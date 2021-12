Volver a nombrarnos

Las personas que tienen todos los sentidos también tienen cosas que no pueden realizar y de todas formas no estaría bien calificarlas por lo que no pueden hacer

Hace unos días estaba leyendo las noticias y me encontré con una noticia que decía: “Cómo son los lentes con Inteligencia Artificial que Lionel Messi le regaló a una persona no vidente para que pueda reconocer el mundo”. Messi, el mejor jugador del mundo, le había regalado un dispositivo tecnológico a una persona ciega y en ese momento, leyendo el titular, me di cuenta que la noticia tenía que ver más con Lionel Messi que con Pablo Tiraboschi, el joven ciego. ¿Por qué? Porque en el relato se describía a Pablo por lo que no podía hacer: ver.

Llevamos 200 años en la búsqueda de un lenguaje inclusivo. La Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad de Naciones Unidas (ONU) dispuso que el término adecuado para referirse al colectivo es Personas con Discapacidad (PCD) o Personas en Situación de discapacidad. Esta convención entró en vigor en el año 2008 y está conformada por Personas con Discapacidad. Desde ese año son ellas mismas quienes deciden cómo nombrarse.

Por alguna extraña razón, hemos creado eufemismos para denominar al colectivo de Personas con Discapacidad. ¿Qué es un eufemismo? Según la Real Academia Española, un eufemismo es una “palabra o expresión más suave o decorosa con que se sustituye otra considerada tabú, de mal gusto, grosera o demasiado franca”. Con esa idea, hemos creado expresiones tales como “personas especiales”, “capacidades restringidas” y “no videntes”, entre otras.

Todas las personas tenemos cualidades distintas pero, ¿se pusieron a pensar cómo sería si nos definieran por lo que no podemos hacer? “Ella es Carolina, la persona que no puede saltar”. ¿Absurdo, no? De la misma forma, es absurdo presentar a Pablo por lo que no puede hacer. Está claro que lo mejor siempre es llamar a las personas por su nombre, pero aun así, cuando hablamos de un conjunto, un colectivo de personas, una comunidad, necesitamos un término general y el término correcto para denominar a las personas ciegas es justamente ese, personas ciegas .

Lo que también me llamó la atención de la noticia fue el hecho de que Pablo pueda reconocer el mundo a través de los anteojos y ahí me pregunté: ¿reconocerlo en qué sentido? Re-conocerlo, volver a conocerlo porque las personas ciegas ya conocen el mundo, ya perciben el mundo, lo interpretan, no viven otra realidad, no la inventan.

Pensando en todo lo que les cuento, aún no estaba del todo convencida de ser yo quien esté diciendo todo lo que digo y ahí volví al lema “nada de nosotros, sin nosotros”, que es una expresión para comunicar la idea de que ninguna política se puede tomar sin incluir al colectivo de personas que afecta dicha política. Entonces decidí hablar con Lelio Sánchez, jugador de fútbol ciego y estudiante de Comunicación Social en la UNLP.

Le pregunté qué siente cada vez que alguien define al colectivo de personas ciegas por lo que no puede hacer. Me respondió que “pararse en lo que las personas ciegas no pueden hacer no tiene mucho sentido”. Me explicó que las personas que tienen todos los sentidos también tienen cosas que no pueden realizar y de todas formas no estaría bien calificarlas por lo que no pueden hacer . En resumen, que hay que dejar de lado las formas negativas de comunicar y poner más énfasis en la potencialidad de las personas.

Aún quedaba la duda de cuál es el mejor término para denominar al colectivo de personas ciegas, porque el lenguaje es una herramienta muy poderosa a través de la cual percibimos el mundo. Es una de nuestras formas de comunicación. Y él me contestó que siempre nos tenemos que respaldar en la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad. “Dentro de lo que es discapacidad visual, hay personas ciegas y personas con baja visión; de la misma forma dentro de las personas con discapacidad auditiva hay personas sordas y personas con hipoacusia. Decir que una persona es ciega no debería ofender a nadie” , me respondió.

Nunca definamos a alguien por lo que no puede hacer. Parece una locura decirlo de esta manera, tratar a lxs demás como queremos que nos traten. Con o sin discapacidad, primero y antes que nada, somos personas. Así que, la reflexión va para la sociedad en general y más para aquellas personas que tienen la responsabilidad de informar. Informarnos primero para informar a lxs demás. Desterrar los eufemismos para poder volver a nombrarnos.

