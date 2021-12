Prospectiva global y nacional: el sonido del silencio

Si se sigue con la exclusiva lógica de la competencia electoral y de “la culpa la tiene el otro”, las opciones de mejora se reducen casi a cero

Aunque muchos sectores proclives a las corrientes globalizantes proclaman que la disputa China-EEUU comprende sólo el espacio económico-tecnológico, otras corrientes están convencidas de que la disputa se desarrollará en todos los planos, sin descartar guerras regionales cruentas por disputas sobre recursos o posiciones estratégicos (Taiwán, entre otros). Mientras tanto, seguirán las guerras híbridas (en el lenguaje norteamericano) o las guerras irrestrictas (en el lenguaje chino), donde los conflictos se desarrollan en cualquier espacio material o virtual (ciberguerra). China viene disminuyendo su crecimiento económico; en Europa rebota la economía, pero sólo en algunos países y en determinados sectores; EEUU sigue agrietado políticamente y con inflación alta. Esta época VICA (volátil, incierta, compleja y ambigua) se caracteriza por la acelerada interacción de toda la información global, que afecta los espacios sociales, económicos y políticos, produciendo múltiples interdependencias de alta volatilidad y vulnerabilidad. El mundo está aprendiendo rápidamente a gestionar las sucesivas crisis en escenarios de mayor inestabilidad; en la prevención de conflictos, en el combate contra la pobreza, frente a la inestabilidad financiera o a la degradación ambiental. Siempre guiado por la defensa de los intereses nacionales y no por principios ideológicos.

Las principales tendencias globales, previsibles para el 2022, seguirán siendo el desarrollo incremental de las nuevas tecnologías, con evidentes problemas de generación de empleo, aún en entornos de creación de nuevas oportunidades. Todos los países están transformando aceleradamente sus modelos educativos y de capacitación masiva, para adaptarse a los fenómenos que generan las nuevas tecnologías. Los cambios en los modelos de urbanización tienden a la descentralización de las grandes urbes, con los consiguientes cambios de la ocupación territorial. Los sistemas de salud, públicos y privados, también estarán sometidos a reestructuraciones motivadas en búsqueda de mayor eficiencia y mejores resultados prácticos. La economía circular y la eficiencia energética serán los ejes convocantes para la mejora ambiental. El Estado ha adquirido relativamente mayor influencia global, aunque su eficacia y eficiencia, se presente muy dispar en cada país. Se profundizará un mayor control de la sociedad por medio de las redes sociales, la inteligencia artificial, los algoritmos de consumo y de vigilancia social, en la medida que se incrementen las diferencias sociales, en orden a evitar fuertes desbordes que impliquen un descontrol político.

La Argentina es un país de un tamaño importante, cuya superficie contiene la de numerosos países del mundo. A igualdad de superficie, nuestro PBI per cápita, población y exportaciones son bastante inferiores a la media de esos mismos países: el PBI por habitante es 3 veces menor, las exportaciones por habitante 9 veces menor y las exportaciones por PBI 3 veces menor. Eso revela que, si adoptamos un modelo de desarrollo lúcido y coherente, podemos crecer significativamente y a “tasas chinas”. Nuestro país es un proyecto inconcluso; el sector agropecuario genera divisas, pero solo influye en un 12 % en el PBI y aporta poco al empleo. Somos un país de industrialización intermedia, ubicado 25 entre las economías industriales, donde las 10 primeras conforman el 70% del PBI industrial mundial y las primeras 30 configuran el 90%. Debemos destacar que la manufactura es propiedad de pocos países, aunque el nuestro no esté tan avanzado. El mundo está transformándose aceleradamente porque el conocimiento es el pívot del futuro de la producción del siglo XXI, pero cuya base del siglo XX sigue siendo muy importante. El problema argentino es la falta de un modelo de desarrollo para el Siglo XXI. Nuestros actuales sectores no alcanzan para generarlo en forma sostenida, porque no se termina de resolver la gran contradicción: los que generan divisas reducen el empleo por tecnología y los que generan empleo son demandantes netos de divisas, generando la famosa “restricción externa”. No sería tan difícil resolverla si hubiese un clima favorable a las inversiones y el Estado diseñara, en acuerdo con de todos los actores sociales, un plan para encararlo, ya que la voluntad general solo es construible por el compromiso entre partes diferentes. Hacerlo por decreto de un partido o coalición electoral no tiene ningún sentido. Solo dialogando interna y externamente se podría avanzar, en el marco de una correcta estrategia geopolítica. Si Argentina no toma conciencia cabal de la nueva situación internacional, apartándose de gestiones públicas y políticas perimidas, estilo siglo XX, las “soluciones” que vayamos encontrando al estado de crisis permanente, no resultarán de ningún consenso interno, ni tampoco de un golpe del mercado, sino que ocurrirán por efecto de presiones externas, que siempre intentarán quitarnos una porción de soberanía nacional.

Si el país sigue su actual rumbo habrá crecientes problemas hasta para mantener las actuales fuentes de empleo . Divisas en el BCRA hay muy pocas. Los pagos de las deudas, legítimas o ilegítimas, son un grave problema en curso. La situación social, con un 50 % de pobreza trae dificultades mayores; el clima social está afectado por la impaciencia popular y las diversas manifestaciones de la “guerra civil molecular”, que angustia a toda la población. El crimen organizado ha desplazado al Estado en numerosos espacios urbanos. En este clima nadie invertirá, y la torta se achicará. Dicen que el país está creciendo a un ritmo veloz, cuando solo se trata del clásico rebote que nos retrotrae al punto de partida anterior a la pandemia, de por sí, bastante bajo. Pero debe considerarse que este crecimiento no es parejo y por el contrario sigue la tendencia de concentrar los beneficios en cada vez menos actores económicos, acrecentando las diferencias sociales.

Negar los problemas, postergar las soluciones, seguir emparchando con medidas cortoplacistas, crear falsas esperanzas, seguir los mismos razonamientos de antaño en un mundo cambiante y complejo termina reduciendo las opciones posibles. Si se sigue con la exclusiva lógica de la competencia electoral (de corto plazo) y de “la culpa la tiene el otro”, las opciones se reducen casi a cero, porque así es imposible gobernar, ya que el “bloqueo” mutuo, sólo beneficia al stau quo . No es sencilla la tarea de mirar hacia adelante. La toma de decisiones bajo condiciones de volatilidad y vulnerabilidad requiere el mayor conocimiento posible del futuro, que ya no puede deducirse como una prolongación lineal del presente ni como una continuación del pasado (la historia, la experiencia). Tenemos que prever y prevenir el futuro, anticipar escenarios, utilizando una visión estratégica, estudiando y explorando todas las tendencias, de las cuales no surgirá una “receta única”, sino un conjunto de opciones que muestren riesgos y oportunidades.

Dicen que breves instantes antes de un terremoto disminuye misteriosamente la sonoridad ambiental, una especie de sonido del silencio, que anuncia grandes transformaciones y que nadie se atreve a perturbar ese silencio, esperando el desenlace. Casi una descripción de la política local, en la cual las placas tectónicas del sistema siguen moviéndose, aunque públicamente no se note. Las operaciones cruzadas dentro las cúpulas dirigenciales son de exclusivo interés interno; emiten opiniones que todos oyen, pero que nadie escucha, porque hablan sin decir casi nada de interés público. El silencio popular es un sonido contenido, antesala de un desenlace, que podría llegar a ser un terremoto político, predecible en su comienzo, pero que nunca se sabe cómo va a terminar.

Las dos coaliciones están posicionándose para sus ridículas “grandes batallas electorales”, que también se juegan externamente, en el plano geopolítico, donde tenemos graves problemas, ya que las señales emitidas de día se borran durante la noche. Desairar sistemáticamente a los vecinos o los “grandotes del barrio” por razones ideológicas es tirarse un tiro a los pies. Todas esas vacilaciones rayanas en la incoherencia son la simple expresión de líneas internas contradictorias e insalvables, y así no se puede vivir eternamente.

El arreglo con el FMI es un acto que evitará el default, pero que no augura confianza ni inversiones. Independientemente de las mayores o menores exigencias que se acuerden, todo transcurrirá según los caminos clásicos. Tanto TODOS (incluida CFK), como JUNTOS, según las manifestaciones de sus voceros económicos, ya han aceptado el diseño básico del mismo. El ajuste, que se llamará “acuerdo para el desarrollo” (u otras variantes políticamente correctas) lo pagarán, una vez más, la clase media, los trabajadores, los jubilados, las pymes, los estatales, los planeros, o sea, los de siempre. Los refinados e hipócritas mecanismos para que no se note tanto el ajuste son tres: el que impactará a todos se realizará manteniendo alta la inflación, que irá reduciendo paulatinamente los ingresos populares. Como la rana, la acostumbran a un aumento lento del agua de la olla y termina cocinada, sin saltar afuera. Un salario que puede comprar hoy 100 pizzas, al cabo de dos años, solo podrá comprar 70, pero ya estará resignado. Receta clásica para manejar y controlar las crisis eternas. La clase media, además, se verá también afectada por el ajuste de tarifas de los servicios y por la devaluación del dólar oficial, que impactará directamente sobre bienes de consumo con componentes importados. La mayoría de los argentinos sufrirán un ajuste entre leve y fuerte. Como el ajuste no lo hará la política, la ineficiencia del sistema proseguirá.

La política actual padece un gran déficit de capacidad estratégica para pensar el futuro, acrecentado por elecciones bianuales que no permiten resolver ningún problema, cuando cada parte sólo quiere imponerse a la otra parte. Sin procedimientos integradores en el marco de amplios acuerdos, seguirá la decadencia. Habría que preguntarles a los líderes principales si es más legítimo, defender la pureza ideológica y con el ello el capital simbólico de cada fracción, a costa de la ineficacia de su gestión, o intentar dejar de lado su majestuoso egoísmo personal para asumir una mayor responsabilidad, facilitando acuerdos que permitan resolver los acuciantes problemas de los votantes, incluyendo los propios. Tenemos demasiado problemas como para seguir jugando a los privilegios de tan pocos.

