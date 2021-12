Que la Patria os lo demande

Una vez más juró una nueva camada de legisladores nacionales. En realidad no tan nueva, ya que en el recinto se vieron muchas caras que se reciclan: de gobernadores a senadores, luego a diputados, en todas las combinaciones imaginables.

Las tradicionales fórmulas que figuran en el artículo 10 de los reglamentos de ambas Cámaras refieren a juramentos por la Patria, por Dios, por los Santos Evangelios, sus combinaciones, y alguno también sin esos aditamentos. Los legisladores deben optar por alguna de estas fórmulas preestablecidas.

Sin embargo, todos por mandato constitucional deben jurar obrar de conformidad con lo que prescribe nuestra ley máxima. Esta vez como otras, a los juramentos reglamentarios, se agregaron una cantidad de complementos, algunos más sensatos y otros más absurdos, junto con otros definitivamente falaces como el insistente reclamo por los 30.000 desaparecidos que no fueron tales. En ese sentido, y sólo como acotación, deberíamos preguntarnos qué se puede esperar de aquellos que dan el puntapié inicial de su mandato legislativo sosteniendo una falacia comprobada, que llevó a una estafa a la sociedad por décadas.

En un contexto político como el de Argentina caracterizado por una obstinada adicción por los relatos mentirosos y una endémica falta de respeto a toda norma, una vez más la ciudadanía presenció el triste espectáculo de legisladores llenando el recinto con discursos de barricada, como si ese fuera su único y definitivo minuto de gloria en un mediocre programa de búsqueda de talentos. Muchos de los que soñamos con una Argentina diferente creemos que el talento de nuestros funcionarios debe estar al servicio del bien común más que de intereses o ideologías particulares, y se debe demostrar de otra manera.

Pero quizás la reflexión más importante que surge de este acto de juramento es comprender qué significa ese cierre que con solemnidad que indica: “Si así no lo hiciereis Dios y la Patria (o sólo la Patria, según la fórmula de juramento) os lo demande”.

Dejando de lado el diálogo íntimo y personal que cada uno tenga con Dios, algo que la ciudadanía nunca sabrá, la gran pregunta es cómo la Patria puede demandar el incumplimiento de los servidores legislativos (y por extensión de todo otro representante en quien que el Pueblo de la Nación delega la acción de gobierno).

Y aquí cabe una reflexión. Si a un ingeniero le falla el cálculo estructural y se derrumba un puente o un cirujano comete un error que cuesta la vida de un paciente debe enfrentar demandas de mala praxis y debe hacerse cargo de las consecuencias. Entonces, ¿quién paga la mala praxis de legisladores y otros funcionarios? La respuesta es obvia, la pagamos entre todos, de muchas maneras. Si se diluye semejante responsabilidad, el sistema se transforma en una vía libre a apartamientos de lo constitucional, descuidos intencionales, transas políticas y fracasos sin consecuencias, sumados a enormes privilegios. Poner fin a esa mala praxis recurrente sería un paso enorme de madurez política de nuestra sociedad. Pero, ¿cómo?

Es cierto que no se puede ni debe judicializar cada acción de gobierno, ni cada error legislativo, sería imposible gobernar, pero tampoco debe tolerarse con los ojos cerrados el mal desempeño instalado como práctica habitual, que en total impunidad, perjudica a todos. Y esto vale tanto para el oficialismo como para la oposición. Entonces cabe preguntarse cuáles son los mecanismos, si los hay, para que ese juramento que los legisladores realizan el día que toman sus bancas, que debería ser sagrado y no sólo de forma, sea cumplido y en un todo respetado.

Los cultores de la vieja política suelen decir que para eso está el voto, y que el castigo de la ciudadanía al incumplimiento del rol se da través de la no elección siguiente. Muchos pensamos que no es suficiente. Los vericuetos del sistema electoral actual, las listas sábana, la falta de un sistema de ficha limpia generalizado, los comportamientos corporativos y mañeros, propios de un estilo de hacer política que no condujo al país a nada bueno, todo tiende a impedir que se aplique esa simple lógica de premios y castigos.

La mayoría de las veces los ciudadanos se ven impedidos de realizar un voto positivo en total libertad para dejar de lado a los servidores públicos que de tantas maneras posibles no han honrado su juramento. En otras palabras, en Argentina siempre se termina votando por la lista percibida como menos mala, aunque luego resulte una bolsa de gatos donde se refugian personajes dañosos y, en ciertos casos, de dudosa reputación.

De ahí la gran importancia de una reforma integral del sistema electoral y del sistema político en general, que ponga punto final a todos estos desvíos. Es sabido que esa reforma y otras reformas imprescindibles, no serán sencillas por los intereses que tocan, pero deben estudiarse e intentarse, teniendo en cuenta que los NOES de hoy pueden ser los SÍES de mañana.

Entonces, ¿qué le queda a la ciudadanía en el aquí y ahora? Informarse, comprender la situación, salir de la apatía, tomar valor, romper paradigmas y convertirse, como en los países con democracias más avanzadas, en esa “Patria que demanda” en paz, pero con firmeza y determinación, el servicio honesto de todos los funcionarios, orientado al bien común, dentro de la ley y la Constitución.

Ya sucedió en las calles en forma espontánea con el intento de expropiación a Vicentín, o la fallida reforma judicial, entre otros tantos abusos desde las esferas del poder. Es hora de hacerlo en forma organizada, como ciudadanía comprometida, con cada tema de interés común que se pone en discusión sobre la mesa política.

Estamos en la era de la comunicación digital y el poder de los ciudadanos comprometidos puede y debe expresarse tanto a través de organizaciones intermedias, o libremente en la calle, en las redes, en los medios y en los ámbitos educativos. La libertad de expresión está amparada por la Constitución Nacional.

No alcanza una vez cada dos años castigar o premiar el desempeño de los funcionarios. El control ciudadano debe instalarse como práctica habitual y virtuosa y realizarse, cada día y con cada tema. El gran desafío de todos es hacer algo diferente a lo que hemos hecho hasta ahora.

SEGUIR LEYENDO