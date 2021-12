La concentración de la riqueza es la verdadera gestora de la pobreza

Movilización a Plaza de Mayo por el Día del Militante

Nuestra sociedad genera hoy ricos de a miles y pobres de a millones, las discusiones políticas son sólo cortinas de humo para disimular el saqueo. Por cada decena de villas que abrazan carencias se construye un barrio privado para premiar a los responsables de haberlos empobrecido. Donde la política conduce a los ricos hay progreso, donde los dueños son ellos crece la indigencia.

Peronismo, radicalismo, liberalismo y otras telas floreadas de denuncias ocultan la ejecución a conciencia de un plan perverso donde los que se creen superiores -los vivos de turno- trabajan de llevarse lo que pueden, convencidos de tener derecho para hacerlo. En la vida es “por amor o por plata”, “por amor” es la patria y “por plata” las miserias que la hieren.

Hay períodos de crecimiento económico que dividen épocas, hubo tiempos de gloria surgidos de gigantes de la historia y etapas de decadencia logradas por personajes pequeños. El economicismo es una enfermedad social, implica reducir la vida a las reglas de la subsistencia, es degradar al ser humano, no porque carezca de necesidades sino porque no son ellas la razón esencial de su existencia. Ser liberal implica una concepción política trascendente, ser libremercadista es una degradación de aquel concepto que implica una dedicación exclusiva a defender el interés de los poderosos de turno. Causan gracia cuando la juegan de historiadores, no todos pero sí los que esencialmente son dependientes de los grandes negocios y los bancos. Economistas de ricos, explican el empobrecimiento social como una consecuencia de la modernidad, el atraso como una versión de lo nuevo y la miseria como un logro de la tecnología. En fin, son muy creativos, como todo esclavo que intenta disfrazarse de ser libre. Los más anti pueblo dicen “setenta años” y acusan a la democracia, no se animan a decirlo, lo disfrazan con datos menores.

Los más jóvenes repiten la estrofa del himno de la dictadura, esa que dice que fue el estallido del plan Gelbard, el rodrigazo, y que los más de cuarenta mil millones que robó el Proceso son un detalle que no tiene importancia. La dictadura ingresa con una deuda de seis mil, la llevan a cincuenta mil, y la culpa es del peronismo. Desde el 45 al 66, el peronismo gobernó trece años, ellos el resto o sea diez y ocho. Y dicen “setenta”, tomando la muerte del General como un detalle menor, lo transfiguran en “rodrigazo”. Son economistas, no suelen dar para más. Los excesos tienen esa dura consecuencia, son como los jíbaros, achican los cerebros y ahora estamos prisioneros de enfermedades extremas, la primera es la concentración, esa que va dejando en manos de los bancos las cadenas de todo, de farmacias, panaderías, almacenes, bares, quioscos, de todo tipo de negocios que antes estaban en manos de ese universo titulado “clase media”.

La concentración reduce el número de ricos, incrementa el de sus empleados y dependientes pero especialmente, multiplica la miseria y el número de los caídos. Los bancos ya no dan créditos, dato clave de ataque a la clase media. Sucede que el banco prefiere convertirse en propietario de los negocios y las cadenas disminuyen gastos y también destruyen cultura, diversidad y creatividad.

Además está el fenómeno del mundo de asalariados con salarios que se volvieron misérrimos aún en el de los empleados más exitosos. Un periodista elegante y de moda me hablaba asombrado de sus limitaciones económicas. La relación entre el salario y el esfuerzo se fue disolviendo, el poder del dinero se impone con cierto desprecio por el derrotado y algunos, muchos, recién ahora se dan cuenta de que habitamos del lado de los pobres. Muchos nos confundimos imaginando que había un lado más digno que el otro. Pero era sólo un síndrome de Estocolmo, de esclavitud, de dependencia, en el cual el sistema es bifronte y esa fractura permite ignorar sus efectos. Existen ricos ignorantes y competitivos, personajes menores y culposos, vengativos, como si antes de sus golpes de Estado, la injusticia de una nación integrada les hubiera impedido ser tan ricos como soñaban.

No se puede ni se debe recordar de dónde venimos, implica desnudar el saqueo, el robo, las privatizaciones, robos disfrazados de inversiones, regalos a pura coima. Aquellos bienes construidos entre todos, luz, gas, ferrocarriles, aeropuertos, autopistas, resultaron apropiados por vivos de la época que se los repartieron como caramelos. Nos tiraron unos pesos, vivimos el sueño del uno a uno, que no era el de Gelbard apoyado en el poder de Perón, era el proyecto de Menem, financiado con la venta del patrimonio nacional. Todavía, cada tanto, algún inocente suele contar que antes una línea telefónica era un bien valioso, como si la venta-regalo de Telefónica a los españoles hubiera producido el milagro inalámbrico. Es la excusa más inocente, también la más perversa. Uruguay no necesitó privatizar, pueden estar más limitados, pero a veces es necesario ver cuánto nos costó el chiste, cuánto ganaron y cuánto robaron “los inversores”. Ahora descubrimos la caída en educación, como si no fuera todo parte de un mismo sistema, como si permitir y facilitar fugas y saqueos no incidiera en el resto de la sociedad.

Mi tesis es simple, no existe hoy la política, la verdadera, ésa que pone límites a los privados en defensa de los ciudadanos. Los políticos participan del festín, discuten y debaten sobre la nada misma y dejan de lado lo esencial, que la concentración de la riqueza es la verdadera gestora de la pobreza y que no tenemos divisas para financiar royalties ridículos. Dos verdades de a puños, de las que nadie se quiere hacer cargo. Y para colmo de males, los restos falsos de la guerrilla aportando el delirio de que los únicos muertos dignos fueron los de ellos entonces, los que ellos asesinaron no merecen ni el recuerdo. Entre los economistas bancarios y los guerrilleros de cartón recuperar un destino asoma como un imposible. Ni el liberalismo sin patria genera riquezas ni los restos del marxismo y la guerrilla son de izquierda ni revolucionarios. La política es otra cosa. Es hora de torcer el rumbo y enderezar el futuro.

