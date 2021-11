Consejos para que el modelo de trabajo híbrido sea exitoso

Durante la cuarentena estricta, la mayoría de los trabajadores hizo teletrabajo (EFE/Emilio Naranjo/Archivo)

En la actualidad, muchas empresas han tomado la opción de ofrecer un trabajo con modalidad híbrida a sus empleados. Con la apertura de las oficinas en muchas ciudades, aún se sigue ofreciendo el trabajo desde el hogar y concurrir algunas veces por semana a la oficina. Para esto, es necesario adecuar toda la casa para tener una buena conexión a internet, si aún no se hizo durante el aislamiento social preventivo y obligatorio, en donde la modalidad de trabajo fue de home office para la mayoría de los empleados. Para instalar un WiFi rápido y estable en cada casa o departamento, debemos tener algunos puntos en cuenta.

Lograr internet estable

Los techos y las paredes debilitan las señales de wifi y esto resulta una dificultad si se desea trabajar desde cualquier ambiente del hogar, hasta el punto de que las esquinas remotas de la casa reciben poca o ninguna señal. Es por esto que muchos han optado por incorporar la tecnología Powerline para tener un mejor alcance de la señal wifi. Esta tecnología supera fácilmente techos, paredes y tuberías de agua, ya que utiliza la propia línea eléctrica del hogar como si fuera un largo cable de red, haciendo que la señal de Internet esté accesible en cualquier toma de corriente de la casa.

Seleccionar el tipo de tecnología que utilizaremos para conectarnos

Para reuniones por videollamadas, los dispositivos móviles como el smartphone, la tablet o la notebook son ideales, ya que te permiten desplazarte por la casa convenientemente durante la conversación. No obstante, muchas casas tienen el router situado en un lugar en el que el wifi encuentra techos y paredes gruesas que le impiden ofrecer su señal en todas las habitaciones. Aquí es donde vuelven a entrar en juego los adaptadores PLC (Powerline Communications).

Conectar los dispositivos mediante internet por cable

Lo mejor para conseguir el máximo rendimiento para subir archivos, o para las videollamadas, es aprovecharse de la conexión por cable. En caso de que el router se encuentre lejos y no exista esta posibilidad, se puede emplear un adaptador PLC que cuente con al menos un puerto para cable LAN y que pueda enchufarse directamente ahí donde tengas tu dispositivo de trabajo.

Ajustar parámetros de la cámara

Si tu conexión no es lo suficientemente rápida y tenés algún problema en el rendimiento de las videollamadas, es posible que debas ajustar algunos parámetros de la cámara. Por lo general, las propias aplicaciones de videollamadas permiten seleccionar la definición de imagen de la cámara en su apartado de configuración: si reducís un poco la calidad, puede que mejoren la estabilidad y fluidez del servicio, aunque se pierda un poco de resolución en la imagen. Además, esta reducción en la definición también ayuda a ahorrar datos si estás con el smartphone y no tenés señal wifi, aunque en el contexto actual esto no debería ser un problema.

De esta forma, mediante estas recomendaciones se podrá continuar con una buena calidad de conexión para el trabajo desde los hogares, ya que el mundo atravesó un cambio radical a causa de la pandemia y los nuevos puestos deberán readaptarse al escenario presente.

SEGUIR LEYENDO