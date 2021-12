Consumidores o consumidos

Las fiestas son blanco de un consumo excesivo (REUTERS/Alex Filipe)

Estos días son blanco de un consumismo extremo, mediado por la Navidad, cada vez más alejada de su significado de origen. Basta sólo con una recorrida por los centros comerciales para comprobar la “necesidad” de la gente de acceder a los objetos que ofrecen para lograr el objetivo de las marcas: consumir.

Hace más de una década, Beatriz Sarlo, en su artículo “El centro comercial”, describía características del shopping-center. Explicaba que ya que no importa cuál es su tipología arquitectónica, es un simulacro de ciudad de servicios en miniatura, donde todos los extremos de lo urbano han sido liquidados: la intemperie y el claroscuro, producto de la colisión de luces a gran escala producida por los edificios de varios pisos. Como en una nave espacial, comparaba Sarlo, es posible realizar todas las actividades de la vida: se come, se bebe, se descansa y se consumen símbolos y objetos, pero también, se pierde con facilidad el sentido de la orientación: lo que se ve desde un punto es tan parecido a lo que se ve desde el opuesto.

La ciudad no existe para el shopping, que ha sido construido para remplazarla. Este olvida sus alrededores; no sólo cierra su recinto a las vistas de afuera, sino que irrumpe, como caído del cielo, en una manzana de la ciudad a la que ignora. Y si bien el shopping muchas veces ocupa un espacio marcado por la historia, como el reciclaje de viejos edificios por ejemplo, lo usa como decoración y no como arquitectura, ya que el shopping es todo futuro: construye nuevos hábitos, se convierte en punto de referencia, acomoda la ciudad a su presencia y acostumbra a la gente a funcionar en él.

Marc Auge, autor de “Los no lugares”, dentro de los cuales incluye al shopping, plantea que el índice de consumo es el índice de salud de un país porque se dirige a individuos-tipo, que son la imagen de los consumidores. Esto conlleva a una sobrevalorización constante de la imagen y, por ende, los que están en la TV tienen una forma de existencia más fuerte, aparente, por cierto, pero sin embargo existen por estar en la pantalla. En definitiva, quien triunfa en la sociedad es el que tiene fama y/ o poder y su mejor carta de presentación es su capital .

Una publicidad de marca de celulares, hace un tiempo, decía: “Una gran desilusión se compensa con un regalo”. Cabría preguntarse si todos los inconvenientes que enfrentamos a diario pueden tener tan fácil solución.

En función de lo planteado, la sociedad se convierte en una dicotomía: consumidores o consumidos; quienes acceden a los objetos materiales que se consideran urgente tener o quienes no acceden por la escasez económica cada vez más profunda.

Esta cultura light, esta glorificación de lo superficial y esta incertidumbre de las circunstancias muchas veces impiden buscar criterios sólidos o tomar conciencia para poder encontrarse con los otros de la manera más profunda y más sana.

Y, si bien el consumo no sólo es ineludible, sino que es necesario, deberíamos tratar de ir tomando conciencia de los procesos que se van dando en la sociedad, de los mecanismos que se operan para que el sujeto deje de ser tal para convertirlo en un individuo consumista.

No está mal querer vivir mejor, esto es, tener las comodidades para una vida más confortable: aire acondicionado, calefacción, vacaciones que permitan un tiempo de ocio o lo que cada uno crea que necesite. Ahora bien, es cada uno quien debe establecer las prioridades en su propia vida, de lo contrario, sólo será una carrera contra todos y contra nadie que nunca se podrá superar o sólo podrán hacerlo unos pocos. La carrera deberá ser con uno mismo, con elecciones diarias, con demandas, pero también con deseos que se puedan satisfacer, con consumo, pero como medio para vivir mejor y no como fin en sí mismo. La responsabilidad individual y social será la base para convertirse en sujetos críticos capaces de elegir lo que más le conviene a cada uno y a la conformación de una sociedad más igualitaria.

