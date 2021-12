La eutanasia y los intérpretes del dolor

Alfredo Cornejo, el doctor Daniel Ostropolsky y Jimena Latorre, los integrantes de la UCR que presentaron el proyecto

Acaba de presentarse un proyecto de ley en la Cámara de Diputados de la Nación, denominado de “buena muerte”, mediante el que se pretende regular la eutanasia para aquellos casos en que una persona se encuentre sufriendo una enfermedad grave e incurable o un padecimiento grave, crónico e imposibilitante.

Desde el año 2012, en virtud de la reforma a la Ley Nacional N° 26.529, está vigente en nuestro ordenamiento jurídico el derecho de las y los pacientes de “aceptar o rechazar determinadas terapias o procedimientos médicos o biológicos, con o sin expresión de causa, como así también a revocar posteriormente su manifestación de la voluntad”. Y, en el supuesto de que se presente una enfermedad irreversible, incurable o se encuentre en estado terminal, tiene el derecho a manifestar su voluntad en cuanto al rechazo de procedimientos quirúrgicos, de reanimación artificial o al retiro de medidas de soporte vital cuando sean extraordinarias o desproporcionadas en relación con la perspectiva de mejoría, o produzcan un sufrimiento desmesurado. Se trata de la llamada “Ley de muerte digna”.

Sin embargo, la hipótesis no contemplada es aquella en la que, a petición de la persona que padece la enfermedad, se llevan adelante acciones para causarle la muerte. Si bien es posible distinguir diversos alcances del término “eutanasia” y, a su vez, formas diferentes de clasificarla, el debate mundial de nuestros tiempos se centra en la que suele calificarse como “eutanasia activa voluntaria”. Es decir, aquella que se realiza mediando consentimiento informado, expreso y reiterado, sustentado en el sufrimiento provocado por una enfermedad incurable o un estado de salud que es vivido como inaceptable e indigno.

Como todo derecho que intenta conquistarse, un recorrido doloroso, marcado por historias de lucha y denuncia, ha permitido arribar al estado actual del debate y, con él, a la posibilidad real de una transformación normativa. Algunos casos paradigmáticos dan cuenta de esta circunstancia:

a) El caso Quinlan significó una bisagra, pues permitió colocar por primera vez en el espacio público la discusión sobre los derechos de los pacientes a rechazar tratamientos de soporte vital. En 1976, la justicia estadounidense ordenó el retiro del respirador que mantenía con vida a Karen Quinlan, quien se encontraba en estado vegetativo, validando el pedido de los padres ante la negativa de los profesionales médicos a suspender la intervención. Esta experiencia constituyó uno de los antecedentes más relevantes de regulación de la práctica y las decisiones médicas en el final de la vida por parte de los jueces.

b) En España, el caso de Ramón San Pedro Cameán resultó especialmente revelador, ya que sufría una tetraplejía desde el año 1963, como consecuencia de una sección medular provocada por un accidente y se hallaba inmovilizado de forma absoluta y permanente, a excepción de la cabeza. En sus propias palabras era “una cabeza pegada a un cuerpo muerto”. Por esas razones, requirió que se habilite a los médicos a suministrarle los medicamentos necesarios para evitar el dolor, la angustia y la ansiedad del estado en el que se encontraba. El caso fue rechazado por los tribunales de Barcelona de primera y segunda instancia. Finalmente, con la ayuda de un grupo de amigos, tomó cianuro y falleció en 1998.

c) Con un final diferente, Terri Schiavo también debió lidiar con los obstáculos jurídicos. Se trataba de una ciudadana estadounidense que estuvo quince años en estado vegetativo crónico e irreversible. Su esposo otorgó el permiso para interrumpir el soporte vital que la mantenía en vida, pero los padres interpusieron diferentes acciones judiciales para evitarlo. Los jueces, finalmente, dieron razón al marido en el año 2005.

d) El caso de Diane Pretty mereció un pronunciamiento del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. La solicitante padecía esclerosis lateral amiotrófica, enfermedad neurodegenerativa incurable que provoca una parálisis de los músculos. La mujer británica se encontraba paralizada desde el cuello hasta los pies y le quedaba muy poco tiempo de vida, aunque no estaban perjudicadas sus facultades intelectuales y su poder de decisión. De tal modo, considerando que los padecimientos suponían una grave afectación a su dignidad humana, la señora Pretty tenía la intención de elegir el momento y las modalidades de su muerte. En razón de sus impedimentos físicos, el único modo de terminar con su vida consistía en obtener la asistencia de su esposo. Por eso, solicitó que se evitara el enjuiciamiento dispuesto en la Ley N° 1961, orientado a sancionar la conducta consistente en ayudar a otro a suicidarse. Como su petición no fue acogida en el orden interno, sometió el caso ante el Sistema Europeo de Derechos Humanos, donde tampoco obtuvo una respuesta favorable. Finalmente, murió en un contexto no deseado, después de mucho tiempo de dolor, en el año 2002.

e) Hace poco tiempo adquirió estado público el caso de Martha Sepúlveda, una mujer colombiana que sufre ELA (Esclerosis Lateral Amiotrófica) y, en virtud de su estado de salud, solicitó la práctica de una eutanasia. La Corte Constitucional de Colombia ha sido pionera en el abordaje del tema, consagrando expresamente en sus sentencias el “derecho fundamental a morir dignamente”, sustentado en la protección de la dignidad humana y en el respeto por la autonomía individual. A pesar de estos estándares, no se han logrado aún los acuerdos necesarios para la aprobación de una ley en Colombia, y la propia Martha Sepúlveda debió atravesar un complejo derrotero judicial.

En Argentina, los tribunales también han contribuido, con sus vaivenes, al análisis de los derechos humanos involucrados en la decisión sobre la propia muerte, ratificándose los alcances de la Ley 26.742. No obstante, persisten algunas resistencias que dilatan la cristalización normativa del derecho a morir.

En este orden de ideas, los principales argumentos para oponerse a la eutanasia afirman que, con ella, se rompe el orden natural de la evolución del organismo hacia la muerte y se desvaloriza la vida humana . Al respecto, cabe recordar que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha subrayado en su jurisprudencia la importancia del resguardo de la “vida digna”, señalando que los Estados tienen el deber de adoptar medidas positivas, concretas y orientadas a la satisfacción del derecho a una vida digna, en especial cuando se trata de personas en situación de vulnerabilidad. De tal modo, el derecho a la vida no implica únicamente la facultad de no ser privado arbitrariamente de ella, sino el derecho a disfrutar de una vida digna, esto es, de una “vida vivible”.

Según Judith Butler, sostener que la vida es precaria equivale a afirmar que la posibilidad de ser sostenidos se apoya, fundamentalmente, en unas condiciones sociales y políticas, y no sólo en un postulado impulso interno a vivir. En efecto, es conveniente resignificar el “derecho a la vida”, poniendo el acento en el carácter “vivible” de la vida. ¿Hasta qué punto podemos alargar la vida de los enfermos terminales? ¿Hasta qué punto podemos alargar una vida mucho menos vivible?

En su etimología, el término eutanasia, que nos legaron los griegos, significa “buena muerte”. Sócrates y Platón consideraron que una enfermedad dolorosa era una buena razón para morir. Desde entonces hasta nuestros días, repensar el principio de autonomía individual, permitirá asumir, parafraseando el título de la obra de Jhumpa Lahiri, que las y los pacientes son los únicos autorizados “intérpretes de [su] dolor”.

