Lucas González, in memoriam

Lucas González

Ayer murió un pibe de 17 años. Dicen que lo mató la Policía de la Ciudad. Se llamaba Lucas González y jugaba al fútbol en Barracas Central. Cuenta la familia que Lucas salía de acompañar a tres amigos que habían ido a probarse al club y que pararon a comprar jugo cuando los interceptó un auto particular sin patente en el que viajaban tres efectivos de civil. De nuevo: un auto particular sin patente con tres personas de civil. Eran de la División Sumarios y Brigadas de Prevención de la Comisaría Vecinal 4C.

Los chicos pensaron que los querían robar e intentaron escapar. Les tiraron, dicen, al menos 8 veces. Lucas habría recibido 2 disparos, uno en la cabeza. Según la familia, a las pocas cuadras vieron un móvil policial y frenaron para pedir ayuda. El auto particular de los policías chocó contra el de la fuerza. Uno de los chicos logró escapar. Los otros dos fueron detenidos. A Lucas se lo llevó una ambulancia. Lo internaron con muerte cerebral y falleció a las pocas horas.

La versión oficial fue la habitual. Primero se habló de un enfrentamiento, de un tiroteo. Cuando eso quedó descartado, la policía hizo circular que los jóvenes salían de uno de los accesos a la villa 21-24, que ante la voz de alto se dieron a la fuga, que mientras los perseguían uno de los ocupantes esgrimió un arma de fuego y que luego se halló una réplica (un arma de juguete) en el auto.

El padre del chico que manejaba el vehículo refirió que su hijo lo llamó a las 9.35 y le contó que los habían querido robar y que le habían pegado tres tiros a su amigo. Mario, el padre de Lucas, dijo: “Lo único que tenía mi nene eran los botines y las canilleras”.

Lo que pasó tendrá que esclarecerlo el Poder Judicial. Esa es la obligación que tiene el Estado argentino con la familia, con la sociedad y con el sistema universal de protección de los derechos humanos. Pero nosotros, la comunidad que construye y destruye la democracia constitucional en la que hasta ayer vivía Lucas González, también tenemos algunas responsabilidades.

Una de las responsabilidades que tenemos es la memoria. Debemos recordar a Lucas y, con él, a Ulises Rial, a Ezequiel Corbalán, a Lautaro Rosé, a las víctimas de la Masacre de Monte (Gonzalo Domínguez, Camila López, Danilo Sansone y Aníbal Suárez), a Florencia Magalí Morales, a Facundo Astudillo Castro, a Santiago Maldonado, a Luis Espinoza, a Mariano Ferreyra, a Ángel Verón, a los 33 muertos de la Masacre de Magdalena, a Maximiliano Kosteki, a Darío Santillán, a Diego Lamagna, a Gastón Riva, a Luciano Arruga, a Carlos Fuentealba, a Ezequiel Demonty, al soldado Omar Carrasco, a Miguel Bru, a Walter Bulacio, a los pibes fusilados por la Policía Bonaerense en la Masacre de Budge que dio origen al concepto de “gatillo fácil” en 1987 (Agustín Olivera, Oscar Aredes y Roberto Argañaraz) y a todos los casos en los que hubo desde sospechas hasta condenas por torturas, desapariciones forzadas y homicidios con intervención directa o indirecta de fuerzas de seguridad, fuerzas armadas y servicios penitenciarios, entre otros.

Otra responsabilidad que tenemos es cuestionar. ¿Cómo es posible que, a casi 40 años de la recuperación democrática, el Estado argentino no haya logrado morigerar seriamente la violencia institucional que dejó como resabio la dictadura?

En los años 90′, a las pibas que empezábamos a salir de noche nos enseñaban que en la calle nos podían violar; a nuestros amigos y hermanos les enseñaban a tenerle miedo a la policía. Con lo que se ha hecho (fiscalías especializadas, cursos de formación, etc.) y con el larguísimo prontuario de violaciones de derechos humanos de nuestras fuerzas de seguridad, ¿cómo es que tan poco ha cambiado? ¿No aprendimos nada?

Gatillo fácil, maldita policía, la bonaerense, El Rati Horror Show, ¿no alcanzan? ¿Cómo se forma a la policía en la Argentina? ¿En cuánto tiempo? ¿Qué protocolos de actuación se aplican? ¿Por qué hay personal de seguridad de civil patrullando en autos particulares sin patente? ¿Cómo se filtra a los efectivos pasados a disponibilidad en una fuerza para que no reingresen al sistema represivo en otra jurisdicción? ¿Por qué la Policía de la Ciudad, creada en tiempos recientes, no es tan distinta de la bonaerense? ¿Por qué los policías portan el arma reglamentaria cuando están fuera de servicio? ¿Qué tipo de prácticas y reflejos, qué tipo de manejo de sí misma debe tener una persona que lleva un arma en nombre del poder público?

También tenemos, creo, el deber de comprender que en la violencia institucional hay un sesgo discriminatorio. La violencia estatal hostiga principalmente a varones jóvenes de grupos vulnerabilizados. La estigmatización, la criminalización de la pobreza, los operativos de saturación y control en barrios populares, las razzias policiales, las detenciones masivas por averiguación de antecedentes, son políticas selectivas que discriminan por edad y nivel socioeconómico, y forman parte de las consecuencias de la desigualdad. No estamos tan lejos como pensamos de los cursos de formación policial de Peter Capusotto. Nos reímos, pero deberíamos llorar.

Por último, tenemos la responsabilidad de no comernos el verso de los cuervos de la inseguridad, de los advenedizos que sin ningún tipo de formación técnica ni educación democrática buscan votos al grito de “bala”, “baja de la edad de imputabilidad” y “queso gruyere a los delincuentes” como si vendieran helados y pirulines en la playa.

Llamar a la sociedad a que se arme o abrazarse a Chocobar (el policía que mató a un ladrón que huía luego de apuñalar a un turista) no es gratuito. Ahora no nos digan que cuando pedían queso gruyere era solo para los delincuentes. Háganse cargo. ¿O no vivieron en la Argentina en los últimos 40 años? ¿O no entienden que los derechos humanos se llaman así porque son universales? ¿O no saben que Walter Bulacio (que también tenía 17 años) murió en una comisaría a la que lo llevaron de manera ilegal con otros 71 pibes a los que levantaron en una razzia en el recital de Los Redonditos de Ricota?

¿O desconocen que aunque eso pasó hace 30 años —y aunque la Corte Interamericana de Derechos Humanos condenó a nuestro país hace 18 a eliminar todas las normas y prácticas que habilitan a las fuerzas de seguridad a detener personas en forma arbitraria— poco ha cambiado? ¿O no tienen hijos? ¿O no tienen miedo?

