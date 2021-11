El laberinto del día después

Alberto Fernández

Después de largos meses en donde la agenda mediática y política de todos los actores de la escena pública, incluyendo al propio Gobierno, estuvo marcada a fuego por el ritmo y las estrategias de la campaña electoral, entramos definitivamente en la recta final.

En apenas una semana los argentinos y argentinas concurriremos a las urnas una vez más, esta vez con protocolos más flexibles por la mejora en la situación sanitaria, para elegir definitivamente a quienes nos representarán en los cargos legislativos nacionales, provinciales y locales a lo largo y ancho de todo el país. La incógnita sobre la nueva composición del Congreso Nacional será revelada, y a la luz de los resultados se evidenciará no sólo el éxito o el fracaso de las campañas electorales de los espacios políticos a la hora de mantener o de aumentar el caudal de votos obtenidos en las PASO, sino también una nueva correlación entre oficialismo y oposición que, sin duda, incidirá en la gobernabilidad de los próximos dos años.

En este sentido, el 14 de noviembre no es sólo un final, sino que será también -independientemente del resultado- el inicio de una nueva etapa política, marcada por la urgencia de importantes desafíos económicos y sociales cuyo abordaje, ahora sí, será impostergable. En otras palabras, el 15 de noviembre habrá un mañana y un país que liderar, algo que parece evidente pero que, quizás, mirando las estrategias, mensajes y los tonos que protagonizaron el escenario las últimas semanas, algunos parecen haber olvidado.

Entre otras cuestiones, la inflación que no logra estabilizarse, la tensión cambiaria que vuelve a aflorar con fuerza, y especialmente el acuerdo pendiente con el Fondo Monetario Internacional marcan las urgencias de la agenda económica. Con respecto a la primera de ellas, la medida estrella adoptada por el gobierno al calor de la campaña fue el congelamiento de precios de 1400 productos de consumo masivo, a la que esta última semana se sumó la decisión de avanzar con el congelamiento de los precios de los medicamentos, que en muchos casos vienen aumentando por encima del promedio y golpean fuerte el bolsillo de una demanda cautiva no puede dejar de adquirirlos. Pero ambas medidas rigen hasta el 7 de enero. Lo que vaya a suceder con los precios el 8 de enero, hoy es una incógnita. En esta misma línea, frente a la escalada del dólar blue y del dólar financiero, que no sorprende en momentos de alta incertidumbre política, el gobierno esta semana manifestó posiciones ambivalentes: por un lado, la portavoz Gabriela Cerruti intentó restarle importancia a la escalada cambiaria, asegurando que el aumento del dólar en el mercado paralelo no responde a la economía real, que por el contrario muestra números alentadores. Pero al mismo tiempo, el Banco Central, preocupado frente a la baja de reservas, dispuso nuevas medidas, como la que obliga a los bancos a mantener sus posiciones en dólares al menos hasta fin de mes.

Acerca del posible acuerdo con el FMI, tan incómodo como inevitable, en la gira europea de esta semana para participar en la cumbre del G20 y en la Cumbre del Clima de Glasgow, Alberto Fernandéz consiguió en cierta medida no solo recuperar el centro de la agenda y la imagen presidencial en tiempos de descuento de cara al acto electoral, sino también una victoria simbólica al lograr incorporar en el documento final del G20 el reclamo argentino para que el FMI revise la política de sobrecargos y la creación de un fondo de resiliencia para países vulnerables. El Presidente y el Ministro Guzmán también se reunieron con la directora del Fondo, y el final de una negociación que brinde algunas definiciones necesarias y despeje incertidumbres parece cada vez más cerca. Pero, al mismo tiempo, el pasado jueves nuevamente fue la propia vocera presidencial la que se refirió en duros términos al FMI y aseguró que no iba a marcar el plan económico de la Argentina, en una línea más cercana a la expresada en reiteradas ocasiones por La Cámpora que directamente milita contra el pago de la deuda, que a la de Guzmán, que ese mismo día después de mantener reuniones técnicas con los principales funcionarios del organismo, habló de encuentros constructivos y el trabajo por un acuerdo sostenible.

Estas contradicciones, que ya no sorprenden y que se replicaron en otras temáticas centrales a lo largo de toda la campaña electoral, reflejan no sólo las tensiones entre las diversas miradas de los actores dentro de la coalición, sino las tensiones entre los mensajes, discursos y acciones propias de una agrupación política en campaña en un contexto de alta polarización, y los mensaje discursos y acciones de una fuerza política que gobierna y que debe seguir gobernando más allá del resultado de las urnas. Si bien esta tensión entre la necesidad de una comunicación electoral exitosa y una comunicación de gobierno responsable es propia e inherente a cualquier gobierno que se enfrenta a una elección de medio término, el contexto complejo y la derrota en las PASO parecen haberla profundizado.

Pero esta tensión entre discursos y mensajes duros, que están lejos de una posición conciliadora o abierta al diálogo, y otros más moderados que dan cuenta de la necesidad de demostrar mesura en una situación de inestabilidad, no atraviesa solo a la coalición de gobierno, sino que también marca la dinámica y la comunicación de la principal coalición opositora, Juntos por el Cambio.

En este sentido, por un lado, estas últimas semanas el ex presidente Mauricio Macri volvió al centro de la escena y retomó protagonismo, como consecuencia entre otros factores de la escalada en la causa judicial en donde se lo imputa como presunto responsable del espionaje ilegal a los familiares de las víctimas del hundimiento del ARA San Juan. Al contrario de su primera indagatoria fallida, en donde se montó un acto político y junto a Patricia Bullrich el ex presidente enarboló un duro discurso en donde sostuvo frases como “ya no somos más borregos” y que hoy hay “una cultura de poder oscura”, en esta última visita a Dolores dejó un escrito negando las acusaciones. Pero esta vez, la nota del día estuvo marcada por el repudiable gesto de tomar y arrojar al suelo un micrófono de C5N.

En esta misma línea, en una entrevista periodística Macri se manifestó dispuesto a considerar la idea de un acuerdo con Javier Milei de cara a las elecciones del 2023, y hasta aseguró que “las ideas que expresa Milei son las que siempre he expresado yo”. Estos dichos que levantan la figura del polémico economista libertario no sólo parecen poco estratégicos a pocos días de las elecciones y en un contexto en donde el principal desafío para la lista de María Eugenia Vidal en la ciudad es conservar al electorado de Lopez Murphy y evitar perder votos por derecha. Sino que, además, plantean ya las tensiones futuras que pueden darse al interior de Juntos por el Cambio con respecto a los liderazgos y los posibles aliados, dado que los socios radicales de la coalición posiblemente no compartan las expresiones de Macri sobre un candidato con un discurso tan reaccionario en cuanto a derechos, y que incluso manifestó que «boxeaba» con un muñeco al que le había puesto la cara de Raúl Alfonsín.

Mientras el ex Presidente parece estar jugando su propio juego subiéndose a la ola de la polarización, sin acusar recibo de la compleja situación que dejó su gestión con una deuda monumental con vencimientos a muy corto plazo que condicionan fuertemente la economía, Horacio Rodríguez Larreta desde hace tiempo parece intentar un equilibrio entre la confrontación y un perfil más moderado, que deja abierta la posibilidad de futuros acercamientos sobre algunos temas puntuales. A modo de ejemplo, en los últimos días realizó dos declaraciones que sorprendieron a muchos, cuando sostuvo la necesidad de ir contra los monopolios para luchar contra la inflación, y cuando se manifestó conceptualmente a favor de un impuesto sobre la vivienda ociosa en la ciudad. Aunque ambas manifestaciones fueron acompañadas por objeciones y críticas al Gobierno, incluso generaron rechazo de algunos miembros del propio espacio. Pero se entienden quizás, a la luz de las propias declaraciones de Larreta hace pocas semanas ante el auditorio de IDEA, donde manifestó que en el 2023 hay que lograr un gobierno de coalición que represente el 70% del electorado. Haciendo números, los propios no son suficientes.

Sin duda, alcanzar una posición de cierto equilibrio es muy complejo, entre las demandas discursivas de una campaña polarizada, la necesidad de seguir gestionando cotidianamente la Ciudad de Buenos Aires, y las aspiraciones sólidas de ser el candidato que logre imponerse como la mejor opción para salir de la crisis crónica argentina en el 2023. Un desafío similar es el que atraviesa Gerardo Morales, que en muchos casos también manifestó públicamente posiciones más acuerdistas y más alejadas del discurso duro que enarbolan no solo otros miembros de la coalición, sino incluso otros dirigentes destacados de la plana radical.

En definitiva, dentro de todos los espacios políticos hoy conviven voces que se expresan en términos muy duros sobre los adversarios políticos, y retroalimentan y alientan la tan mentada grieta de cara a la cita electoral, y también algunas voces que muestran mayor moderación, que quizás no están mirando solo el 14 de noviembre, sino un poco más allá. Contradicciones que reflejan a su vez el contraste entre una campaña electoral que exigió polarización, y una realidad económica y social muy complicada que demanda moderación y diálogo. En el medio de este laberinto en el que está la Argentina, hoy la incógnita que pocos parecen estar pensando no es que pasará el 14 de noviembre, sino fundamentalmente, en cómo resolver las urgencias del día después.

*Sociólogo, consultor político y autor de “Comunicar lo local” (La Crujía, 2021)

