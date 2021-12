Segundas intenciones: qué escondió Cristina Kirchner con este acto

(Franco Fafasuli)

En la Argentina, con la democracia no se come, no se cura, ni se educa. La misma corriente que en Capital Federal llevó como cabeza de lista a un radical alfonsinista, y cuya vicepresidente hizo ovacionar a Raúl Alfonsín en la plaza, no honra el lema del primer presidente de esta etapa democrática, ni se hace cargo de su parte en el fracaso socioeconómico del país reflejado en sus más de 18 millones de argentinos pobres -casi 44 por ciento de la población-; sus 116 mil muertos por covid; y un sistema educativo que deja a los jóvenes inermes ante la vida y sus desafíos.

Pero en lugar de mirar de frente el saldo catastrófico de sus políticas, el Gobierno opta por autocelebrarse -con subsidio musical y transporte gratuito- ya que el objeto de esta fiesta de la democracia es la autocomplacencia, la autoalabanza, por logros imaginarios. Un escenario para presentarse como paladines de banderas que sólo se esgrimen para la tribuna.

Con el acto de hoy quisieron instituir a la democracia como botín de una facción cuando debe ser patrimonio de todos. Una parte no puede apropiarse de lo que fue una lucha del conjunto. El oficialismo reitera así lo que hizo en el Bicentenario de Mayo: sectarios y excluyentes, pretenden imponer una interpretación sesgada de la historia.

Pero la verdadera intención no confesada de este acto fue la de usar la democracia y los derechos humanos como tapadera del arreglo con el Fondo Monetario Internacional. En vez de encabezar una negociación pública, expresión de la voluntad de la Argentina de homologarse con las instituciones multilaterales de crédito, en el marco de un programa de normalización de nuestra economía, quieren camuflar este trámite con actos seudo nacionalistas que no apuntan a la defensa del interés de los argentinos sino al de su PARTE (como llamó Alberto Fernández a su grupo político, casi una confesión).

El partido que fundó Alberto Fernández

Algo que a un estadista lo honraría a ellos les da vergüenza porque razonan en términos electorales cortoplacistas. Y aun así pierden, como se demostró el 14 de noviembre pasado. De tanto hacerse los izquierdistas y luego traicionar banderas, hasta se las han dejado arrebatar por el trotskismo al que han convertido en tercera fuerza. Una nueva originalidad del kirchnerismo.

De paso, CFK incurrió en el reclamo de voto calificado que le endilgan a la derecha, cuando -en el día de la Democracia- acusó a los que no los votaron de irracionales y tontos: “Hay que meter el voto racional e inteligentemente”.

En las últimas elecciones no ganó ningún partido; ganó la sorpresa: el mensaje para todos fue que se unieran para formular un proyecto de país, pero el sectarismo oficial y la división de las distintas expresiones de la oposición confirman que en este presente de la Argentina lo que está al mando de la política es la ambición personal.

No hay autoridad, no hay liderazgo en ninguno de los campos como para sostener la unidad, por eso tanto oficialismo como oposición se resquebrajan. Porque todo poder no referenciado en una autoridad es divisible por dos.

Esta falta de unidad política nos fragiliza tanto o más que las variables económicas en las negociaciones con el FMI porque la Argentina se muestra como un país que no puede garantizar el cumplimiento de los contratos contraídos debido a que su clase política está enfrascada en sus internas.

“NO SE HAGAN LOS GILES”

Cristina Kirchner supone que con la fiesta del viernes puede engañar jugando el doble juego de apoyar y diferenciarse al mismo tiempo de la presidencia que ella gestó. Por eso su tono desafiante y por eso increpó al Presidente públicamente. En el acto -donde no faltaba Oliver Stone como signo de que todo era ficción-, ella actuó de ala izquierda, queriendo aparecer públicamente como opositora a su propio gobierno para ir creando las condiciones que le posibiliten en un futuro promover a otro candidato para tratar de engañar por segunda vez a la sociedad.

El mismo espíritu faccioso que la mueve en lo interno lo proyecta al exterior. Por eso le faltan el respeto al Brasil, como antes lo hicieron con Uruguay y con Chile, dándole tribuna al representante de un sector en vísperas de un proceso electoral.

DERECHOS HUMANOS COMPRADOS

Los derechos humanos se defienden en tiempo presente. Lo que desarrolló el kirchnerismo no es una política de derechos humanos sino una lectura del pasado, una apropiación de la memoria colectiva y, el mayor fraude, un relato destinado a la cobertura y protección de exacciones presentes.

A los derechos humanos los K los compraron como se compra una marca registrada. Lucha por los derechos humanos hubo en los años de dictadura. Ahora, en el 90 por ciento de los casos, hay demagogia, oportunismo o militancia rentada en ONG financiadas nacional e internacionalmente.

A los desaparecidos, luchadores, más allá de haber estado equivocados en su metodología, los mataron dos veces, una vez la dictadura y ahora sus familiares al permitir que sus nombres sean usados para facilitar y encubrir un próspero capitalismo de amigos, que dejó en la marginalidad a millones de argentinos, a pesar del concepto de Cristina en su discurso: “Incorporamos a millones de ciudadanos a la inclusión social”.

¿Cómo hablar de derechos humanos, además, cuando se ha violado el primero de esos derechos que es el derecho a nacer? ¿Cómo hablan de derechos humanos los que actúan como comentaristas frente al flagelo de la criminalidad que hace estragos en los sectores más humildes de la sociedad? La seguridad también es un derecho humano fundamental y una de las primeras libertades pues todo carece de sentido cuando no se es capaz de defender la vida de la persona humana.

¿Y qué clase de presidencia de un organismo internacional de derechos humanos como la comisión de la ONU puede ejercer un gobierno que no los garantiza en su propio territorio? Salvo que una vez más se deje utilizar al país como instrumento de una disputa que se dirime en un tablero geopolítico mundial, cuyas reglas este gobierno ha demostrado desconocer por completo.

EL VERDADERO MENSAJE DEL DÍA DE LA DEMOCRACIA

El verdadero mensaje por este Día de los Derechos Humanos y de conmemoración del restablecimiento de la Democracia en la Argentina lo dio Esteban Bullrich el jueves en el Senado. Un mensaje impregnado de una grandeza de espíritu que vuelve más notoria aun la mezquindad del acto pergeñado por el oficialismo.

Por eso me permito citar unos párrafos de la despedida del Senado de este hombre digno y valiente, y de su llamado a la unidad. La humildad llevó a Bullrich a hacer la autocrítica que los que estaban en la plaza de fiesta deberían haber hecho y no tienen la honestidad de hacer:

“...me gustaría que se recordara de mi paso por este cuerpo la búsqueda constante del consenso a través del diálogo. (...) Ese es, para mí, el valor más importante y a la vez más escaso de la política argentina (...) Esa falta de diálogo trasciende estas paredes, vivimos en un país enfocado en la grieta y en el debate violento, un país en el que la gente de bien escapa de la política, la desprecia y la condena. (...)

Nuestro país clama por consensos. Los números de pobreza, la falta de desarrollo, los jóvenes que se van del país, la catástrofe educativa y la continua y prolongada postergación de nuestros sueños, producida por un estancamiento del que somos culpables los políticos y no los argentinos, nos obligan a gobernar diferente. Todos hemos sido culpables de gobernar con tapones en los oídos, todos, nosotros también. No hay más tiempo para eso. Nadie tiene más tiempo para que juguemos a no ponernos de acuerdo.”

Por todo ello, frente al “esta vez vamos a reventar la plaza en serio”, o al “Cristina no tengas miedo”, hay una Argentina que está sola y monologa en espera de “alguien” con quien pueda dialogar.

