvenido al planeta Tierra, legislador. La próxima recuerde avisarle a su mano derecha, la Diputada Gabriela Brouwer De Koning, que en el Congreso el bacalao se corta en diciembre y que Disney es mucho más lindo en octubre.

Y, para ser clara, el problema no es el kirchnerismo ni, como les gusta decir, el populismo. No es, como quisieron apuntar algunos, que la oposición esté enfrentando un monstruo tramposo y genial. En este sistema de reglas, el quórum en Diputados es 129 y las leyes se aprueban por mayoría absoluta de los votos emitidos. Es así para los kirchneristas, los radicales, los cambiemitas, los libertarios y los troskos. Hay que juntar los fichines que exige el reglamento, el que tiene más gana y es aconsejable saber cuántos porotos se tienen antes de hacerse el listo, no después.

Cuarto, divide y perderás. Si la estrechez numérica obliga a acordar, si no hay margen para la soberbia y si las minucias reglamentarias son definitorias, es crucial que oficialismo y oposición funcionen, en lo posible, como dos grandes bloques. Es una obviedad: no es lo mismo negociar entre dos o cuatro que entre 12 o 15. Acá sí el oficialismo es rey: nadie es más eficaz para sumar voluntades que el movimiento peronista.

Máximo Kirchner durante el debate del Presupuesto (Télam)

Es lógico que las internas de JxC estallen de cara a las presidenciales de 2023, pero la ruptura del interbloque en 10 (incluyendo la que ya mencioné en la UCR), la proliferación de monobloques y las rencillas entre palomas, torcazas y pretensos halcones conspiran no ya contra los intereses opositores, sino contra la posibilidad general de lograr diálogos fructíferos que permitan aprobar normas necesarias para mejorarle la vida a las personas. Si a eso se suma que, como vimos, muchos bloquecitos son conducidos por inexpertos, pues peor aún.

La Argentina enfrenta problemas graves, complejos e inter-temporales (pobreza, deuda, inflación, inseguridad, etc.) que, por su propia naturaleza, exigen políticas consensuadas. Eso es algo que no sabemos hacer. El sistema institucional (en especial por el juego de suma cero que, como vimos acá, genera el hiperpresidencialismo) no está pensado para el consenso. A esto se suma, ahora, una dinámica de mayorías ajustadas en el Congreso. El fracaso de la ley de presupuesto para el oficialismo y la curva que se comió la oposición con Bienes Personales son ilustrativos de lo que ello significa.

Que la democracia gana cuando nadie tiene mayorías propias para imponer sus preferencias es solo una verdad nominal: linda para ilusionar en las clases de instrucción cívica, difícil para gobernar la realidad. Que ese ideal corporice en la democracia de todos los días sin producir encerronas depende de cualidades deliberativas de escucha, humildad y diálogo que en nuestra dirigencia (¿en nuestra sociedad?) no abundan.

