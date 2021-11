Las señales de la historia

Fotografía de archivo del presidente de Argentina, Alberto Fernández. EFE/Juan Ignacio Roncoroni

Treinta y cinco son los presidentes constitucionales que, desde 1854, han gobernado a la Argentina. El veinticinco por ciento de ellos ha renunciado a su cargo: Derqui, Juarez Célman, Luis Sáenz Peña, Ortiz, Cámpora, Alfonsín, De la Rúa, Rodríguez Saá y Duhalde.

Tomando como punto de partida el 5 de marzo de 1854, día en el que asumió la presidencia de la República Justo José de Urquiza, se iniciaron en nuestro país veintinueve períodos presidenciales constitucionales, sin contar al actual. El cuarenta y cinco por ciento de los presidentes que dieron inicio a esos períodos, no pudo terminarlos, sea por renuncia (Derqui, Juárez Célman, Luis Sáenz Peña, Cámpora, Alfonsín y De la Rúa), muerte (Quintana, Roque Sáenz Peña e María Estela Martínez de Perón) o destitución por Golpes de Estado (Yrigoyen, Perón, Frondizi e Illia).

Significa que, en la Argentina de hoy, la posibilidad que un presidente logre hacer un mandato presidencial completo, es de apenas el cincuenta y cinco por ciento. Con esas posibilidades inició su gestión Alberto Ángel Fernández el 10 de diciembre de 2019, aunque es cierto que ese porcentaje aumenta o disminuye según las características personales de cada mandatario, así como también de su coraje y de la eficiencia que demuestre en su gestión.

El actual presidente Fernández comenzó su presidencia condicionado por haber recibido de prestado el poder político real por parte de quien ahora es su vicepresidenta, ocurriendo por primera vez en la historia de nuestro país que un vicepresidente decide quien lo acompaña como presidente en la fórmula presidencial, y que un presidente es vice después de haber desempeñado la primera magistratura.

En ese contexto una pandemia sorprendió al actual primer mandatario a los tres meses de haber asumido; pero en el caso particular, ello le permitió adquirir un crédito de popularidad que no hubiera logrado seguramente sin la irrupción del virus chino. Pues ese crédito fue absolutamente desperdiciado por su propia ineptitud y por sus errores cometidos en cualquiera de las áreas de gestión que se analice, así como también en sus exposiciones públicas, en las cuales no ha dejado de desnudar inconsistencias conceptuales.

Una política exterior paupérrima que nos restó respeto en el mundo, una política económica errática sin conducción visible, una política sanitaria que nos ha puesto entre los diez peores países del mundo en cantidad de muertos por covid, ideologización en la adquisición de vacunas, privilegios en el suministro de las mismas, liberación de presos, pretendidas reformas judiciales destinadas a lograr impunidad para los funcionarios involucrados en causas penales, una inseguridad incontrolada y una subordinación definida al kirchnerismo más duro y retrógrado, que incluyó humillantes epítetos hacia el Presidente, originados dentro de las mismas huestes del oficialismo.

Así llega Alberto Fernández a estas elecciones de medio término, en las que “la encuesta” emanada de las PASO dejó entrever el resultado que se avecina, y que acentuará peligrosamente la grieta interna dentro del propio Gobierno.

La pregunta es clara y contundente: si efectivamente se concretara la dura derrota electoral que se avecina para el oficialismo, ¿podrá el primer mandatario conducir al país durante dos años más, en el contexto de la crisis social, política y económica que nos asuela?, ¿podrá Alberto Fernández sostener el timón con firmeza durante dos años cuando no tiene el poder político real y cuando es defenestrado por muchos de sus tripulantes, empezando por la vicepresidenta?

Sobre la base de los datos que nos brinda la historia, cada uno podrá llegar a una conclusión, y considerar si ese cincuenta y cinco por ciento de posibilidades de terminar el período presidencial que tenía el Presidente al iniciar su gestión, aumentará o disminuirá después del próximo domingo.

La historia da señales, los gobernantes hacen lo suyo.

