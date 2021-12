La Corte y el Consejo de la Magistratura

Ricardo Lorenzetti, Juan Carlos Maqueda, Carlos Rosenkrantz y Horacio Rosatti

Hasta la reforma constitucional de 1994, a los jueces federales, tanto a los de la Corte Suprema de Justicia de la Nación como a los magistrados inferiores, los designaba el Presidente con el acuerdo del Senado. Si bien así sigue siendo, desde esa modificación efectuada a la Carta Magna, cuando es necesario designar a un juez inferior interviene previamente el Consejo de la Magistratura, que debe convocar a un concurso de oposición y antecedentes para seleccionar a tres magistrados y elevar la terna al Primer Mandatario, quien debe luego escoger a uno y obtener el acuerdo senatorial.

Significa entonces que el Consejo de la Magistratura tiene como principal función la de seleccionar jueces inferiores ; pero el constituyente también le ha asignado otras importantes atribuciones, como por ejemplo la de ejercer facultades disciplinarias respecto de los jueces inferiores , iniciar el procedimiento de remoción de los mismos y administrar los recursos asignados al Poder Judicial.

El constituyente reformador de 1994 ha colocado a este órgano dentro de la órbita del Poder Judicial, lo cual no es malo en sí mismo, si no fuera porque no es republicánamente sano que la misma Ley Suprema establezca que un órgano con tan relevantes potestades, además de estar integrado por jueces, abogados y representantes del ámbito académico, incorpore a políticos en su seno.

Por otra parte, si bien la Constitución Nacional le ha delegado al Congreso la potestad de decidir qué cantidad de integrantes de cada uno de esos estamentos debe haber en el Consejo, dispuso que es necesario que exista un equilibrio entre ellos, de modo tal que ninguno de ellos prevalezca sobre otro.

Pues la primera ley que sancionó el Congreso al respecto fue la 24.937, según la cual el Consejo de la Magistratura debía estar integrado por veinte miembros: su presidente debía ser el de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, y además tendría otros cuatro jueces, cuatro abogados, ocho legisladores, un representante del Poder Ejecutivo y dos del ámbito académico y científico. Esa composición fue modificada durante la presidencia de Néstor Kirchner a instancias de la entonces senadora Cristina Fernández , y a partir de allí se estableció que el Congreso tendría trece miembros (seis legisladores, un representante del Poder Ejecutivo, tres jueces, dos abogados y un académico).

El Consejo de la Magistratura (Maximiliano Luna)

Como se observa, con esta ley la cantidad de “políticos” duplicaba a la de jueces y triplicaba a los abogados, generando una supremacía de ese estamento, a tal punto que el Consejo de la Magistratura podía funcionar con la sola presencia de los “políticos” que formaban parte de él, ya que para ello se requerían apenas siete miembros, y había justamente siete integrantes de la corporación política.

Pues esa falta de equilibrio en la integración del Consejo de la Magistratura es la que ahora fue declarada inconstitucional por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, la cual además dispuso restituir la vigencia de la primera ley que el Congreso sancionó con la integración de este relevante órgano del Poder Judicial , la que preveía que eran veinte sus integrantes, y que debía ser presidido por el presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

Así entonces, a partir de esta declaración de inconstitucionalidad de la ley vigente inspirada por el kirchnerismo, el máximo tribunal exigió ahora al Consejo de la Magistratura que en cuatro meses adopte las medidas necesarias para designar a los siete miembros restantes y necesarios para completar la cantidad de veinte.

Si bien el Congreso de la Nación tendrá la potestad de sancionar una nueva ley al respecto, mientras ello no ocurra, el Consejo de la Magistratura funcionará con una integración en la que los “políticos” que forman parte de él serán menos que los jueces, abogados y académicos. Ello es definitivamente una bocanada de aire para un asfixiado sistema republicano, al cual, la sola presencia de políticos dentro del Poder Judicial, lo lastima profundamente.

