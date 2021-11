La biblia y el calefón en la subasta de Maradona

La subasta de Maradona por dentro: las fotos de todos los objetos

El 19 de diciembre se rematarán por streaming -aunque con seguridad se recibirán ofertas directas con reserva de nombre o, al revés, con difusión después-, bienes de valor importante y objetos muy personales de Maradona. Con la medida del valor hay que aceptar aquello que puede justipreciarse por un mercado nítido y aquello que resulta del coleccionismo, el fetichismo o las piezas cobradas como un juego de caza en todo el mundo.

Unos calzoncillos de John Lennon pueden ser muy caros. El hormiguero planetario es generoso en seres de lo más extraño y sorprendente. Tanto que ya es menos sorprendente cada día. El vestido de lentejuelas de Marilyn Monroe pegado al cuerpo como otra piel -más que desnuda, en realidad- cuando cantó su happy birthday para John Kennedy en el Madison Square Garden, rondó los cinco millones de dólares. Cifra semejante, se vendió con la ropa interior y exterior de “La comezón del séptimo año” y su escena histórica donde el aire caliente del subte le levanta la pollera a tablas. Apenas y sobre la hora se impidió salir a la palestra una máquina de hacer los tatuajes numerados en Auschwitz y otros campos de exterminio.

La salida a ventas de los tesoros de Diego, justificados por los gastos de sucesión, es desconcertante y reveladora. Al mostrar el conjunto, el observador minucioso siente la confusión que imperaba en el interior del gran jugador y personaje global: una mezcla que produce de inmediato el peso de la soledad y una zona infantil que no abandonó. Maradona, cargada a la espalda su leyenda, cuenta en lo que se ofrece en subasta la reunión de la Biblia y el calefón. Un amontonamiento que parece sin sentido por lo desparejo y chirriante. Ese hombre tan cautivante como penoso y difusor de peligro –la inducción en otros a sumarse a las drogas, pongamos- tenía conciencia del peso que tenía, pero, como en el poema de Borges, el rabino de Praga había conseguido crear una criatura, un golem para que barriera la sinagoga. Sin saber que a su vez Dios era para él su golem. Mandaba mucho, pero menos que otros que siempre no solo lo frenaban sino también lo llamaban a silencio. El remate cuenta esa historia y la enfermedad -alcoholismo, “sustancias”- que lo derrumbó.

Sobre todo cuando se integra con otra adicción: a los poderosos. Pienso al escribir en que esa adicción, o por lo menos una inclinación bien visible, tiene sujetos a muchísimas personas, desde Diego hasta García Márquez. Pero si se mira despacio la lista a ser vendida al mejor postor se verán dos autos desde los llamados de alta gama, una camioneta en la que le divertía desplazarse con amigos, tres propiedades inmuebles. Y un par de gemelos – uno-, zapatillas, recortes viejos, paletas de paddle y de tenis, una pelota con la inscripción la pelota no se mancha, una bicicleta fija, camisetas con su firma, una de Roger Federer, una del delantero búlgaro Stoikchov, un humidificador de habanos, una carta de Fidel Castro, un nebulizador y un rallador de queso.

Una de las fotos de Maradona durante su paso por Boca

Ni rastro del anillo de diamantes valuado en 3.000.000 dólares, pago o regalo del dictador y último dinosaurio estalinista de Europa, Lukashenko, que oprime a Bielorrusia y él pasó como un suspiro al parecer convertido en técnico. Alguien lo encontró en la caja de cartón que guardaba bajo la cama y se lo puso en el dedo. Desde una incómoda melancolía y estupor se abren paso a medida que uno se entera. Expresa cuenta en dólares de modo intrínseco más el valor agregado de haber sido usado por Diego, más la suma de cachivaches que suman cincuenta de acuerdo con los estipulado por la justicia.

Se descuenta que el legado de Maradona ha de ser mayor, aunque en disputa enmarañada. Así en la reunión de bienes en subasta, como con el asombroso jugador: el esplender de su genio deportivo y su ingenio de réplicas inmediatas, el pastiche se hace casi obsceno. Las jugadas de maravilla al lado de momentos balbucientes con frases difíciles de entender, fotos indignas, la curiosa vuelta como entrenador con paradas en Dubai, el territorio narco de Sinaloa, la Selección con sus dos ayudantes en plena gesticulación merecedora de Los Tres Chiflados y el desguace en Gimnasia. Allí, sobre el final, Diego fue puesto de manera pestífera como un ejemplar de los horrores que montaron con enorme fortuna los seres deformes y fuera de línea- hombre elefante, mujer barbuda y compañía- Barnum and Bailey: un freak.

Despojos del Pelusa.

No es una rareza que ponen a remate cuestiones parecidas, como ferias americanas pero de celebridades. La cercanía y amorosa mayoritaria de Diego -no unánime- lo vuelven distinta. Todos tenemos un poco de Maradona en nuestro mapa neurológico o afectivo, a veces contra la rigurosa razonabilidad. Este paquete de bienes y cositas en el borde del absurdo o la tristeza son parte de los despojos de Maradona. No es censurable ni inmoral. Es. En paralelo resulta parte de un culto. Artistas populares con un dejo de una rebeldía que juzgó propia de Diego, pero no hubo intelectuales químicamente puros a romper lanzas por él. Por ejemplo, Sebreli lo analiza como un fenómeno de utilización de mitos y herramientas que intentaron el esquema de un héroe cuando -piensa- fue un camaleón de wash and wear para unos cuantos regímenes cínicos y de corazón frio. Como quiera que sea, lo del 19 de noviembre será un éxito y los números serán altos. Y una vez más, ahora en el cementerio de Bella Vista, se repetirá la parábola del hijo pródigo esta vez con el ganador de la puja por un BMW especial o quien se quede con el rallador.

SEGUIR LEYENDO: