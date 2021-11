Una derrota obligaría al Gobierno a hacer algo que Cristina detesta

Si los resultados de las primarias se reiteraran o profundizaran, el gobierno podría ver comprometido seriamente su control del Congreso (Franco Fafasuli)

El voto es poder. Elegir en democracia es el más alto ritual laico del ciudadano libre. Y este domingo el voto será finalmente determinante para el equilibrio de fuerzas en el Congreso que acompañará los próximos dos años del gobierno de Alberto Fernández. El parlamento será reconfigurado por la voluntad del soberano y su percepción de la dura realidad que atraviesa el país.

Se dijo muchas veces que las primarias sólo eran una interna, sin embargo, aportaron información fundamental sobre nosotros mismos y terminaron siendo una evaluación de la gestión del gobierno que profundizó su crisis y también sus feroces peleas intestinas. Las Paso fueron la primera gran encuesta nacional luego del cataclismo de la pandemia, los despropósitos de la cuarentena y las heridas por demasiado padecimiento en un país con casi la mitad de sus habitantes sumidos en la pobreza. De ese amasijo de calamidades una sorpresa cruzó el firmamento como fenómeno extraño. Lo colectivo se construye con pinceladas de diversidad y esta vez el matiz provino de los sectores más humildes, lacerados en su dignidad, abrumados por la inseguridad y la imparable inflación, que decidieron soltarse del cautiverio clientelar y no votar al peronismo que lideran los Kirchner.

La Vicepresidenta fue quien explicó la gravedad del suceso. “En la Provincia de Buenos Aires, termómetro inexcusable de la temperatura social y económica de nuestro país, el domingo pasado nos abandonaron 440.172 votos” , afirmó en su carta al Presidente. Ella comparaba con 2017. Si la comparación se hace con 2019 la pérdida de votos es aún peor y se quintuplica en la provincia. La derrota nacional les hizo descender del 48% de 2019 a sólo un 30%.

El domingo sabremos si la “Operación Platita” cambió el sentir de abandono, carencias y peligro que se conjuran sin clemencia en las zonas más pobres. La desesperanza de los más desposeídos hizo estéril en las primarias, la unidad de las cúpulas del peronismo. Anticipando los efectos de una reiteración de ese resultado, y el temor al desbande, el Presidente hizo en estas horas un llamado a mantener la unidad. El resultado de las Paso arrojó sin dudas una nueva imagen en el espejo social. Una imagen de nuevas demandas y renovadas broncas. También emergió el borrador de un nuevo contrato que no le queda nada cómodo al oficialismo. Fue sorprendente escuchar al gobierno criticar los planes sociales, que sólo se encargó de incrementar, por ejemplo. Pero al mismo tiempo surgieron en la sociedad novedosos resquemores con la idea de un estado todopoderoso e intervencionista, que instalados por los sectores liberales y libertarios, provocaron movimientos tectónicos también en la enunciación ideológica de la coalición opositora. Algunos eligen leer en estas corrientes un movimiento antisistema y otros destacan la consigna por más libertad en todos los campos que también es hija de las restricciones interminables y desmedidas de la política sanitaria y un estado que se mete cada vez más en todo lo que puede.

Si los resultados de las primarias se reiteraran o profundizaran, el gobierno podría ver comprometido seriamente su control del Congreso y verse obligado a hacer algo que detesta Cristina: negociar, dialogar, consensuar. El Senado que es su dominio palpable podría recibir fuertes descargas de kriptonita perdiendo incluso el quorum propio. ¿Cristina es capaz de aceptar ese nuevo contexto? La respuesta es un enigma.

Las primarias dejaron en claro que los argentinos no quieren ser Venezuela. El problema es que los Kirchner tienen poca tolerancia a cambiar de planes y se pasaron este tiempo luciendo su autoritarismo sin tapujos: el terror mapuche apañado en el sur, el abandono de la gente ante el delito, la alianza con déspotas como el de Nicaragua o Venezuela, los controles de precios, los cepos a todo, son sólo una ligera enumeración que demuestra que no cambiaron ni ante el riesgo de perder las elecciones

¿Puede reinventarse un gobierno que no logra ni siquiera acuerdos básicos internos sobre el rumbo del país? ¿Cómo encarará los dos años que le quedan en el poder? ¿Cómo quiere Cristina o como quiere Alberto? ¿Pero qué quiere Cristina y qué quiere realmente Alberto que amaga siempre con diferenciarse pero siempre obedece? Son tan graves los problemas del país que resulta increíble la virtual parálisis de un gobierno bloqueado por ellos mismos.

El después del 14 parece un abismo pero hay una pista que la propia vicepresidenta dejó en aquella carta apocalíptica: “¿En serio creen que no es necesario después de semejante derrota presentar públicamente las renuncias y facilitarle al Presidente la reorganización de su gobierno?”, se preguntaba entonces provocando un tembladeral. ¿Si se repite la derrota volverá a pedir renuncias y reorganización? Si es así, el elenco quedó diezmado o quemado. El 15 sabremos si Cristina sólo preparó el escenario para avanzar del todo con La Cámpora en el gobierno o si se replegará para que el trabajo sucio de acordar con el Fondo no la muestre en el escenario. Dijo el candidato Gollan que la palabra “derrota” no figura en el diccionario del kirchnerismo. No es un concepto muy democrático. De ocurrir, ¿A quién se la endilgarán esta vez? Igual, nada esta dicho. El voto es poder, el poder en su lugar de origen, la decisión ciudadana. Ese poder se ejercerá el domingo, en medio de una crisis insoportable.

* Editorial de Cristina Pérez en “Confesiones en la noche” (Radio Mitre)

SEGUIR LEYENDO: