La larga noche de Ramos Mejía

Protesta tras el asesinato del kiosquero Roberto Sabo en Ramos Mejía

Qué decir si los hechos cuentan una historia de humillación, crimen y vergüenza por su cuenta. Con el asesinato con saña del señor Roberto Sabo, de 48 años, en el kiosco donde trabajaba todos los días de seis tiros en Ramos Mejía, La Matanza, una marea de hartazgo se hizo muchedumbre. Lo mató Daniel Leandro Suárez, de 29 años, cumplidos cinco en la cárcel. Su cómplice, digamos novia, quizás cautiva, vigilaba la muerte de Roberto. Tiene quince.

Cuando los detuvieron -la mayoría de los delitos violentos quedan sin resolver-, se reía de manera erizante mientras Suárez lloraba y pedía a un fiscal que no le diera la cadena perpetua que le espera.

¿Qué decir? Lo que ocurrió con fidelidad, los caleidoscopios de mentiras constantes para negar el crimen desbordado, declarar que pasa en todas partes y que decirlo es ser gorila y “de derecha”. En la vía láctea de La Matanza el ochenta por ciento de las calles son de tierra, faltan cloacas, los motochorros señorean las calles, las ambulancias demoran, los patrulleros no pasan, la espera de un colectivo antes de la luz del día hace temblar.

Hay también centros comerciales, pequeñas tiendas, estudios jurídicos, una universidad, zonas de bajo fondo donde nadie entra vivo. La vastedad de La Matanza incluye desde núcleos urbanos concurridos hasta zonas de campo con criollos a caballo. Llamarla ingobernable es poco. Se desgobierna sola, se hace lo que se puede y hay zonas de una filiación obrera –no sé si se dice así todavía- junto al sabor y mirada de clase media. Ramos Mejía, por ejemplo. Después de la muerte de Roberto se sucedieron sin pausa hechos de violencia extrema a la luz del día en la misma zona.

Se sabe que hay maneras de subir o bajar el delito con fines políticos, aunque en este caso aparece un móvil en ese orden. Pero es difícil decirlo. Las operaciones sucias de ese tipo no reparan en vidas ni bienes: el fin es otro y no hay piedad. La gente no importa.

Alrededor del hartazgo y el duelo generalizado se vieron y escucharon voces que estremecen. “Yo soy el hijo de María. La mataron motochorros. Dio con el cordón al arrastrarla”. “A mí me atacaron a cuchilladas para robarme el teléfono”. “Yo fui secuestrada dos veces –sin gritos, casi como si contara algo a otros-, me metieron en autos, me quitaron todo y abrieron la puerta en movimiento para tirarme”. “Tengo un negocio de ropa. Me asaltaron con armas”. “Yo no puedo dormir, ninguno de nosotros en casa duerme: los ladrones caminan por el techo y los escuchamos hasta el amanecer aterrados”. “Tengo miedo al entrar a casa y doy vueltas hasta que me animo. Miedo a que se metan”. “Cada moto con dos personas me paraliza. No hay límite. Con chicos, con viejos, entran, torturan para exigir más y más, violan, se quedan horas”.

Franco Fafasuli

La policía fue dispuesta de manera que no se pudiera entrar a la comisaría. Llegó Berni y la gente se acercó en momentos de gran angustia y tensión. Tuvo que irse sin un intento de calmar. De vuelta. Más tarde iba a explicar aquello de la complejidad del delito y la inseguridad, y aceptó que se usaron fusiles de gases lacrimógenos mientras el Ministro de Seguridad de la Nación lo negaba. A la vista, la gente estaba envuelta en la noche de los gases largos y el humo tóxico se elevaba y envolvía todo.

Carteles, gritos, reclamos. Sin sacar ventaja con símbolos o presencias de pura asfixia. Nadie llevó a nadie a la gran manifestación pacífica y quebrada. Cada uno fue por su cuenta. Esa espontaneidad y la náusea de levantarse para tragar el miedo, que es amargo. Los gases y los empujones con escudos en una formación como de centuria romana: era un enfrentamiento más que un dispositivo de resguardo y contención.

La provocación.

Un punto de rojo vivo fue cuando, desde dentro de la formación policial, alguien arrebató a uno de los que manifestaban una bandera con un nombre. Fue el instante en que una protesta justificada pudo convertirse en conmoción. La bandera sostenida por dos palos tenía el nombre de Zaira Rodríguez, asesinada en 2018 Villa Ballester. La edad -21- produjo mucho quebranto. Estaba con el novio, ella piloto de karting y él de TC. Dos hermanos con pistolas quisieron obligarlos a salir del coche en el que estaban. El chico intentó acelerar y alejarse. Los criminales abrieron fuego y una bala impactó en el oído derecho de Zaira y la mató. Esa fue la inscripción de trapo del que se apoderó la formación de policías. El padre, fuera de sí, se lanzó a recuperarla y lo consiguió. ¿Cuál fue la razón del zarpazo? ¿Un acto premeditado para poner más pena, más frustración, mayor indignación en la multitud? Y en ese caso, ¿por qué?

Franco Fafasuli

Queda como una pregunta sin respuesta. Como los gases, como la noche amarilla con humo de aquelarre en esa noche de Ramos Mejía. Es que son bastante más las preguntas que las respuestas, y que no puede discutirse que la inseguridad en un país crítico ha ido en aumento sin pausa. La complejidad del problema, como una mancha que se extiende, no es difícil de aceptar. Solo que desde ningún sitio del espectro político hay algo más que lo que ya es un lugar común. Desde el timón, la responsabilidad es mayor.

O, como una teoría en bruto acerca de algún fatalismo en el pensamiento, sucede que, como en el maniqueísmo de algunos cómics y no pocos thrillers, los bad guys, los “malos”, ganan el juego terrible. Ayer escuchaba la canción de Leonard Cohen “Everybody Knows”: “Todo el mundo sabe que los malos ganan”, con un ritmo y un jadeo de ronquera. No sé. Quién sabe. Pero estos relatos parten de la realidad , y aquella es solo una buena canción.

SEGUIR LEYENDO: